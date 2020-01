Eine Ägypterin in traditionellem Gewand, die an einem Checkpoint mit ihren Streicheltieren auf spendable Touristen wartet. Foto: Inge Höltzcke​

Von Inge Höltzcke

Seit Greta Thunberg die Klimadiskussion ins Rollen gebracht hat, fliegt bei unseren Reisen die Sorge um die Erderwärmung mit. Lässt sich da eine Woche Pauschalurlaub in Ägypten noch verantworten? Wenn wir ehrlich sind: eher nicht. Und doch ist der Flieger Richtung Süden voll besetzt. Es hat den Anschein, als verleihen uns Abenteuerlust, Interesse an fremden Kulturen und die Sehnsucht nach Sonne und Meer Flügel und fegen so manche Skrupel hinweg.

Hintergrund Unterkunft: Eine Woche All-Inklusive-Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel Jaz Lamaya in Marsa Alam. Reiseveranstalter:Schauinsland-Reisen; Kosten: Flug von Frankfurt – Marsa Alam hin und zurück plus Unterkunft 800 Euro pro Person im [+] Lesen Sie mehr Unterkunft: Eine Woche All-Inklusive-Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel Jaz Lamaya in Marsa Alam. Reiseveranstalter:Schauinsland-Reisen; Kosten: Flug von Frankfurt – Marsa Alam hin und zurück plus Unterkunft 800 Euro pro Person im Doppelzimmer. Sport:Tauchen und Schnorcheln am Hausriff. Die Tauchschule Coraya Divers liegt direkt am Hotel: Hier werden Kurse und die Tauchausrüstung angeboten. Ausflüge: Tagestour nach Luxor, Besuch der Tempelanlagen von Karnak und Hatschepsut, Tal der Könige, Nilüberfahrt (Kosten: 130 Euro). Tipps: Besuch des Hafens von Marsa Alam; Transfer mit dem Taxi.

Ans Rote Meer soll es an diesem Wintertag gehen, genauer gesagt nach Marsa Alam in Ägypten. Dorthin, wo man im deutschen Winter baden, tauchen und schnorcheln kann. Bei 26 Grad Wasser- und 24 Grad Außentemperatur. Die Hotelanlage Jaz Lamaya ist komplett ausgebucht. Die Ägypter sind froh. Endlich kommen sie wieder: die Touristen – und mit ihnen die heiß ersehnten Devisen. Lange waren sie ausgeblieben. Seit den verheerenden Anschlägen auf Touristen im Tal der Könige in den vergangenen Jahren und Dekaden, seit den Tumulten nach dem Arabischen Frühling 2011. Sicherheit steht seither großgeschrieben. Hotelanlagen sind bestens bewacht. Checkpoints und bewaffnete Touristenpolizei machen die Ausflüge und Transfers "gefühlt sicher".

In den prächtigen Hotelanlagen taucht der Feriengast ein in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Und die Vier-Sterne-Unterkunft von Jaz Lamaya beeindruckt durch traumhafte Architektur: Appartements, Restaurants, Garten, Pool und Strand sind kunstvoll angelegt und bestens gepflegt. Das Essen ist ein kulinarischer Hochgenuss und steht quasi nonstop zur Verfügung. Ein Rundumsorglos-Paket für eine Woche und ein paar hundert Euro – das lockt die Massen an. Entsprechend gut besucht sind die zahlreichen Resorts entlang der knapp 300 Kilometer langen Küste von Hurghada bis Marsa Alam.

Gut für unser Gewissen: Für die Umwelt wird einiges getan. Die legendären Tauch- und Schnorchelriffe, die Attraktionen am Roten Meer, sind bestens geschützt und bewacht. Kein Schnorchler wagt es, sich auf die Korallen zu stellen – ansonsten gibt es mächtig Ärger. Touristen werden zu sparsamem Wasser- und Handtuchverbrauch gemahnt. Am Strand werden Getränke und Speisen in Mehrweggeschirr gereicht.

Eine scheinbar heile Welt, wie sie den europäischen Gästen gefällt, und die doch ihre Schattenseiten offenbart. Womit nicht etwa gemeint ist, dass selbst bei Verzicht auf Salat und Obst so mancher deutsche Darm rebelliert. Was vielmehr nachhaltig traurig macht: die Armut der Bevölkerung, die sichtlich nach Euros und Dollars lechzt. Was außerdem nachdenklich stimmt: die Wasserknappheit. Wer auf dem Ausflug nach Luxor durch die trockene Steinwüste fährt, in der 360 Tage lang kein Regen fällt, kommt ins Grübeln ...

Gut, dass es den Nil, die Lebensader Ägyptens, gibt. Umso dramatischer, dass die zahlreichen Hotelanlagen am Roten Meer über Wasserleitungen und energieintensive Entsalzungsanlagen mit dem Nilwassser versorgt werden. Doch kann das Wasserreservoir Nil diesen Bedarf auf Dauer überhaupt decken? Und was, wenn der geplante Mega-Staudamm in Äthiopien in Betrieb geht? Keine Frage: Wasser bedeutet Leben und wird in dieser Region zum kostbarsten Gut. Militär bewacht Tag und Nacht die Wasserleitungen, die mitten durchs Land führen. Ob hier die Touristen der Wirtschaft des Landes wirklich zum Aufschwung verhelfen? Zweifel kommen auf, wenn man bedenkt, welch logistische Aufwendungen notwendig sind, um die Urlauber mit Wasser und Lebensmitteln zu versorgen. Das Land der Pyramiden und der Pharaonen, einst Hochkultur, hätte es verdient, endlich selbst den Weg aus der Armut zu meistern.

Und wenn wir Touristen nach einem fantastischen Tauchurlaub wieder heimischen Boden berühren, sehen wir die Welt vielleicht mit anderen Augen. Tief beeindruckt von der atemberaubenden Unterwasserwelt, haben wir trotz alledem nicht vergessen, wie entbehrungsreich das Leben der einfachen Bevölkerung ist. Mit dem Eselskarren transportieren die Menschen am Nil das Zuckerrohr wie vor tausend Jahren. Wo die Armut für die Bevölkerung unüberwindbar zu sein scheint und die Chancen auf ein besseres Leben gleich Null sind, ist auch ein Nährboden für politische und religiöse Radikalisierung gegeben. Derzeit scheint die Regierung inklusive Militär für Stabilität und innere Sicherheit zu sorgen. Das macht Mut und lässt hoffen. Denn Ägypten bietet so viel: traumhafte Tauchgründe, arabische Lebenskultur, wahre Gastfreundschaft, atemberaubende Sonnenuntergänge und hochkarätige Kulturstätten.