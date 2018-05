Von Steffen Blatt

Und plötzlich bleibt das Gepäckband stehen. Gerade hatten meine Frau und ich noch gescherzt: "Wenn noch so viele Leute auf ihre Koffer warten, muss ja noch ein Schwung kommen." Doch jetzt sagt ein Flughafenmitarbeiter, dass das alles war. So stehen wir also auf dem Königin-Beatrix-Airport in Oranjestad, der Hauptstadt von Aruba - und unser Traumurlaub in der Karibik beginnt ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wie wir später herausfinden, gab es am Flughafen Schiphol in Amsterdam, wo wir gegen Mittag losgeflogen sind, Probleme mit dem Computersystem und der Stromversorgung der Gepäckanlage. Das Resultat: 9000 Koffer blieben liegen.

Hintergrund Das Nötigste ins Handgepäck: Unterwäsche, Sockeln, T-Shirts für ein, zwei Tage sollte man im Handgepäck haben. Zahnpasta, Rasierschaum, Haarspray, Duschgel oder Deo gibt es in Mini-Ausführungen (Größen bis 100 Milliliter sind erlaubt). "Über Kreuz" packen. Bei Paaren oder Familien sollte jeder auch immer ein bisschen eigene Kleidung in einem [+] Lesen Sie mehr Das Nötigste ins Handgepäck: Unterwäsche, Sockeln, T-Shirts für ein, zwei Tage sollte man im Handgepäck haben. Zahnpasta, Rasierschaum, Haarspray, Duschgel oder Deo gibt es in Mini-Ausführungen (Größen bis 100 Milliliter sind erlaubt). "Über Kreuz" packen. Bei Paaren oder Familien sollte jeder auch immer ein bisschen eigene Kleidung in einem anderen Koffer verstauen - falls nur ein Gepäckstück Verspätung hat. Die Koffer beschriften, und zwar mit Urlaubs- und Heimatadresse sowie Kontaktdaten - am Besten mit einem gut befestigten Schild. Noch am Flughafen das Personal der Fluggesellschaft benachrichtigen, wenn das Gepäck nicht ankommt. Unbedingt eine Verlustmeldung ausfüllen und eine Kopie mitnehmen. Wichtig ist die Referenznummer für die "World Tracer"-Internetplattform. Dort kann weltweit nach Gepäck gesucht werden, nahezu alle Flughäfen sind daran angeschlossen. Die Flugunterlagen aufbewahren, vor allem die Bordkarte, auf die in der Regel der oder die Gepäckabschnitte aufgeklebt sind. Auf denen sind die Nummern der Koffer vermerkt. Quittungen für die nötigste Ausstattung aufbewahren. Bei der Fluglinie nachfragen, ob eine bestimmte Summe für solche Einkäufe übernommen wird. ste

Im Moment sind wir aber erst einmal etwas ratlos. In meinem Handgepäck befindet sich noch ein T-Shirt, ansonsten haben wir nur die Kleidung, die wir tragen - wegen der Klimaanlage im Flugzeug ist die für die Karibik teilweise recht unpassend: lange Hosen und Sneaker. Rund 20 Passagiere dieses Fluges der niederländischen Linie KLM an diesem Tag stehen ohne Koffer da. Zunächst einmal müssen wir uns anstellen, denn jeder betroffene Fluggast muss eine Verlustmeldung ausfüllen. Das macht der arme Mitarbeiter in blauer KLM-Weste alleine - und das dauert. Gegen halb sieben abends sind wir schließlich in unserem Hotel. Es ist Samstag, und man sagt uns, dass die Geschäfte in der Hauptstadt und im nächsten Ort wohl schon geschlossen haben. In einem nahen Supermarkt decken wir uns mit dem Nötigsten ein: Zahnbürste und -pasta, Sonnencreme, Deodorant, Duschgel. Wir gehen schön essen und sind guter Dinge. Die Koffer kommen bestimmt am nächsten Tag, schließlich fliegt KLM täglich von Amsterdam nach Aruba.

