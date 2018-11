Von Teresa Nauber

Es ist das Grauen vieler Frauen: Der Mann bleibt zu Hause und ist erkrankt. Nicht etwa an einem grippalen Infekt oder so. Nein, er brütet etwas aus, das im Volksmund manchmal als Männergrippe bezeichnet und verulkt wird. Tagelang ist der Herr des Hauses damit außer Gefecht gesetzt. Er will betüddelt werden, aber nicht bevormundet. Und auf keinen Fall möchte er einen Arzt aufsuchen. Alles Quatsch? Lucinde Hutzenlaub und Anna Herzog haben ein Buch über den Mythos «Männergrippe» geschrieben. In diesem - nicht immer hundertprozentig ernst gemeinten - Interview erklärt Lucinde Hutzenlaub, was hinter der Erkrankung stecken könnte und wie Frauen und Männer am besten mit dem Ausnahmezustand umgehen.