Von Corinna Kuhs

Die Stimme wird rauchiger, kratziger oder versagt auch schon mal ganz. Häufig steckt hinter Heiserkeit eine einfache Erkältung oder eine Überlastung - etwa nach einem Konzert. Dann hilft es viel zu trinken und sich zu schonen. Wenn es kalt wird, krächzen besonders viele Menschen, bestätigt Prof. Markus M. Hess. "Der Winter ist die Infektjahreszeit, meistens sind es Viren, die Erkältungsinfekte auslösen. Selbst eine ganz kleine lokale Entzündung sorgt an den Stimmlippen schon für eine Schwellung, die die Stimme verändern kann." Hess ist Gründer der Deutschen Stimmklinik auf dem Gelände des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

"Wenn man merkt, dass die Stimme anders wird, sie rau, heiser oder belegt klingt oder man sich beim Sprechen mehr anstrengen muss, sollte man die Ursache abklären lassen", rät HNO-Facharzt Michael E. Deeg, Sprecher des Deutschen Berufsverbandes der HNO-Ärzte. Treten diese Symptome während eines Erkältungsinfekts auf, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie Symptom dieser Erkältung sind. "Dann muss man sich erst einmal keine Gedanken machen, sofern sie nicht zu einer völligen Stimmlosigkeit führen."

Dauert die Heiserkeit länger als drei Wochen oder tritt auf, wenn man eigentlich völlig gesund ist, sollte man zum Arzt gehen. "Hinter Heiserkeit kann sich auch eine ernsthafte Erkrankung verbergen", erklärt Rainer Linus Beck, Leiter der Sektion Phoniatrie und Pädaudiologie am Universitätsklinikum Freiburg. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.

Und es gibt die Heiserkeit nach großer Belastung: "Wenn jemand seinen Lieblingsfußballclub sehr stark angefeuert hat, kann es sein, dass durch die erhebliche mechanische Überlastung die Stimmbänder rot und geschwollen sind", sagt Deeg. Der Grund: Wenn man extrem laut brüllt und mit viel Druck alles aus der Stimme herausholt, wirken erhebliche Kräfte auf die Stimmlippen. "Dann sehen die Stimmbänder fast aus wie bei einer Erkältung."

Was aber ist zu tun, wenn die Stimme schlapp macht? Heisere sollten sich schonen - und pflegen: Aber Vorsicht: Flüstern gilt nicht als schonen - im Gegenteil, warnt der Bundesverband der Apothekerverbände. Das Flüstern könne die Beschwerden unter Umständen sogar verstärken. Am besten sei es, nicht zu viel und in normaler Lautstärke zu sprechen. Wichtig ist auch, ausreichend zu trinken.

Hilfreich sind auch Wirkstoffe aus Heilpflanzen, etwa im Tee. "Eukalyptus, Pfefferminze, Thymian, Anis, Efeu und Eibisch sind Extrakte, die eine schleimhautpflegende Wirkung haben und entzündungshemmend sind", erklärt Deeg. "Bei einem Infekt mit einer trockenen Reizproblematik wirken Malventee oder Isländisch Moos wie Schleimstoffe. Bei Infekten mit zähem Schleim sind Fenchel oder Thymian schleimlösend." Ein weiterer Tipp: durch die Nase statt durch den Mund atmen. "Denn dadurch wird die Luft gefiltert, angewärmt und angefeuchtet", sagt Deeg. Das ist viel besser für die Stimme.