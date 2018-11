Düsseldorf. (dpa) - Wenn die Augen morgens verklebt sind sowie die Lidränder jucken und geschwollen sind, können warme Auflagen helfen - zum Beispiel ein sauberer, lauwarmer Waschlappen. Wärme verflüssigt die Fette in den Talgdrüsen am Rand der Lider, so dass die Fette besser abfließen können, erläutert der Berufsverband der Augenärzte.



Wer gereizte Lider hat und Kontaktlinsen trägt, sollte mindestens zwei Stunden am Tag auf die Linsen verzichten, um die Augen zu entlasten. Auch das Weglassen von Kosmetika hilft. Darüber hinaus können Erkrankte ihre Lidränder täglich mit speziellen Tüchern reinigen. Das vermeidet hartnäckige Verkrustungen an den Talgdrüsen.



Bei lang anhaltenden Beschwerden sollten Betroffene einen Augenarzt aufsuchen, da die Ursache auch eine Hautkrankheit wie Neurodermitis sein kann. Je nach Grunderkrankung braucht eine Behandlung oft viel Zeit und Geduld. Augenärzte können in schweren Fällen entzündungshemmende Medikamente verschreiben.