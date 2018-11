Mönchengladbach (dpa/tmn) - Wer allergisch gegen Birkenpollen ist, reagiert oft auch auf Obst oder Gemüse. Bei dieser sogenannten Kreuzallergie sind Reaktionen auf Äpfel am häufigsten, heißt es in der Zeitschrift des Deutschen Allergie- und Asthmabundes (DAAB) «Allergie konkret» (Ausgabe 3/2016). Viele Allergiker vertragen Äpfel aber, wenn sie erhitzt wurden - etwa als Kompott oder im Kuchen. Denn dabei werde das allergieauslösende Eiweiß zerstört. Ein anderer Tipp des DAAB: Einen Apfel für eine Minute bei 600 Watt in der Mikrowelle erhitzen.



Zudem helfe es, Äpfel zu raspeln. Denn neben Hitze deaktiviert auch Sauerstoff das Allergen. Zudem sollten Allergiker Äpfel schälen, dadurch werden sie oft auch besser verträglich.