dpa/csw. Rund 30 Sekunden lang extra-krumm vor dem Bildschirm sitzen: Das schlagen Forscher vor, damit jedem bewusst wird, was eine schlechte Haltung für den Körper heißt. "Wenn die Position hoch und aufgerichtet ist, können die Rückenmuskeln leicht das Gewicht des Kopfes und des Halses tragen", erläutert Erik Peper von der San Francisco State University. Es seien etwa 5,4 Kilogramm. Wenn der Kopf dagegen um 45 Grad nach vorne geneigt wird, werde der Hals zu einer Art langem Hebel und die Belastung vervielfältige sich. Es sei nicht verwunderlich, dass Menschen bei dieser Haltung steife Nacken sowie Schulter- und Rückenschmerzen bekämen.

Bei Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen durch Bildschirmarbeit sollte man prüfen, ob der Kopf stets aufrecht in einer Linie mit dem Hals ist, raten die Forscher. "Man kann sehr schnell etwas gegen seine schlechte Haltung tun", sagt Peper. Um die Aufmerksamkeit für eine gute Haltung zu steigern, sollte man absichtlich wiederholt in die vorgebeugte Haltung wechseln, sie gegebenenfalls etwas übertreiben und den Symptomen nachspüren. So könne man sich der krummen Haltung bewusst werden und damit aufhören.

Wer im Büro arbeitet, sollte außerdem darauf achten, dass er nicht steif wie ein Stock dasitzt, sondern immer mal wieder die Sitzposition ändert. Beim statischen Sitzen befinden sich die Oberschenkel am besten in der Waagrechten - parallel zum Boden. Armlehnen können dabei helfen, die Schultern trotz der Arbeit an der Tastatur zu entspannen. Der Abstand von der Schreibtischkante bis zum unteren Ende der Tastatur sollte idealerweise zwischen zehn und fünfzehn Zentimeter betragen. So dass die Handballen bequem aufgelegt werden können.

Damit Hals und Kopf in einer Linie bleiben, ist auch die Position des Bildschirms wichtig. Er sollte am hinteren Rand des Schreibtischs stehen und so tief eingestellt sein, dass die Blicklinie um etwa 35 Grad abgesenkt ist. Das schont den Körper und dadurch ermüden auch die Augen nicht so schnell: Weil man sie nicht die ganze Zeit zu weit aufreißt.