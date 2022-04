Die Pater Rupert Mayer Kapelle in Obergrainet ist ein idealer Rastplatz. Sie erinnert an den Jesuitenpater, der öffentlich gegen die Nationalsozialisten Stellung bezogen hatte und 1987 seliggesprochen wurde. Fotos: Salomon

Von Ingeborg Salomon

Grüner wirds nicht. Wer an der Saußbachklamm im Niederbayerischen Wald entlangwandert erlebt Natur pur: Moose, Farne und Bäume säumen den sechs Kilometer langen Weg, dazu rauscht das Flüsschen Erlau und man wartet nur darauf, dass der Freischütz gleich um die Ecke biegt, so wildromantisch ist dieses Naturschutzgebiet. Im Sommer sprießt hier das Indische Springkraut, dessen leuchtend lila Blüten als hübsche Farbtupfer ins Auge fallen. "Probiert mal die Samen, sie schmecken leicht nussig", ermuntert uns Naturparkranger Marco Müller. Er begleitet unsere Gruppe und stellt zunächst mal klar, wo wir hier sind: im Nationalpark Bayerischer Wald, direkt an der Grenze zu Tschechien.

Hintergrund Anreise: Mit dem ICE von Mannheim über Frankfurt nach Passau, dann weiter mit der romantischen Ilztalbahn. Von Mai bis Oktober fährt dieser Zug samstags und sonntags von Passau über Waldkirchen und Freyung vorbei an imposanten Granitwänden entlang der Ilz – eine prima Einstimmung. Mit dem Bayerwald Gästeticket ist die rund einstündige Fahrt kostenlos. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem ICE von Mannheim über Frankfurt nach Passau, dann weiter mit der romantischen Ilztalbahn. Von Mai bis Oktober fährt dieser Zug samstags und sonntags von Passau über Waldkirchen und Freyung vorbei an imposanten Granitwänden entlang der Ilz – eine prima Einstimmung. Mit dem Bayerwald Gästeticket ist die rund einstündige Fahrt kostenlos. Übernachten:Im Hotel Herzstück, Marktplatz 19, 94065 Waldkirchen, Tel.: 08581.6909594, ist der Name Programm. Die 24 Zimmer sind eine gelungene Mischung aus Gemütlichkeit und modern-elegantem Design, die Boxspringbetten garantieren Tiefschlaf. Frühstücksbuffet und Speisekarte lassen keine Wünsche offen. Besitzer Claus Löfflmann und sein Team sind sehr aufmerksam und herzlich, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. DZ incl. Frühstück ab rund 150 Euro (www.herzstück-waldkirchen.de). Essen & Trinken: Ein Ausflug zur Schrotenbaummühle in Fürstenau ist nicht nur zum Wandern toll. Seit 1688 ist das Lokal im Besitz der Familie Segl, genau so lange gibt es hier fantastische Fischgerichte, vor allem Bachforellen, die fangfrisch auf den Teller kommen. Der Biergarten ist ein Traum, das frisch gezapfte Bier auch (www.schrottenbaummuehle.de). Weitere Infos: www.ostbayern-tourismus.de

[-] Weniger anzeigen

Der hat eine Fläche von knapp 25.000 ha, und die Devise heißt: "Natur Natur sein lassen". 350 Kilometer Wanderwege und 200 Kilometer gut gekennzeichnete Rad- und Mountainbikewege laden ein, viel frische Luft zu tanken und dem Baumgeflüster zu lauschen. Ein guter Ausgangspunkt für Wander- und Radtouren ist das Städtchen Waldkirchen, gelegen zwischen Passau und dem Nationalpark Bayerischer Wald. Als im 11./ 12. Jahrhundert die Besiedlung voranschritt, wurde am Salzweg von Passau nach Böhmen ein neuer Pfarrsitz gegründet: die "Kirche im Wald". Der Ort kam zu Wohlstand, weil die Handlungsreisenden hier Quartier machten und mit allerhand Spezialitäten wieder zurückkamen. Daran erinnert heute der "Säumer", der seit 2021 an der Hausecke des Stadtcafés steht. Für Uneingeweihte: Säumer waren Personen, die Lasten auf dem Rücken von Saumtieren (eigentlich: Zaumtieren, also Pferde oder Maulesel) über das Gebirge transportierten.

Heute ist der Säumer eins der beliebtesten Fotomotive in Waldkirchen, ebenso wie seine Kollegen. Gerne erzählen Stadtführer die dazugehörige Geschichte: Als noch Viehmärkte in Waldkirchen abgehalten wurden und die Pferdefuhrwerke um die Hausecken rumpelten, wurden diese oft beschädigt. Das sollten Radabweisersteine aus Granit verhindern, die genau an den Ecken platziert wurden – und die oft kleine Kunstwerke sind. Die älteste Figur ist der "Ewige Hochzeiter" in schmucker Biedermeiertracht, den Steinmetz Matthias Hausbäck Mitte des 19. Jahrhunderts bei der Zufahrt zum oberen Marktplatz aufstellte.

