HR. Schmerzen sind eigentlich etwas Gutes. Akuter Schmerz ist ein lauter Ruf: Mein Körper wird gerade geschädigt. Das ist in aller Regel der Startschuss für die Behandlung einer Krankheit oder einer Verletzung. Doch wenn Schmerzen chronisch werden und es dafür keine gesundheitlichen Gründe mehr gibt, ist der Schmerztherapeut gefragt. Im Vorfeld seines Vortrags "Schmerzen im Alter - was tun?" (s. Info) beantwortet Dr. Matthias Schuler, Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin am Diakonissenkrankenhaus Mannheim, drei Fragen zum Thema.

> Warum sind Altersmediziner in der Schmerztherapie besonders erfahren?

Chronische Schmerzen und ihre Ursachen muss man sich sehr genau anschauen. Oft helfen sehr unterschiedliche Therapieansätze, die von den verschiedenen Richtungen der Medizin praktiziert werden. Die sogenannte multimodale Therapie, bei der Arzt, Pflege, Psychologe und Physiotherapeut eng zusammenarbeiten, ist in der Altersmedizin ohnehin die übliche Vorgehensweise. Und genau dieser Therapieansatz ist bei Schmerzen besonders erfolgversprechend und gilt in der Schmerztherapie als "Goldstandard".

> Haben ältere Menschen mehr und häufiger Schmerzen als jüngere Patienten?

Ältere Menschen leiden häufiger an Schmerzen, die von den Gelenken und von der Muskulatur ausgehen, als jüngere. Kopfschmerzen hingegen sind seltener. Mit immer mehr Schmerzerfahrungen wächst das Risiko von chronischen Schmerzen. Akute wie auch chronische Schmerzen werden für ältere Menschen ein größeres Thema als für jüngere, weil diese bei älteren häufiger mit dem Verlust einhergehen, ihren Alltag selbst zu bewältigen.

> Gibt es im Alter spezielle Schmerzmedikamente?

Für die Auswahl des richtigen Schmerzmittels sind weniger das kalendarische Alter als sogenannte Begleiterkrankungen und andere Medikamente, die man einnehmen muss, verantwortlich. Wenn andere Erkrankungen bekannt sind und bereits Medikamente eingenommen werden, sollten Schmerzmittel unbedingt mit einem Arzt besprochen werden, auch wenn sie in der Apotheke ohne Rezept erhältlich sind. Aber noch mal, Medikamente sind in der Schmerztherapie nur eine Möglichkeit und ihre Wirksamkeit sollte gerade bei chronischen Schmerzen nicht überschätzt werden. Es gibt mehrere gute Wege um chronischen Schmerzen zu begegnen.

Info: Dr. Matthias Schuler spricht am Dienstag, 8. Mai, um 17 Uhr im Agaplesion Bethanien Krankenhaus in Heidelberg (Rohrbacher Straße 149) über Schmerzen im Alter. Der Eintritt ist frei.