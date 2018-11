Von Constanze Werry

Zunächst ist da nur diese Unruhe, dann schlägt das Herz bis zum Hals, Druck baut sich auf dem Brustkorb auf. Das Herz schlägt unregelmäßig und mit einem Puls von bis zu 160 Schlägen pro Minute. Was auf den ersten Blick auch eine Panikattacke sein könnte, hat handfeste organische Ursachen. Hinter den Symptomen kann eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen stecken: Vorhofflimmern. Laut der Deutschen Herzstiftung leiden rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland darunter. Was Vorhofflimmern so gefährlich macht, ist die stark erhöhte Schlaganfallgefahr, die damit einhergeht. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

> Was sind typische Symptome? Wie erwähnt gehört dazu vor allem ein auffälliger, unregelmäßiger Herzschlag. "Oft sind Herzstolpern und Herzrasen verbunden mit innerer Unruhe, Angst, einer Neigung zu schwitzen, Atemnot und einer Leistungsschwäche", erläutert der Kardiologe Prof. Dietrich Andresen, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. "Bei Herzpatienten, deren angeschlagenes Herz die Rhythmusstörung schlechter verträgt, sind Atemnot, Brustschmerzen und Schwindel besonders häufig. Bei diesen Symptomen sollte man sofort den Arzt aufsuchen!"

Aber nicht immer müssen derartig auffällige Symptome auftreten. Bei zahlreichen Patienten wird das Vorhofflimmern auch nur durch einen Zufall diagnostiziert. Offenkundige Symptome zeigten sich bis dahin nicht.

> Muss Vorhofflimmern behandelt werden? Unbedingt. "Vorhofflimmern ist eine ernst zu nehmende Herzrhythmusstörung, die unbemerkt und unbehandelt lebensbedrohlich für Herz und Gehirn werden kann, bis hin zu Herzschwäche und Schlaganfall. Um das zu verhindern, muss Vorhofflimmern frühzeitig vom Arzt diagnostiziert und konsequent behandelt werden", so Andresen.

> Wie kommt man Vorhofflimmern auf die Spur? "Mit Hilfe eines EKG", erklärt Dr. Bernhard Kuhn, Kardiologe und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen. Der Arzt kann mit einem EKG, Langzeit-EKG oder auch einem Ereignis-Rekorder, der mehrere Wochen am Stück eingesetzt werden kann, Vorhofflimmern auf die Spur kommen. Unregelmäßige Herzschläge werden aufgezeichnet und grafisch dargestellt.

Die Deutsche Herzstiftung rät außerdem, regelmäßig selbst den Puls zu kontrollieren. "Das gelingt am besten mit den Fingern am Handgelenk oder den Fingern am Hals", so Kuhn. Von der Nutzung von Blutdruckmessgeräten, die auch den Puls erfassen, rät Kuhn in diesem Zusammenhang ab. "Die Geräte messen die Zeit zwischen den Schlägen und errechnen so den Durchschnitt pro Minute." Unregelmäßigkeiten würden deshalb nicht unbedingt auffallen. Wer seinen Puls überprüfen will, sollte sich ein paar Minuten ruhig hinsetzen und 30 Sekunden die Pulsschläge zählen, dann das Ganze verdoppeln. "60 bis 80 Pulsschläge pro Minute sind der Durchschnitt", sagt Kuhn. Fallen Unregelmäßigen auf, sollte der Hausarzt aufgesucht werden, der ein EKG schreiben kann, rät Kuhn.

> Wodurch wird Vorhofflimmern verursacht? Die Ursachen sind vielfältig. Bei 70 Prozent aller Patienten mit Vorhofflimmern liegt Bluthochdruck vor. Ursachen können aber auch koronare Herzkrankheit, Herzschwäche, Übergewicht, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Schlafapnoe, extremer Stress oder Alkohol sein. "Beim Alkohol muss kein Alkoholmissbrauch vorliegen. Auch kleine Mengen können Vorhofflimmern auslösen", erläutert Kuhn.

> Wie sieht die Behandlung aus? Aufgabe des behandelnden Kardiologen ist es, die Grunderkrankung aufzudecken, die das Vorhofflimmern verursacht und entsprechend zu behandeln. Sie kann in der Regel mit Medikamenten und einem gesunden Lebensstil behandelt werden. Häufig kommen darüber hinaus Blutverdünner zum Einsatz, um die Gefahr eines Schlaganfalls zu reduzieren. Und Kuhn ergänzt: "Neben der medikamentösen Behandlung des Vorhofflimmerns werden auch immer häufiger Eingriffe mit einem Katheter im Herzen durchgeführt, sogenannte Katheter-Ablationen, die mit Strom oder Kälte ausgeführt werden."