Die Bucht von Svendborg im Süden von Fünen liegt still und fast spiegelglatt im Sonnenaufgang. In den Senken hier tummeln sich zahlreiche Forellen - welche zu fangen, ist aber gar nicht so einfach. Foto: Michael Abschlag

Von Michael Abschlag

In der Mitte der Bucht wird das Tuckern des Motors leiser und erstirbt. Für ein paar Sekunden fliegen wir noch lautlos über das Wasser, dann wird unser Boot langsamer und bleibt schließlich stehen. Vor uns liegt spiegelglatt der See. Eine milde Morgensonne, die über den Bäumen am Ufer aufgeht, taucht den Himmel in ein falbes Licht.

Vor vielleicht einer halben Stunde sind wir losgefahren, da begann es am Horizont gerade zu dämmern, und der See lag noch dunkel da. Eine unangenehme Kälte kroch in die Kleider, während wir unsere Ausrüstung verstauten und mit dampfendem Pulverkaffee gegen die Müdigkeit ankämpften. Aber nun wird es mit jedem Augenblick wärmer. Wir werfen unsere Angeln aus und warten.

INFORMATION Anreise: Wer mit dem Auto kommt, fährt am besten über Jütland und nimmt die Autobahnbrücke über den Kleinen Belt - oder die Als-Faergen-Fähre, die alle zwei Stunden fährt. Die nächsten Flughäfen sind Billund (100 km von Odense) oder Kopenhagen (160 km). Von dort fahren auch Züge. Unterkunft: Novasol bietet Ferien-häuser ab 230 Euro entlang der Küste. Empfehlenswert sind die Häuser am Strand von Hasmark, für vier Personen, mit Terrasse und Filetierplatz, ab 399 Euro pro Person/Nacht. Essen: Gehobene Küche in einem alten Bauernhaus findet man im Sortebro Kro, Hauptspeisen ab 150 Kronen (20 Euro). Adresse: Sejerskovvej 20, Odense. Vor allem das urige Kaffeezimmer lohnt sich! Streetfood bei über 20 Essensständen gibt's im Storms Pakhus in der Seebladsgade 21 B in Odense. Sehenswürdigkeiten: Vor allem Schloss Egeskov ist einen Ausflug wert: Die mittelalterliche Wasserburg liegt malerisch in einem großen Park, im Inneren befinden sich mehrere Sammlungen (etwa Oldtimer), Highlight ist ein zimmergroßes Puppenhaus.

In der Bucht von Svendborg, hat Claus erklärt, gibt es Fisch in Menge, vor allem Forellen. Wenn es wärmer wird, tummeln sie sich in den Senken am Grund. "Es ist leicht, welche zu fangen", verkündet er und öffnet einen schweren Bottich. Mit ausholenden Bewegungen wirft er ein rotes Pulver ins Wasser. "Das Futter lockt sie an die Oberfläche", sagt er.

Claus angelt, seit er klein ist. Mit seinem Vollbart und dem wettergegerbten Gesicht sieht er aus wie ein waschechter Seebär, aber tatsächlich ist er eigentlich Lehrer. Vor einigen Jahren entschloss er sich, sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen und begleitet nun mehr oder weniger erfahrene Angler auf den See - oder blutige Anfänger wie uns.

Fünen (dänisch: Fyn) ist zunehmend beliebt bei Anglern, und nicht nur bei ihnen. Die Insel liegt zwischen Jütland, dem dänischen Festland, und der Hauptinsel Seeland (Sjælland), auf der Kopenhagen liegt. Bislang kommen nur wenige Touristen hierher, aber allmählich werden es mehr. Die Gewässer vor der Küste - der große und der kleine Belt - gelten als fischreich. Aber auch das Landesinnere hat viel zu bieten, vor allem viel Landschaft: Weite, grüne Felder und Wiesen bedecken die Insel, kleine Wäldchen, dazwischen grasende Schafherden. Vereinzelt tauchen Bauernhäuser und Dörfer am Horizont auf. Die größte Stadt der Insel ist Ostende mit etwa 70.000 Einwohnern. In der Hauptstadt der Insel wechselt sich Backsteingotik mit modernen Bauten aus Glas und Stahl ab. Vor allem ist Ostende stolz darauf, der Geburtsort von Hans Christian Andersen zu sein - jenes Jungen aus dem Armenviertel der Stadt, der es später als Märchenautor (mit Werken wie der kleinen Meerjungfrau oder dem Mädchen mit den Schwefelhölzern) zu Geld und Ruhm brachte.

Wir müssen auf unseren Erfolg noch warten. Inzwischen steht die Sonne höher, es ist angenehm warm geworden; schwer zu sagen, wieviel Zeit vergangen ist, seit wir hinausgefahren sind. Schweigend sitzen wir da, unsere Angeln spannen sich vor dem blassblauen Himmel, zu hören ist nur das leise Gluckern des Wasser, das gegen unser Boot stößt. Langsam, aber sicher entfaltet das Angeln seine meditative Wirkung: Die Gedanken fliegen, die übrige Welt scheint weit, weit weg.

Da reißt mich plötzlich ein Zucken meiner Angel aus meinen Gedanken. "Wenn es an eurer Angel zieht, müsst ihr schnell sein", hat Claus uns eingeschärft. "Dann müsst ihr die Angel fest in beide Hände nehmen und an der Kurbel drehen." Genau das tue ich jetzt. Das Ziehen wird stärker - es muss ein richtiger fetter Brocken sein, ein Hecht vielleicht. Gepackt von Euphorie und Jagdinstinkt, drehe ich an der Kurbel. Der Widerstand scheint nachzulassen, vielleicht ist der Fisch müde. Dann fliegt vor meinen Augen der Angelhaken aus dem Wasser, und ich bin kurz enttäuscht. Vor mir baumelt nichts als ein Bündel mit Seegras.

Wir bleiben noch eine Weile in der Bucht. In einiger Entfernung zieht ein Schiff vorbei. Es ist vor allem diese Ruhe und Gelassenheit, die Fünen so reizvoll macht. Es gibt weite Landschaften, klare Buchten und beschauliche Dörfer. Als wir an Land zurückfahren, fühle ich mich erholt wie nach einem tagelangen Urlaub.

Nur gefangen habe ich nichts.