Deftige Küche ist typisch für die Region Feyung-Grafenau.

Der arme Kerl blieb lange allein, aber 1972 bekam er endliche eine Braut: An der gegenüberliegenden Ecke wurde die "Stoarnerne Gretl" platziert. Seitdem schaut sich das Paar über die Straße hinweg in die Augen – und eine Serie war geboren. Oft spazieren Touristen nach ihrer Ankunft durch Waldkirchen von einem Radabweiserstein zum nächsten. Bisher sind es zehn Figuren, alle geschaffen von den Bildhauern Manfred Werner und seinem Sohn Rainer. Weiterer Nachwuchs sei fest eingeplant, versichern die Einwohner.

Wir lassen es an unserem ersten Wandertag aber erst einmal langsam angehen und spazieren entlang der Ilz, die den hübschen Beinamen "Schwarze Perle" trägt. Das Wasser ist in der Tat sehr dunkel, das komme von den ausgewaschenen Stoffen aus den Mooren, erklärt Stefan Poost. Man darf sich also nicht täuschen lassen, die Ilz ist mit ihren 68 Kilometern eines der saubersten Wildwasser Deutschlands. Das wissen Libellen und Edelkrebs ebenso zu schätzen wie Forellen, die in der Schrottenbaummühle fangfrisch auf unseren Tellern landen (siehe Info). Da es genügend solcher Tierchen gibt, überwiegt unser Appetit schnell unser Mitleid.

Eine Tafel lädt zum Vespern ein.

Zum Ausgleich kann ein bisschen Spiritualität nicht schaden. Pfarrer Matthias Grillhösl begleitet uns auf dem Kreuzweg nach Kohlstattbrunn zu der kleinen Kapelle mitten im Wald, die 1753 bei einer Quelle entstanden ist. Der Weg geht sachte bergan, 14 Stationen geben Gelegenheit zum Innehalten. Wer nicht betet, kann beim Waldatmen Terpene aufnehmen, flüchtige organische Substanzen aus Pflanzen. "Die beruhigen", weiß Grillhösl. Das kann in Corona-Zeiten ja nicht falsch sein, wir fühlen uns ein bisschen wie auf dem Jakobsweg – für Anfänger.

An der Quelle in Kohlstattbrunn können Wanderer sich erfrischen.

Auch das Wasser aus dem Kohlstattbrunnen ist gesund, nicht nur für Durstige. Gut für die Augen sei es, zitiert Pfarrer Grillhösl eine alte Weisheit, um dann hinzuzufügen "Man muss aber schon dran glauben". Das tun jährlich rund 1500 Wallfahrer, die am 15. August zu Mariä Himmelfahrt aus allen Himmelsrichtungen zur Kohlstattbrunn-Kapelle kommen. Der 78-jährige Josef Fuchs ist seit Jahrzehnten dabei und engagiert sich das ganze Jahr über im Kapellenverein. Den 131 Mitgliedern ist es zu verdanken, dass die Kapelle tadellos in Schuss ist und es hier gemütliche Picknickbänke gibt. "Letztes Jahr musste die Wallfahrt wegen Corona ausfallen", bedauern Fuchs und Grillhösl. Nun hoffen alle auf dieses Jahr.

Auch Jutta Koller würde sich freuen, wenn dieses Jahr wieder mehr Besucher kämen. Sie führt im archäologischen Erlebnispark in Ringelai Touristen. Sein Name "Gabreta" zeigt schon, wohin die Reise hier geht: zurück in die Zeit der Kelten, die seit dem 8. Jh. v. Chr. hier ansässig waren und das bayerisch-böhmische Grenzgebiet Gabreta nannten. Hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten beim Brotbacken im keltischen Lehmofen, beim Töpfern, Schmieden und Bogenschießen. Jutta Koller trägt selbstverständlich traditionelle keltische Kleidung aus Leinen, Flachs und Wolle, gefärbt mit Naturfarben.

Asterix lässt grüßen, und es würde uns auch nicht wundern, wenn im heiligen Kulthain gleich der ehrwürdige Druide Miraculix seinen Zaubertrank köcheln würde. Der macht zwar für eine bestimmt Zeit unbesiegbar, aber nicht unverwundbar, wie Asterix-Kenner wissen. "Man darf das alles nicht so wörtlich nehmen", lacht Jutta Koller. Aber ein Zaubertrunk gegen Corona, das wäre schon schön.