Plus Stall und Auslauf

So funktioniert Hühnerglück hinterm Haus

Wer einen eigenen Garten hat, darf Hühner halten, sogar im Wohngebiet. Bevor das Federvieh einflattert, müssen aber einige Dinge geklärt werden.

12.02.2025 UPDATE: 12.02.2025 08:13 Uhr 3 Minuten, 43 Sekunden
Um Hühner zu halten, braucht man kein landwirtschaftliches Anwesen - ein Garten reicht vollkommen aus. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn​

Von Sabine Maurer

Osnabrück/Bonn. (dpa-tmn) Jeden Tag frische Eier von glücklichen Hühnern, gelegt im eigenen Garten. Was für viele Menschen nur eine idyllische Vorstellung ist, gehört bei Christina Hammann und Dagmar Fiedler auf ihrem Hof nahe Osnabrück längst zum Alltag. Rund 40 Vertreter verschiedener Rassen wie Vorwerk-, Brahma- oder Mechelner-Hühner tummeln sich auf dem

