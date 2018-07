Von Constanze Werry

Ausgebranntsein, Erschöpfung, Kraftlosigkeit - diese Symptome gab es schon immer. Seit sie jedoch als Burnout bezeichnet werden, sind sie vermehrt in unser Bewusstsein getreten und werden inzwischen auch als ernst zu nehmendes Problem wahrgenommen. Ähnliches lässt sich beim sogenannten Boreout beobachten. Der Begriff wurde erstmals 2007 von Peter Werder und Philippe Rothlin in ihrem Buch "Diagnose Boreout" verwendet. Ähnlich wie beim Burnout verbergen sich dahinter altbekannte Beschwerden, die nicht unterschätzt werden sollten. Denn laut dem Stressreport 2012 leiden mehr Arbeitnehmer unter einer fachlichen Unterforderung als einer fachlichen Überforderung.

Monotonie kann an den Nerven zehren, das weiß jeder. Doch während manche Menschen eine gewisse Routine als Sicherheit empfinden, werden andere dadurch regelrecht zermürbt. Auch chronische Unterforderung - sowohl fachlich als auch mengenmäßig - Langeweile und Desinteresse können zu einem Boreout führen, erklärt Elisa Feldmann vom Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Heidelberg. "Es kann zum Problem werden, wenn man sich nicht in seine Arbeit vertiefen kann und man sich nicht mit seiner Arbeit identifizieren kann", weiß die Master-Absolventin.

Als besonders belastend empfinden Betroffene den Aufwand, um ihr Nichtstun zu kaschieren - etwa durch Überstunden. Denn wer nur Löcher in die Luft starrt, riskiert seinen Job.

"Wichtig ist, dass Beruf und Mensch zueinander passen", erläutert Feldmann. Sonst kann es zu Problemen wie Boreout kommen. Nicht immer muss dann gleich ein neuer Job her. Durch Anpassungen bei der Arbeit lässt sich oft viel erreichen. Allerdings gilt es, vorher noch eine Hürde zu nehmen.

Permanente Leistungsfähigkeit ist längst etabliert. Wer möchte da schon zugeben, dass er nicht ausgelastet ist und sich bei der Arbeit beispielsweise langweilt. Dennoch sollten Arbeitnehmer diesen Schritt wagen und am Arbeitsplatz die Problematik ansprechen, rät die Expertin. "Denn die Verantwortung liegt bei einem Boreout in erster Linie bei dem betroffenen Mitarbeiter und dem Unternehmen."

So kann es beispielsweise hilfreich sein, frühzeitig mit Kollegen zu sprechen. Denn was dem einen zu viel ist, kann für den anderen das benötigte Quäntchen mehr sein. Auch der Betriebsarzt, die Sozialberatungsstelle und natürlich der Vorgesetzte können weitere Ansprechpartner sein. "Arbeitnehmer sollten sich nicht scheuen, Forderungen nach neuen oder abwechslungsreichen Aufgaben zu stellen", so die Expertin. Gemeinsam lassen sich dann auch Lösungsstrategien finden - wie etwa Weiterbildungen oder eine Jobrotation.

Doch auch Vorgesetzte können frühzeitig handeln, damit es unter den Angestellten erst gar nicht zu einem Boreout kommen kann. Dabei spielen das Delegieren und Handlungsspielräume eine wichtige Rolle. Denn wenn Vorgesetzte delegieren, dann oft nur für sie uninteressante Aufgaben. "Hier lohnt es sich zu überlegen, ob nicht mehr Variabilität möglich ist", so Feldmann. Auch kann es sinnvoll sein, die Handlungsspielräume der Angestellten zu erweitern. Doch zu viel sollte es auch nicht sein. Statt Boreout droht sonst möglicherweise ein Burnout.