Radtour mit Fatbikes am Die Plaat Beach, De Kelders, am Western Cape. Foto: N. Eisele-Hein​​

Von Norbert Eisele-Hein

Nehmt den Po ganz leicht nach vorne und zieht die Hinterradbremse an, dann könnt Ihr surfen", schreit Dave und wedelt mit seinem Fatbike die gigantische Sanddüne runter. Wahnsinn, es funktioniert! Fast wie beim Skifahren oder Snowboarden. Eine kleine Gewichtsverlagerung und schon schwingt das Hinterrad zur Seite. Der Sand spritzt wie Pulverschnee seitlich in die Höhe. Die Bikertruppe johlt vor Freude. Die Radler klatschen sich ab und grinsen über beide Ohren. Natürlich mit ein paar Sandkörnern zwischen den Zähnen.

INFORMATIONEN ■ Anreise: De Kelders ist ein Küstenort, der zur Gemeinde Overstrand in der Provinz Westkap in Südafrika gehört. Direktflüge z.B mit Lufthansa von Frankfurt nach Kapstadt für rund 670 Euro, von dort mit dem Mietwagen nach De Kelders in rund zwei Stunden. ■ Unterkunft: Das Vier-Sterne-Hotel The Roundhouse in De Kelders mit Leuchtturm-Ambiente, Jacuzzi und Frühstück, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, www.theroundhouse.co.za ■ Bike-Touren: Fatbike Tours - De Kelders, Dave Caravias: www.fatbiketours.co.za ■ Allgemeine Auskunft: www.south-africa.net und www.gansbaai.com

Eigentlich wollte Dave Caravias ja seinen Rücken kurieren. Er hatte gerade sein "Roundhouse", ein tatsächlich kugelrundes, ziemlich stylishes Guesthouse mit eigener Kraft erbaut und sehnte sich nach ein paar schönen Radtouren.

Doch das alte Mountainbike war längst nicht mehr gut in Schuss und darum landete er vor gut einem Jahr bei seinem Händler in Kapstadt. Der empfahl für das geplante Bike-Abenteuer in den Dünen von de Kelders: "Versuch’s doch mal mit einem Fatbike, kannst Dir eines ausleihen."

"Irgendwie war es Liebe auf den ersten Blick ... schon nach der ersten kurzen Schnuppertour bin ich zurück zum Händler und hab ihm die Scheine für ein neues Fatty auf den Tisch geknallt", sprudelt es aus Dave heraus. Keine eineinhalb Stunden östlich von Kapstadt erstreckt sich zwischen Hermanus und Gansbaai ein wahres Paradies für Fatbiker. Touristen kommen ohnehin scharenweise, weil die Wale zwischen Juli und Dezember häufig bis an die Steilküsten von de Kelders heranschwimmen. Abenteuerlustige tauchen in der nahen Shark Alley auch gerne mal mit dem Käfig ab, um dem Weißen Hai hautnah zu begegnen. Die ausgedehnten Bilderbuchstrände der Walker Bay und die mächtigen Sanddünen oberhalb des "Plaat Beach-Nature Reserves" locken Wanderer, Strandläufer und Flitterwöchler. Auch Surfer erfreuen sich an dem enormen Gezeitenhub und den gleichförmigen Monsterwellen der Halbmondbucht - sofern sie einen dicken Neoprenanzug tragen und sich nicht vor dem Weißen Hai fürchten.

Seit Dave mit seiner Fatbike-Flotte auch geführte Touren anbietet, ist die Gegend um eine echte Attraktion reicher. Dave bringt seine Gäste mit dem Allrad zu einer Anhöhe, unweit der Hauptstraße R 43, die dann in die Weinanbaugebiete von Stanford abzweigt. Dann schnappt sich jeder sein Bike vom Anhänger und nach einer kurzen Einweisung geht es los. Da es fast nur bergab geht, eignen sich die Touren auch für weniger konditionsstarke Teilnehmer. Gleich zu Beginn fräst sich ein gerade mal lenkerbreiter Leckerbissen von Singletrail in vielen Kehren durch üppig grüne Büsche. Die 4,4 Zoll breiten Schwarten der Fatbikes tangiert der Wurzelverhau kein bisschen. Wäre ein normales Mountainbike ein VW-Golf, so könnten wir das Fatbike als Traktor oder besser noch als Panzer bezeichnen. Die mit nur einem bar Reifendruck befüllten Gummimonster schlucken jede Unebenheit. Nach ein paar Kilometern wird es wellig und sandig. Mit jedem anderen Rad wäre hier Feierabend, würde das Vorderrad wegrutschen und der Hinterreifen durchdrehen. Doch die Fatbikes schwimmen regelrecht auf dieser goldgelben Welt aus Sand. Wie bei einer Achterbahnfahrt schaukeln wir über eine Hügelkette nach der anderen. Das Vertrauen und das Gefühl für das Sportgerät wächst beständig. Schon liegen die ersten Steilhänge vor uns. Dank Daves Expertise dauert es nicht lange, bis auch wir die gigantischen Sandhaufen im Slalom hinunterrauschen. Unten am Strand cruisen wir stets an der Wasserlinie der ohrenbetäubenden Brandung entlang und verbessern unsere Fahrtechnik auf herumliegenden Felsen, die sich perfekt als kleine Sprungschanzen eignen.

Der Suchteffekt ist enorm. Gleich am nächsten Abend begleiten wir Dave erneut zum Sundowner auf den Dünen. Doch starker Wind wirbelt den Sand heute wie eine Brise Schmirgelpapier durch die Luft. "Das ist der südafrikanische ,Whiteout‘, wenn der Wind noch anziehen würde, bräuchten wir wie in einem Schneesturm Skibrillen. Aber halb so wild, auf diese Weise bekommen wir alle fein säuberlich rasierte Waden", doziert Dave mit zugekniffenen Mundwinkeln. Oben auf der Anhöhe reicht der Blick weit nach Westen bis zum Kap der guten Hoffnung. Der eiskalte Atlantik brandet in mehreren massiven Wellenlinien an den Strand. Weiter draußen bläst eine Gruppe Wale immer wieder Fontänen in den Himmel. Hinter uns schiebt sich der Vollmond über den Kamm der Dünenwelt und leuchtet unsere bevorstehende, finale Abfahrt wie Flutlicht aus. Mal sehen, wer die meisten Schwünge in den Sand zeichnen kann.