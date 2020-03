Von Jochen Müssig

Wie oft Grenzgängerin Gabi Hinterbrandner täglich die rot-weiße Linie zwischen Deutschland und Österreich überquert, weiß sie nicht. Hunderte Male werden es schon sein, denn mitten durch ihr "Purtschellerhaus" am Hohen Göll verläuft die Landesgrenze auf 1692 Metern Höhe. Und die Wirtin hat immer viel zu tun: Serviert werden von Kaspressknödel bis Kaiserschmarrn jede Menge Almschmankerl. Und wer von der Wirtsstube zur Toilette geht, wird selbst zum Grenzgänger. Doch obgleich alles Europäische Union ist, "muss der Kamin in der deutschen Hälfte vom deutschen und die Schlote auf der österreichischen Seite vom österreichischen Kaminkehrer gewartet werden …", sagt Gabi und bringt ein paar Speckbrote an den Tisch. Nach 520 Holzstufen hinauf in diese urige Berghütte, hat man sich das verdient.

Auch Berchtesgaden, Deutschlands südöstlichster Zipfel, wird also von der Bürokratie nicht verschont, obgleich doch so manches Panorama so surreal hübsch ist, dass man sich gar nicht in der Realität wähnt. Wie das asiatische Pärchen, das auf Hochzeitsreise durch Europa ist: In der Sauna des "Kempinski" auf dem Obersalzberg schwitzen sie und erklären wegen des grassierenden Coronavirus beschwichtigend auf Englisch: "Wir kommen nicht aus China. Wir sind aus Taiwan!" Wo man in kein öffentliches Gebäude kommt, ohne eine Wärmebildkamera zu durchlaufen. Es stellt sich weiterhin heraus, dass die beiden nur deshalb nach Europa gereist sind, "weil wir zu dieser kleinen Kirche mit dem roten Dach wollen! Etwas Schöneres haben wir im Internet noch nie gesehen! Morgen fahren wir hin!" Ein gleichzeitig verwundertes und zustimmendes Murmeln geht durch die 95-Grad-Sauna …

Die Alte Saline in Bad Reichenhall. Foto: Jochen Müssig

Wie groß ganz Kleines sein kann, beweist eben jenes St. Bartholomä, die kleine Kirche mit dem rundgewölbten, roten Dach und den ebenso roten Zwiebeltürmchen. Der Königsee als solcher ist schon wunderbar, doch die grandiose Mischung aus grün schimmerndem Wasser, mächtiger Bergwelt und diesem romantischen Kirchlein ist als bayerisches Gesamtkunstwerk an Harmonie kaum zu schlagen. Unzählige Maler fanden und ebenso viele Fotografen finden dort ein Traummotiv. Die beiden Taiwanesen sind also nicht allein mit ihrer Sehnsucht. Und spätestens wenn der Bläser auf dem Schiff nach St. Bartholomä seine Trompete auspackt und vor der Echowand sein Solo gibt, werden vielleicht sogar ein paar Tränchen der Rührung die Wange entlang kullern.

Der Königsee ist zwar acht Kilometer lang, aber nur maximal 1250 Meter breit. Er zwängt sich fjordartig zwischen die Felsmassive Watzmann, Hagengebirge und Jenner. Einen Landweg an den beinahe senkrecht ins Ufer fallenden Steilwänden gibt es nicht. Dafür fahren die Boote schon seit rund hundert Jahren mit Elektroantrieb! Prinzregent Luitpold war kein früher Umweltschützer, er wollte lediglich das Wild nicht durch Motorengeräusche verjagen

Auch der Almabtrieb am Königsee ist jedes Jahr etwas Außergewöhnliches. Rund 30 Kühe werden dann auf Boote verladen und über den Königssee zur Seelände gebracht. Dort bekommen sie ihren traditionellen Kopfschmuck und werden durchs Dorf in den heimischen Stall getrieben.

