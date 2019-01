Baierbrunn (dpa) - Viele Betroffene vertuschen eine Blasenschwäche so lange wie möglich. Doch je früher sie fachgerecht behandelt wird, desto wahrscheinlicher ist es, das Problem vielleicht sogar ganz loszuwerden, berichtet die «Apotheken Umschau» (Ausgabe B1/2019). Deshalb sollte man mit einem Arztbesuch die Ursache klären und gegebenenfalls gezielt behandeln. Zum Beispiel kann es sich um einen chronischen Harnwegsinfekt handeln, nicht um eine dauerhafte Inkontinenz.

Auch wer dauerhaft mit einer Blasenschwäche leben muss, hat einige Möglichkeiten. So lastet Übergewicht schwer auf dem Harntrakt. Eine Gewichtsreduktion um 5 Prozent kann die Inkontinenz deshalb schon um bis zu 50 Prozent lindern, so die Zeitschrift. Gezielte Gymnastik stärkt die Beckenbodenmuskeln. Aus Angst weniger zu trinken kann das Problem dagegen noch verschlimmern, weil konzentrierter Urin die Blase reizt. Eine Angst vor Windelhosen sei unnötig: Diese brauchten meistens nur bettlägerige Patienten. Sonst genügten in der Regel dünne Einlagen.