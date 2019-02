Von Michael Juhran

Die Sonne lacht am stahlblauen Himmel und das Thermometer zeigt Plusgrade. Eine oft von Schneestürmen gepeitschte, vor klirrender Kälte erstarrte Antarktis, wie man sie aus Filmen kennt, überrascht im Sommer der Südhalbkugel nicht selten mit milden Temperaturen und Kaiserwetter.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Z. B. mit der Lufthansa nach Buenos Aires, von dort beginnt die organisierte Reise. ■ Veranstalter: Z. B. Hurtigruten, „Abenteuer Antarktis“, 13 Tage, Vollpension, inkl. Flug Buenos Aires- Ushuaia und zurück, ab 5000 Euro Tel. Hamburg: [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Z. B. mit der Lufthansa nach Buenos Aires, von dort beginnt die organisierte Reise. ■ Veranstalter: Z. B. Hurtigruten, „Abenteuer Antarktis“, 13 Tage, Vollpension, inkl. Flug Buenos Aires- Ushuaia und zurück, ab 5000 Euro Tel. Hamburg: 040 87409265 www.hurtigruten.de

[-] Weniger anzeigen

Majestätisch gleitet die "Fram" mit etwa 200 Gästen aus 21 Nationen an den Fjorden der Süd-Shetland-Inseln und der antarktischen Halbinsel entlang. Viele Passagiere haben es sich auf Sonnenliegen an Deck gemütlich gemacht, dann und wann klicken die Fotoapparate, wenn mal wieder ein Buckelwal nach Luft schnappt. Es fällt schwer zu glauben, dass man in einem der lebensfeindlichsten Gebiete unseres Erdballs unterwegs ist, in dem die Winter bis zu minus 89,2 Grad Celsius kalt werden können und Fallwinde mit 300 Stundenkilometern Orkanstärke erreichen.

Gerade einmal 200 Jahre sind seit der Entdeckung der Antarktis vergangen. Noch James Cook war im 18. Jahrhundert der festen Überzeugung, "dass das Land, das im Süden liegen mag, niemals erforscht wird." Jahrhundertelang waren Expeditionen auf der Suche nach dem mystischen Kontinent auf der Südhalbkugel, bis 1819 das Handelsschiff von William Smith bei heftigen Stürmen in der Drakestraße in Richtung Südsüdost abtrieb. Voller Verblüffung stieß die desolate Schiffsmannschaft weit im Süden auf die hoch aufragenden Berge einer Insel.

Bizarre Eisskulpturen: Mit etwas Fantasie erinnert diese Formation an einen Elefanten. Foto: Michael Juhran

Niemand wollte Smith glauben, bis 1820 eine britische Expedition unter Edward Bransfield mit William Smith als Navigator an Bord die Entdeckung bestätigte und neben Livingstone Island auch noch King-George-Island, Deception Island und Elephant Island sichtete. Am 30. Januar kamen sie schließlich dem nördlichsten Punkt auf dem Festland von Antarktika nahe, der den Namen Trinity Insel erhielt. Weitere 91 Jahre vergingen, bis Roald Amundsen als erster Mensch 1911 den Südpol erreichte.

Dass man heute als Tourist diese entlegenste und am schwersten zugängliche Region unseres Erdballs besuchen kann, ist der rasanten Entwicklung der Technik und solchen erfahrenen Seeleuten wie Kapitän Ole Johan Andreassen zu verdanken. Seit 40 Jahren ist er bei der norwegischen Schifffahrtsgesellschaft Hurtigruten beschäftigt, bereits elf Mal brachte er mit seinem Expeditionsschiff Besucher in die Antarktis.

Eine Tour, die auch heute ein Abenteuer ist. "Stabile Wetterlagen sind hier eine Ausnahme", berichtet der Kapitän. Die Wind-, Sicht- und Eisverhältnisse wechseln ständig und das Expeditionsprogramm verlangt Flexibilität. Mal verhindert Treibeis einen Landgang, mal lässt dichter Nebel das Verlassen des Schiffes nicht zu.

Doch die Gäste an Bord der "Fram" haben diesmal Glück mit dem Wetter. So wie bereits Amundsens Südpolexpedition vor einem Jahrhundert von Fortuna begleitet wurde. Er startete damals mit seinem Schiff "Fram" (deutsch: Vorwärts) von Norwegen aus in Richtung Antarktika, überwinterte im Schelfeis und erreichte bei gutem Wetter am 14. Dezember 1911 den Südpol.

Die Anreise zur Antarktis ist heute wesentlich bequemer. Mit dem Flugzeug geht es bis zum argentinischen Ushuaia auf Feuerland. Von dort dauert es nicht einmal zwei Tage, bis die verschneiten Felsen von Elephant Island in Sicht kommen.