Trotzdem müssen wir uns am Morgen zumindest mit Badebekleidung eindecken - und das ist an einem Sonntag nicht so einfach. Wir sollen es in der Shopping Mall im nächsten Ort probieren, rät man uns an der Rezeption. Wir fahren mit dem Taxi hin, sie ist geschlossen. Bleiben die kleinen Geschäfte in den großen Hotels. Schnell finde ich Badehose, Mütze, Flip Flops, dazu zwei Aruba-T-Shirts vom Straßenverkauf, meine Frau kauft ein Strandkleid. Auf der Suche nach einem Bikini landen wir im wohl teuersten Bademodengeschäft der Insel - aber wir wollen ans Meer und zahlen schließlich einen dreistelligen Dollarbetrag für zwei Stück Stoff. Nach einem gemütlichen Strandtag kommen wir wieder ins Hotel - unsere Koffer sind jedoch noch nicht da. Also noch mal in die Mall, die um 17 Uhr aufmacht, Unterwäsche und Socken kaufen.

So ähnlich geht das noch drei Tage. Immer wieder kaufen wir ein bisschen was, eine kurze Hose hier, ein Schnorchel da. Niemand kann uns sagen, wann unser Gepäck ankommt - oder ob überhaupt. Am Flughafen ist nichts zu erfahren, die Telefon-Hotline von KLM rät, wegen der Vielzahl der Anfragen anderweitig Kontakt aufzunehmen. Was immerhin gut klappt, ist die Kommunikation per Facebook-Chat. Auf meine erste wütende Nachricht kommt zwar eine Standard-Antwort, aber danach habe ich das Gefühl, dass ich mich tatsächlich mit einem Menschen unterhalte. Wir bekommen eine Referenznummer, mit der wir auf einer Internetseite den Status unserer Koffer abrufen können. "Bitte hab noch ein bisschen Geduld mit uns", schreibt KLM. Die wird aber auf eine harte Probe gestellt, genau wie unsere Reisekasse. Denn bei 33 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit ist der T-Shirt-Verbrauch hoch. Und in den Touristen-Malls gibt es keinen Discounter, wo man sich für wenig Geld eindecken kann - stattdessen Markenshops von Benetton, Nike oder Calvin Klein.

Mittlerweile ist es Mittwoch, und am Morgen schaue ich wieder auf der Internetseite nach unseren Koffern. "Kein Status", steht da, und unsere Hoffnung sinkt. Heute wird es also wie- der nichts, der Flieger aus Amsterdam ist schon in der Luft. Offenbar hat man unser Gepäck dort noch nicht mal gefunden. Wir machen uns mit dem Gedanken vertraut, dass wir uns komplett neu ausstatten müssen. Also kaufen wir jetzt ein bisschen mehr, die Rechnung steigt und steigt - und am Abend sind unsere Koffer da, ohne Vorankündigung. Der Urlaub ist gerettet.

Doch wie geht es jetzt weiter? Sind Koffer mehrere Tage verschwunden, müssen die Fluggesellschaft oder der Reiseveranstalter die Kosten für wichtige Ersatzkäufe erstatten. Deren Haftung ist jedoch auf etwa 1200 Euro pro Passagier begrenzt - das ist im "Montrealer Abkommen" so geregelt. Bei Lufthansa etwa bekommen die betroffenen Passagiere laut einer Unternehmenssprecherin kostenlos Toilettenartikel. "Sofortgebrauchsgegenstände" wie Zahnpasta oder Deo werden zu 100 Prozent ersetzt, Kleidung oder andere Gegenstände, die der Passagier behält und weiter benutzt, bezahlt die Fluglinie zur Hälfte.

"Reisende sollten nur das Nötigste einkaufen und die Quittungen unbedingt aufbewahren", sagt Tanja Bröcker von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das haben wir getan. Ob unsere "erzwungenen" Markenkäufe unter "das Nötigste" fallen, darüber soll sich zunächst mal KLM Gedanken machen. Am besten sei es, sich direkt bei der Fluggesellschaft zu erkundigen, ob eine bestimmte Summe übernommen wird, so Bröcker weiter. Auch danach haben wir gefragt, mein Chatpartner konnte mir aber keine Antwort geben. Stattdessen bekamen wir den Link zu einem Online-Formular, auf dem wir die Belege an KLM schicken konnten. Wieder zu Hause, scanne ich die Kassenzettel ein und leite sie weiter. Die Antwort kommt prompt: "Wir bedauern, dass wir im Moment aufgrund der hohen Anzahl von Anfragen nicht in der Lage sind, innerhalb unseres üblichen Zeitrahmens zu antworten. Bitte akzeptieren Sie unsere Entschuldigung und seien Sie versichert, dass wir uns bemühen Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu bearbeiten."