Von Teresa Dapp und Daniel Bräuer

Berlin/Heidelberg. Wenn die Deutschen im Winter die Heizungen hochdrehen, steigt neben der Temperatur auch der Ausstoß von Treibhausgasen. Die Bundesregierung will Gebäude nun klimafreundlicher machen, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. Das trifft vor allem Bürger, die mit Öl heizen. Verkehr und Heizen sind wichtige Bereiche, zu denen Union und SPD im Kabinett zwei Gesetze auf den Weg gebracht haben.

Was ist das Ziel? 2050 soll Deutschland unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen - dazu gehört ein "klimaneutraler" Gebäudebestand. Das neue Gebäudeenergiegesetz vereinheitlicht Vorschriften fürs Bauen. Anders als gedacht werden die Umwelt- und Energiestandards aber nicht erhöht; sie sollen erst 2023 erneut überprüft werden.

Werden Ölheizungen ganz verboten? Der Einbau neuer Ölheizungen soll ab 2026 grundsätzlich nicht mehr möglich sein. Es gibt allerdings Ausnahmen, wenn ein Haus weder mit Gas noch mit Fernwärme versorgt werden kann, oder wenn erneuerbare Energien einen Teil des Bedarfs decken. Umweltverbände kritisieren die Regelung deshalb als halbherzig.

Muss ich meine Ölheizung jetzt ausbauen lassen? Nicht unbedingt. Schon heute gilt, dass alte Öl- oder Gaskessel nach 30 Jahre nicht mehr betrieben werden dürfen. Das regelt bislang die Energieeinsparverordnung "EnEV". Das neue Gesetz sieht nun das Einbaujahr 1991 als Grenze: Ältere Ölheizungen müssten demnach stillgelegt werden. Jüngere dürfen bis zum Ablauf der 30 Jahre weiterlaufen.

Allerdings gibt es - wie schon in der EnEV - eine wichtige Ausnahme für Ein- bis Zweifamilienhäuser. Besitzer, die mindestens seit Februar 2002 selbst in ihrer Immobilie wohnen, dürfen alte Heizungen weiterbetreiben. Die Austauschpflicht greift dann erst, wenn der Besitzer wechselt. Auch Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sind von der Austauschpflicht ausgenommen.

Wie fördert der Bund den Austausch? Wer eine alte Ölheizung austauscht, soll eine Prämie bekommen. Sie soll bei 40 Prozent der Kosten liegen. Der Heizungsaustausch kann auch von der Steuer abgesetzt werden. Offen blieb am Mittwoch, ob die Förderung auch bekommt, wer erneut eine Ölheizung einbaut, wie das bis 2026 noch möglich ist.

Wie viele Heizungen welcher Art gibt es? Laut Energieverband BDEW wird in gut 48 Prozent von 40,6 Millionen Wohnungen in Deutschland mit Ergdas geheizt, in gut jeder vierten Wohnung mit Öl. In 7,5 Prozent der Wohnungen heizt man etwa mit Holz, Pellets oder mit Kohle. Fernwärme wird demnach in rund 14 Prozent der Wohnungen genutzt, dazu kommen knapp fünf Prozent mit Strom, etwa über eine Elektro-Wärmepumpe.

Wie wirkt sich der CO2-Preis aus? Er soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern. Dazu müssen künftig mehr als 4000 Unternehmen wie zum Beispiel Raffinerien Verschmutzungsrechte kaufen. Die Firmen sollen ermitteln, wie viele Treibhausgase durch die verkauften Brennstoffe entstanden sind, und dies bis 31. Juli des folgenden Jahres mitteilen. Bis 31. August sollen sie dann entsprechende Zertifikate vorlegen. 2021 kostet sie das 10 Euro pro Tonne CO2, der Preis steigt bis 2025 nach und nach auf 35 Euro. Ab 2026 sollen ein Stück weit Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, aber zunächst mit einer Obergrenze bei 60 Euro.

35 Euro pro Tonne würde zum Beispiel bedeuten, dass Diesel und Heizöl um etwa 11 Cent pro Liter teurer würden, Benzin um knapp 10 Cent.

Wie geht es weiter? Bereits am Freitag sollen einige Gesetze im Bundestag beraten werden, bis Jahresende sollen große Teile des Klimapakets endgültig beschlossen sein. Fachverbände und Opposition kritisieren die Eile.