Wer mag, kann statt im Schiff auch auf einer der Inseln übernachten. Foto: Michael Juhran

Am dritten Tag auf See erreicht die "Fram" erstmals das Festland am "Brown Bluff", am nordwestlichsten Zipfel Antarktikas. Als Empfangskomitee haben sich hunderte von Adélie-Pinguinen am steinigen Strand postiert, die ihre zweibeinigen Gäste auf Zeit neugierig beäugen. Um die drollig dahinwatschelnden Pinguine mit ihrem erst dreiwöchigen Nachwuchs nicht zu irritieren, staffelt Judith Heinrich als Expeditionskoordinatorin die Anlandungen so, dass sich nie mehr als 100 Gäste gleichzeitig am Strand aufhalten. Die gebürtige Potsdamerin ist vom Tierreichtum in den antarktischen Küstengebieten begeistert. "Keine Tour ist wie die andere", schwärmt sie. "Mal beobachtet man die Pinguine und Vögel beim Nestbau, mal beim Brüten und später bei der Aufzucht der Jungen."

Man kann sich bei den täglich zweimal stattfindenden Anlandungen auf den Süd-Shetland-Inseln oder auf dem Festland gar nicht sattsehen am eifrigen Getümmel in den Pinguinkolonien. Neben den Adélies tummeln sich hier Zügel- und Eselspinguine. Hinterlassen die kleinen Kerle bei der Hege und Pflege des Nachwuchses an Land eher einen bedächtigen Eindruck, so ändert sich das im Wasser. Wie Torpedos schießen sie durch das nasse Element und springen anschließend auf bis zu zwei Meter hohe Felsen oder Eisschollen.

Um ihre Steinnester zu erreichen, die sie im antarktischen Frühjahr auf schneefreien Bergkuppen errichten, müssen sie manchmal bis zu 100 Höhenmeter heraufkraxeln, wofür sie im tiefen Schnee ein Wegesystem anlegen. Da haben es die Robben leichter, die sich entweder am Strand aalen oder auf einer der vielen Eisschollen dösen. Doch manchmal bricht auch bei ihnen Unruhe aus, wenn sich wieder einmal eine Gruppe von Orkas nähert, denen jede Robbe recht ist.

Wer vor Reiseantritt glaubte, dass die Antarktis in eintönigem Weiß gekleidet ist, trifft an den Küsten auf bunte Tupfer. Moose, Pilze und Flechten besiedeln die steil aufragenden Felsen, die manchmal von rostrotem Eisenoxid gefärbt sind. Eine besondere Überraschung erwartet die Reisenden, wenn Kapitän Andreassen an der Deception Insel in die vom Meer überflutete Caldera eines aktiven Vulkans einfährt. Die Erde ist warm, Thermalquellen dampfen, Methanblasen steigen aus dem Wasser empor und lassen die Wassertemperaturen am seichten Ufer bis auf 14 Grad Celsius steigen, sodass sich manche Passagiere zu einem Bad hinreißen lassen.

Von besonderem landschaftlichen Reiz sind die Fahrten durch malerische Fjorde und die Passagen mit hunderten von Eisbergen. Kein Künstler könnte einen facettenreicheren Skulpturenpark derartiger Formen- und Farbvielfalt schaffen. Manche Eisberge ragen wie Kathedralen aus dem Wasser, manche wie Tafelberge oder Pyramiden. Von hellem Grün bis zu dunklem Blau reichen die Farbschattierungen des Eises.

Und es wimmelt von Leben, das sich an die extremen Bedingungen angepasst hat. Pinguine, Seevögel und Robben fühlen sich in dieser Traumlandschaft sichtlich wohl, Buckel-, Blau- und Finnwale finden dank der riesigen Krillpopulation reichlich Nahrung.

Doch die Eisberge sind auch Ausdruck einer zunehmenden Bedrohung. "Immer größere Brocken brechen vom Schelfeis ab", gibt Kapitän Andreassen zu Bedenken. "Von Sommer zu Sommer wachsen die eisfreien Gebiete im Nordwesten der Antarktis." Wissenschaftlern zufolge erwärmt sich die Region um die antarktische Halbinsel schneller als der Rest unseres Planeten.

Die Bestände an Adéliepinguinen sind hier bereits dezimiert. Umso gebotener ist es, die Pinguine und Robben nicht zusätzlichem Stress durch unbedachtes menschliches Verhalten auszusetzen. Rund 40.000 Touristen zieht es jährlich in die antarktischen Gefilde. Will man die fesselnde Magie dieser Region erhalten, darf der menschliche Fußabdruck auch künftig nur minimale Spuren hinterlassen.