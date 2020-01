Von Klaus Pfenning

Ja wo sind sie denn nun, diese berühmten drei steinernen Gesellen, die als Gesicht der Dolomiten gelten? Jene riesigen, in eine Höhe von nahezu 3000 Metern fast senkrecht aufragenden Kalkzähne namens Drei Zinnen? Tagelang suchen wir aus dem Skigebiet Sexten heraus immer wieder nach diesen mythischen Bergen. Und finden sie einfach nicht. Obwohl sie doch mitten in den Sextener Dolomiten stehen sollen …

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto: Fahrstrecke von Heidelberg nach Sexten 567 Kilometer. Anreise über München, Inntal-Autobahn, Innsbruck, Brenner, dann auf der Staatsstraße durch das Pustertal. Mit dem Zug bis zum Bahnhof Innichen/San Candido, danach weiter mit dem Bus. Fahrtdauer rund zehn [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto: Fahrstrecke von Heidelberg nach Sexten 567 Kilometer. Anreise über München, Inntal-Autobahn, Innsbruck, Brenner, dann auf der Staatsstraße durch das Pustertal. Mit dem Zug bis zum Bahnhof Innichen/San Candido, danach weiter mit dem Bus. Fahrtdauer rund zehn Stunden. Übernachtung:"First Class": Fünf-Sterne-Hotel Monika, www.monika.it; "Business Class": Hotel Royal (drei Sterne Superior), www.hotel-royal.it; "Economy Class": Appartmenthaus Barbara, www.appartements-barbara. com Allgemeine Auskünfte: www.sexten.it und www.drei-zinnen.info

Maria Watschinger, Seniorchefin des Hotels Royal im Vorort Moos, leistet uns Hilfestellung. Im oberen Teil der Auffahrt mit dem Drei-Zinnen-Lift könne man zumindest zwei von dreien sehen. Aber auch nur von der Seite, und davon nicht mehr als die Spitzen. Ausgestattet mit diesem Insiderwissen entdecken wir sie am nächsten Tag tatsächlich. Und sind ein wenig enttäuscht. Berge halt, zumindest aus dieser Perspektive. Frau Watschinger versteht uns und schickt gleich hinterher: "Wir haben hier aber so viele andere tolle Berge, oder?"

Recht hat sie. Die massige Sextner Rotwand zum Beispiel. Die Dreischusterspitze. Den Neuner, den Zehner, den Elfer, den Zwölfer und natürlich auch den Einser, die gemeinsam wie eine riesige Sonnenuhr zeitliche Orientierung bieten. Zumindest wenn die Sonne scheint, aber das tut sie in Südtirol ja oft. Allesamt sind sie wilde, zerrissene Gestalten, an denen sich Sonne, Kälte, Wind, Wasser und Eis seit Millionen Jahren erfolgreich abarbeiten. Sie bieten nicht nur dem Skifahrer eine perfekte Kulisse für den Urlaub im Winterwunderland Dolomiten.

Mit gut 30 Liften zählt das Skigebiet nicht zu den größten in den Alpen. Und dennoch ist es groß genug, um auch die Ansprüche selbst verwöhnter Kilometerfresser zu erfüllen. Die drei miteinander verbundenen Skiberge Helm, Stiergarten und Rotwand bieten alles, von der gemütlichen Familienpiste bis zum 71 Grad steilen Nordhang mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen "Holzriese II", einer der steilsten Abfahrten in Südtirol. Wer hier nicht unfreiwillig zum "Einerbob" mutieren will, der muss kräftig die Kanten in den Hang pressen – um sich hinterher in einer der zahlreichen urigen Hütten mit Gerstensuppe oder Speckknödeln verwöhnen zu lassen.

