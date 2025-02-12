Von Sabine Maurer

Osnabrück/Bonn. (dpa-tmn) Jeden Tag frische Eier von glücklichen Hühnern, gelegt im eigenen Garten. Was für viele Menschen nur eine idyllische Vorstellung ist, gehört bei Christina Hammann und Dagmar Fiedler auf ihrem Hof nahe Osnabrück längst zum Alltag. Rund 40 Vertreter verschiedener Rassen wie Vorwerk-, Brahma- oder Mechelner-Hühner tummeln sich auf dem