Heuernte auf der Bindalm. Foto: Müssig

Auch Engelbert Aigner bietet einen außergewöhnlichen Transport an. In seiner Fahrradrikscha zeigt er Urlaubern gerne die Romy-Schneider-Tour: "Ich fahre zu den Orten, an denen Romy als Kind war", sagt Engelbert, der beim Work-and-Travel-Aufenthalt in Neuseeland Rikscha gefahren ist und dachte, das gehe doch – in Trachtenhemd, Lederhose und Haferlschuhen – auch zuhause in Schönau. "Ich bin ja gelernter Säckler und Lederhosenmacher". "#MachDeinEigenesDing" heißt eine Initiative im Berchtesgadener Land für Berufe, mit denen man nicht nur Geld verdienen kann, sondern mit denen man abends auch zufrieden nach Hause geht. Der Schreiner Philipp Haas aus Bad Reichenhall hatte zum Beispiel die Ehre, den Konferenztisch anzufertigen, an dem sich 2015 beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau Angela Merkel, der damalige US-Präsident Barack Obama und die anderen Regierungschefs über die Probleme der Welt austauschten.

Mit 17.000 Einwohnern ist Bad Reichenhall das Zentrum im Berchtesgadener Land. 300.000 Tonnen Speisesalz werden pro Jahr verkauft und mit Kurhaus, Freiluftinhalatorium, Trinkhalle und zwei Gesundheits-Berater Urlauber angelockt. Susanne Dewies ist eine Beraterin. Sie sagt: "Wir planen, geben Tipps zu Kurhotels, Kliniken, kennen aber auch die Leistungsträger …" Und aus der Alten Saline, inzwischen eines der wichtigsten Industriedenkmäler Deutschlands, pumpt Brunnenwart Alfons Brümmer heutzutage die Sole nur noch für die Badegäste nach oben.

Was viele nicht oder nur ungenau wissen: Berchtesgaden war einer der Lieblingsorte von Adolf Hitler. Am Obersalzberg war seine Alpenfestung und die Nazi-Führungsmannschaft baute sich ringsherum Ferienhäuser. Die Amerikaner zerstörten nach Kriegsende die meisten dieser Gebäude, denn einen braunen Olymp sollte es nicht geben. Der Freistaat Bayern eröffnete 1999 ein Dokumentationszentrum und ließ 2005 sogar ein Luxusresort errichten. Eben das "Kempinski", das mit schönem Spa, Sterne-Restaurant "Pur" und herrlichen Blicken auf den Watzmann, den schräg abfallenden Hohen Göll und das Kehlsteinhaus unverfängliche Urlaubsstimmung ausstrahlt. "Wer sich über die unrühmliche Geschichte auf dem Obersalzberg informieren möchte, bekommt im nur fünf Gehminuten entfernten Dokumentationszentrum hervorragende Aufklärung", sagt "Kempinski"-Direktor Werner Müller. Nebenbei bemerkt: Der Immobilienmakler Sotheby’s bietet derzeit für 3,65 Millionen Euro das heruntergekommene Hotel "Zum Türken" an. Es liegt neben dem einstigen "Berghof", dem damaligen Hitler-Alpendomizil, in dem er aber nicht nur Ferien machte, sondern, mit Blick auf den Watzmann, auch verheerende Entscheidungen über Leben und Tod fällte.

Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg – Du bist so groß und i nur a Zwerg", sang der Wiener Liedermacher Wolfgang Ambros bedeutungsschwanger in den 70ern über den 2713 Meter hohen Berg, der mit der Watzmannfrau und den Watzmannkindern, majestätisch die Berchtesgadener Bergwelt dominiert. Die Legende besagt, dass Gottes Strafe König Watzmann, seine Frau und Kinder ereilt haben soll, weil der Herrscher ein altes Mütterlein mit seinem Pferd zertrampelt habe, worauf der König mit Familie versteinert wurde. Sicher ist, dass das Massiv heute das Zentrum im Nationalpark Berchtesgaden bildet, seit 1978 Deutschlands einziger Hochgebirgs-Nationalpark. Von Ambros’ Album "Der Watzmann ruft" kommt auch "groß und mächtig, schicksalsträchtig", was durchaus seine Bewandtnis hat, denn "der Berg, der will sein Opfer": Tatsächlich ließen seit der Erstbesteigung 1881 mehr als hundert Bergsteiger an der Ostwand ihr Leben. So bleibt die Besteigung der Watzmann-Spitze den meisten Besuchern verwehrt. Es gibt keine Seilbahn, keine Skilifte. "Und der Aufstieg ist zu schwierig für Ungeübte", sagt einer, der die Ostwand schon mehrere Male meisterte: Sternekoch Ulrich Heimann vom "Pur" im "Kempinski". "Bergsteigen ist für mich der perfekte Ausgleich zur Arbeit in meiner Küche."