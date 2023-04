Weibersbrunn/Mienbach (dpa) - Das Frühjahr gehört für Selbstversorger zur arbeitsintensivsten Zeit. Salate und Radieschen wollen gesät werden, Tomaten vorgezogen, Kohlrabi gepflanzt.

Nur wer fleißig ist, kann reichlich ernten – oder? Tatsächlich gibt es einige Gemüse, mit denen man viel weniger Arbeit hat.

Permaveggies sind im Gemüsebeet in etwa das, was Beerensträucher, Zwetschgen-, Kirsch- und Apfelbäume für den Obstgarten sind. Einmal gepflanzt, bleiben die dauerhaften Gemüse einige Jahre im Beet und können immer wieder geerntet werden. "Sie sind robust, pflegeleicht und brauchen nicht so viel Gehätschel und Getätschel wie die einjährigen Gemüse", sagt die Agraringenieurin und Gartenbuchautorin Christine Weidenweber.

Die Winterheckenzwiebel (Allium fistulosum) war das erste dauerhafte Gemüse, das in Weidenwebers Garten einzog. Seit sieben Jahren stehen die Stöcke mit den röhrenförmigen Blättern inzwischen am selben Platz. Die Agraringenieurin aus Weibersbrunn in Franken hat die erste Pflanze lediglich einmal geteilt, um sie zu verjüngen und zu vermehren. Ansonsten genügt je eine Kompostgabe im Frühjahr und im zeitigen Herbst sowie das regelmäßige Gießen.

"Die Winterheckenzwiebel ist für Einsteiger einfach genial – genauso wie andere lauchartige Permaveggies wie Kantenlauch (Allium angulosum) und Etagenzwiebel (Allium x proliferum)", sagt Weidenweber.

Die Blätter der Brennnessel (Urtica) lassen sich in der Küche wie Spinat verwenden. Foto: Mascha Brichta/dpa

Brennnessel für Knödel und Spätzle

Auch Hannelore Zech setzt in ihrem Waldgarten auf dauerhaftes Gemüse. "Ich genieße es, dass ich immer etwas ernten kann, wenn der Boden nicht gefroren ist", sagt die Permakultur-Gärtnerin aus Mienbach in Bayern. Die Brennnessel (Urtica dioica) gehört dazu, sie wird im Lauf des Gartenjahres regelmäßig geerntet.

Die frischen Spitzen bereitet Hannelore Zech wie Spinat zu oder verfeinert damit Knödel, Spätzle, Pfannkuchen und Pizza. Die getrockneten Samen kommen ins Müsli und ins Brot. "Das ist Powerfood", schwärmt die Permakultur-Gärtnerin.

Und auch sonst erweist sich die Brennnessel für die Selbstversorgerin als nützlich: Das Grün der Staude verarbeitet Zech zur Jauche und damit einem natürlichen Flüssigdünger. Mit den getrockneten Blättern füttert sie Küken und Ziegen im Winter. Einige der Stauden lässt sie auch bewusst stehen, als Nahrung für Schmetterlingsraupen.

Das Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris) ist ein Nelkengewächs und zählt zu den essbaren Wildpflanzen. Foto: dpa

Taubenkropf-Leimkraut für Suppen und ...