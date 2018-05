Gute Blumenerde kann man meistens erst am Ergebnis – der gut entwickelten Pflanzen – erkennen. Foto: Thinkstock​

Von Melanie Öhlenbach

Letztlich brauchen die meisten Pflanzen vor allem eines, um wachsen zu können: Erde. Doch Boden ist nicht gleich Boden, vor allem ist er nicht immer von hoher Qualität. Was Hobbygärtner vor dem nächsten Einkauf wissen sollten:

> Woran erkennt man gute Blumenerde? Gute Erde lässt sich nicht an der Verpackung oder am Hersteller erkennen. Denn auch die Lagerung im Handel kann die Qualität beeinflussen. Einen schweren Sack, aus dem Wasser läuft, sollte man besser im Laden stehen lassen, erklärt Arne Hückstädt vom Industrieverband Garten. "Durch Wettereinflüsse können sich die physikalischen Eigenschaften der Erde verändert haben oder Nährstoffe ausgeschwemmt worden sein." Ansonsten zeigt sich erst im Gebrauch, ob eine Blumenerde taugt. "Vorher kann man nur schauen, ob die Erde locker und gleichmäßig vermischt ist und wenig Grobteile enthält", rät Sven Görlitz, Gartenberater beim Verband Wohneigentum Baden-Württemberg. Und sie sollte nicht faulig oder muffig riechen.

Hintergrund An Torf scheiden sich die Geister Die meisten Blumenerden enthalten Torf. Für einige Garten-Experten ist er ein optimaler Ausgangsstoff für Blumenerde. Denn als Rohstoff ist er nährstoffarm und besitzt gute physikalische Eigenschaften. Dadurch kann er gut auf die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst werden. Durch den Abbau von Torf werden aber Moore und die darin lebende Fauna und Flora zerstört, kritisieren Umweltschützer. Außerdem bindet ein Moor große Mengen klimaschädliches Kohlendioxid, das durch den Abbau freigesetzt wird und zum Klimawandel beiträgt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) rät daher zu Kompost als Torfersatz. Wer sich gegen Torf entscheidet, findet auch torffreie Erden im Handel. Sie basieren unter anderem auf Kompost, Rindenhumus und Holzfasern, denen Wasser speichernde Granulate beigemischt werden. Beim Einkauf gilt es genau hinzuschauen. Denn nur Produkte, auf denen "torffrei" oder "ohne Torf" steht, enthalten dem BUND zufolge auch tatsächlich keinen Torf.

> Sind unterschiedliche Erden für verschiedene Pflanzen notwendig? Bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. "Die meisten Pflanzen sind nicht wählerisch. Außer für Moorbeetpflanzen wie Rhododendron und Hortensien, die sauren Boden mögen, braucht man keine speziellen Pflanzenerden", sagt Gartenberater Görlitz. Hersteller-Vertreter Hückstädt hält dagegen: "Alle Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche. Blumenerde enthält Nährstoffe, damit sich viele Blüten bilden." Für Gemüse sei eine ausgewogene Mischung an Nährstoffen wichtig. Görlitz empfiehlt für Kräuter auch Spezialsubstrate: "Kräutererde sollte gut wasserdurchlässig sein und nicht so viel Dünger wie die Erden für Gemüse oder Blumen enthalten."

> Was ist der Unterschied zwischen Bio- und Nicht-Bio-Erden? Bei Erden ist der Begriff "Bio" bisher nicht geschützt, erklärt Nicola Uhde vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Bio sagt aber etwas über Zusätze aus: "Bio-Erden werden organische Stoffe wie Horngrieß zugefügt. Bei Nicht-Bio-Erden kommen mineralische Dünger zum Einsatz", sagt Hückstädt. Der Unterschied: Während bei Kunstdünger die Pflanze sofort die Nährstoffe aufnehmen kann, müssen Mikroorganismen den organischen Dünger erst umwandeln. Für die Pflanzen sei dies aber in der Regel kein Problem, so Görlitz.