Die wohl schönste und zudem auch sehr lange Abfahrt ist die vom Helm hinunter nach Vierschach unmittelbar an der Grenze zu Ost-Tirol. Wem trotz des reichhaltigen Angebots Sexten nicht reicht, der fährt von dort kostenlos mit dem Zug zum genau 43 Minuten entfernten Skigebiet am Kronplatz bei Bruneck – und steigt am dortigen Bahnhof gleich wieder um in die Gondel.

Als "Muss" für jeden ambitionierten Skifahrer gilt in Sexten der tagesfüllende "Giro Tre Cime" über den Kreuzbergpass hinüber in den italienischen Teil der Dolomiten und wieder zurück. Trotz oder vielleicht gerade wegen eines langen Ziehwegs, einer der schönsten und abwechslungsreichsten in den Alpen überhaupt. Die "Ski Area Val Comelico" bietet zwar nur einen einzigen Sessellift. Der aber eröffnet ein halbes Dutzend langer Abfahrten, auf denen man oft keiner Menschenseele begegnet.

Allein schon der Blick auf das Örtchen Padola mit seiner kleinen Basilika und dem freistehenden Kirchturm ist den Ausflug wert. Schnell wird dem Betrachter deutlich, dass man hinter dem Pass plötzlich in eine andere Welt eintaucht. Von den Pisten bis zum Markusplatz in Venedig sind es mit dem Auto nur etwas mehr als zwei Stunden …

Nicht jeder freilich steht auf Pisten und Gondeln, auf dauerndes Rauf und Runter. Wer lieber gemütlich bis sportlich auf schmalen Brettern durch die Winterlandschaft gleiten möchte, der findet in und um Sexten ebenfalls ein Paradies. Rund 200 Kilometer gespurter Loipen gibt es in dem Ort sowie seinen Nachbargemeinden Innichen und Toblach. Die Region hier im Hochpustertal gilt als Italiens Langlaufzentrum Nummer eins.

Egal ob im Fischleintal bei Sexten, im Pragser Tal mit dem gleichnamigen Wildsee oder im Höhlensteintal bei Toblach: Überall ist man auf den Loipen umgeben von einer wild-zerzausten Kalksteinlandschaft, in der die Erosion ganze Arbeit geleistet hat und auch weiter leistet. Vom Dürrensee bei Toblach erspäht man immerhin zwei der drei Zinnen, wenn auch nur von der Seite. Hinter dem See ziehen sich die Loipen weiter entlang einer ehemaligen Bahnstrecke, die bis in die Sechzigerjahre hinüber nach Cortina d’Ampezzo, den Olympiaort von 1956, führte.

Auch der boomende Schneeschuh-Tourismus ist am Ende des Hochpustertals lange schon angekommen. Zweimal pro Woche bietet der Tourismusverein kostenlose geführte Touren durch nahezu unberührte Landschaften. Besonders beliebt ist dabei die Gegend um den 1636 Meter hohen Kreuzbergpass. Seit 2009 sind die Sextner Dolomiten Teil des Unesco-Weltnaturerbes. Mit Schneeschuhen an den Füßen lässt sich ihr stiller Zauber besonders gut erleben.

Und dabei gibt es ihn tatsächlich, den Blick auf die Drei Zinnen! Wer sie in voller Pracht und Breite erleben will, der wandert bei einer der Touren von Sexten aus in knapp drei Stunden die rund tausend Höhenmeter hinauf zur Dreizinnenhütte. Zur Belohnung für die Schwitzerei gibt es hier dann ein großes Wow-Erlebnis.

Eine andere, ganz und gar unsportliche, aber nicht minder schöne Variante für einen Winterurlaub in Sexten: an einem sonnenwarmen Spätwintertag vor einer der urigen Hütten sitzen, in die Sonne blinzeln, das weiße Panorama bestaunen – und Schlutzkrapfen oder Spinatknödel samt einem Glas Rotwein genießen. Oder auch zwei. Und ansonsten: nichts tun. Einfach nichts. Es gibt für die Seele gewiss Schlimmeres, als ein "Dolce far niente" in den winterlichen Dolomiten.