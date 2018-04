Der Radiologe Dr. Walter Heindel deutet am 20.11.2009 im Referenzzentrum Mammographie am Universitätsklinikum Münster UKM) auf eine Auffälligkeit in einer weiblichen Brust, dargestellt auf einem Computermonitor. Foto: Friso Gentsch/dpa

Heidelberg (dpa) - Die Heilungschancen für Krebspatienten sind aus Expertensicht höher als von der Bevölkerung angenommen. Krebs zähle zu den Krankheiten, die besonders viel Angst und Schrecken verbreiteten, sagte der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), Otmar Wiestler, der Nachrichtenagentur dpa in Heidelberg. «Heute ist es aber so, dass dieses sehr negative Image von Krebskrankheiten bei weitem nicht mehr gerechtfertigt ist.» In Deutschland werde mittlerweile jeder zweite Krebspatient geheilt. Verglichen mit der Gefährlichkeit der Alzheimer-Krankheit sei die öffentliche Wahrnehmung von Krebs falsch, betonte der Experte vom DKFZ. Das Zentrum feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen