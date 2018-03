Von Antje Merke

Der Schnee ist wunderbar griffig. Die Pisten sind perfekt gewalzt, nirgendwo eine Eisplatte oder ein Buckel. Wer italienisches Flair liebt, für den lohnt sich das Trentino. Dort, wo noch Ladinisch gesprochen wird und die Häuser im Dorf mit Fassadenmalereien verziert sind.

Das gesamte Val di Fassa umfasst sieben Gemeinden: von Moena über Pozza di Fassa bis Canazei. Das Tal zählt zur "Dolomiti-Superski"-Region, die mit 1200 Pistenkilometern als weltweit größtes Wintersportgebiet gilt. Hänge in allen Schwierigkeitsgraden warten auf die Skifahrer und Snowboarder. Manche Abfahrten führen sogar nah am Fels vorbei. Das einzige Problem ist, dass die verschiedenen Pisten nicht immer über Lifte miteinander verbunden sind. Ein Dutzend Skigebiete konkurrieren um die Feriengäste. Im Val di Fassa fährt immerhin ein kostenloser Skibus von Ort zu Ort. Rühmliche Ausnahme ist der Einstieg in die Sellaronda. 2015 wurde eine neue Seilbahn gebaut, die nun die Hänge bei Pozza di Fassa mit der berühmten Rundtour verbinden.

Anreise: Mit dem Auto über die A 5, A 8, A 7, A 14 Richtung Innsbruck. Dann über den Brenner auf die A13 Richtung Bozen Richtung Val di Fassa (Fahrtzeit: rund sieben Stunden). Unterkunft: Das Hotel Maria ist ein gehobenes Viersternehaus, DZ ab 178 Euro pro Nacht inklusive Halbpension, www.hotelmaria.com, ein beliebtes Dreisternehotel ist das Hotel La Serenella,DZ 118 Euro pro Nacht inklusive Frühstück, www.hotellaserenalla.it, das Garni Vajolet ist ein familiengeführtes Hotel, DZ ab 90 Euro pro Nacht inklusive Frühstück, www.hotelvajolet.net Weitere Infos unter www.visittrentino.info, bis Ostern dauert im Val di Fassa die Saison

Riccardo Franceschetti, leidenschaftlicher Skilehrer und früher Bürgermeister von Moena, weiß, dass der Wintertourismus für die Einheimischen im Val di Fassa die wichtigste Einnahmequelle ist. "Deshalb investieren wir auch immer wieder in die kleineren Skigebiete, damit sie nicht abgehängt werden", erzählt er. So wurde zum Beispiel am San Pellegrino, der oberhalb von Moena liegt, Geld in neue Lifte und Beschneiungsanlagen investiert. Die blauen und roten Pisten sind ideal für Familien mit Kindern. "Aber auch Champions kommen hier auf ihre Kosten", sagt Riccardo freudestrahlend. Er meint die neue schwarze "Volata". Der technisch anspruchsvolle Steilhang startet in 2510 Metern Höhe am Col Margherita und führt bis hinunter auf knapp 1900 Meter. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, dass hier plötzlich azurblaue Pfeile an einem vorbeischießen. Die Pisten des Val di Fassa sind seit Jahren Trainingsgelände der italienischen Nationalmannschaft des alpinen Skilaufs.

Wenige Kilometer weiter befindet sich das Skigebiet Val di Fiemme. Hier wurden mehrmals die nordischen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen. Die Gegend ist bekannt für ihre Hunderte von Loipenkilometern. Doch damit nicht genug. An den Hängen der beeindruckenden Latemar-Gruppe kann man auch über herrlich breite Pisten bis hinüber ins nächste Tal schaukeln: nach Obereggen in Südtirol. Ein Blickfang ist hier die moderne, schlichte Architektur des neuen Bergrestaurants mit Panoramaterrasse am Oberholzlift - ein Komplex aus drei Betonkuben mit Spitzdach, deren Front Richtung Süden komplett verglast ist.

Apropos. Ohne Einkehrschwung geht es nicht. Das Trentino ist für seine Küche berühmt, die man nicht nur in den Restaurants im Tal, sondern auch auf den Skihütten genießen kann. Statt fettiger Bratwurst oder Schnitzel mit Pommes gibt es überall sensationelle Knödel und Pasta. Für die mit Wildschwein gefüllten Ravioli in Preiselbeersoße auf der Feudo-Hütte am Fuße der Latemargruppe zum Beispiel würde man glatt auf die nächste Abfahrt verzichten. Der Lardo aus dem Trentino zergeht auf der Zunge und das Spezzatino di manzo mit Polenta, eine weniger pikante Version vom Gulasch, sind eine Wucht. Nicht zu vergessen der Trentingrana, ein aromatischer Hartkäse aus Heumilch, der hier hergestellt wird. Frisch gerieben über Knödel und Nudeln schmeckt er besonders gut. "In dieser Hinsicht kann man bei uns nichts falsch machen, es gibt überall leckeres Essen", schwärmt Skilehrerin Daniela Cigolla aus Pozza.

Da schlagen dann zwei Herzen in einer Brust. Während der Skifahrer so schnell wie möglich wieder in großen Schwüngen die Pisten hinuntersausen will, würde der Genießer am liebsten den ganzen Tag auf der Hütte bleiben und sich durch die Speisekarte schlemmen. Doch es gibt eine Lösung: die nächste Hütte. Die Dichte der Bergrestaurants und die Kochkunst der Wirte machen das Skifahren in den Dolomiten zum Genuss - mit der Folge, dass man selten mal so richtig durchfährt.