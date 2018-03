tmn/csw. Salz ist in der Küche ja so eine Art Wunderwaffe. Selbst das fadeste Gericht hat ordentlich gesalzen plötzlich Pfiff. Nur geht der Geschmack ein Stück weit auf Kosten der Gesundheit. Zu viel Salz wirkt sich unter anderem negativ auf den Blutdruck aus. Die Alternative kommt direkt aus dem Garten: Auch Kräuter verleihen jeder Speise eine würzige, interessante Note. Sie sind im Geschmack vielfältiger als Salz. Und gesund sind sie auch noch. Zum Abschluss von "Fit in den Frühling" und mit Blick auf die Osterfeiertage widmen wir uns daher dem Kochen mit Kräutern.

Frische ist wichtig: Frisch geerntet haben Kräuter das beste Aroma. Was heißt: "Am besten ist die Variante im Topf", sagt Regina Aschmann, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bremen. Darin bleiben die Kräuter länger frisch und können nachwachsen. Damit Kräuter ihr volles Aroma entfalten können, werden sie außerdem am besten möglichst frisch zum Essen gegeben.

Was in Kräutern steckt: Nicht nur der Gaumen, auch der Körper profitiert von der Würze im Essen: "Kräuter sind reich an sekundären Pflanzenstoffen sowie Vitaminen und Mineralstoffen", erklärt Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sekundäre Pflanzenstoffe können Stoffwechselvorgänge positiv beeinflussen. Einige senken den Blutdruck, andere wirken antibakteriell oder entzündungshemmend. Abgesehen von den positiven gesundheitlichen Effekten sehen Kräuter und Zweige auf vielen Gerichten auch einfach nett aus - und sind deshalb beliebte Deko-Elemente.

Jetzt wird’s wild: Wildkräuter bieten mitunter eine ganz besondere Geschmacksexplosion. Den fein herben Gundermann etwa kann man über Kartoffeln oder Eierspeisen streuen. Auch Tee und Kräuterlimonade können Hobbyköche mit Gundermann verfeinern. Allerdings sollte er sparsam dosiert werden, damit der Geschmack nicht zu intensiv wird, erläutert das Bundeszentrum für Ernährung.

Im Frühjahr ist das Kraut eines der ersten verfügbaren Wildkräuter. Erkennungsmerkmale sind neben den blauvioletten Blüten die herz- bis nierenförmigen Blätter, die an den Rändern eingekerbt sind. Beim Zerreiben entsteht ein scharfer Geruch, der an Minze erinnert. Der Gundermann enthält unter anderem Vitamin C, Kalium, ätherische Öle und Bitterstoffe.

Frischer Bärlauch läutet das Frühjahr ein. Die Pflanze besitzt längliche Blätter, die beim Zerreiben nach Knoblauch riechen, erläutert das Bundeszentrum für Ernährung. Bärlauchblätter können zum Würzen oder als Grundlage von Suppen, Soßen und Salaten verwendet werden. Außerdem sind sie ideal für herzhafte Quark- und Eierspeisen, Brotaufstriche, Kräuterbutter oder Pesto.

Bärlauch ist besonders reich an Schwefelverbindungen - also Sulfiden. Beim Kauen entsteht Thiosulfinat und das wirkt gegen bakterielle Krankheitserreger. Somit reinigt Bärlauch Magen und Darm. Ganz wichtig ist allerdings, dass man sich vor dem Verzehr auch wirklich sicher ist, dass man es mit Bärlauch zu tun hat - denn er sieht den giftigen Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen sehr ähnlich. Echter Bärlauch riecht nach Knoblauch, wenn man die Blätter zwischen den Fingern reibt.

Länger frisch: Frische Kräuter im Topf sollte man direkt nach dem Kauf im Supermarkt umtopfen. Denn die Pflanzen sind zum schnellen Verbrauch kultiviert worden und stehen daher in relativ kleinen Töpfen mit wenig Erde. Haben die Kräuter mehr Platz, wachsen sie besser und können dauerhaft beerntet werden.

"Geschnittene Kräuter können auch in ein feuchtes Tuch gewickelt oder leicht befeuchtet in einen durchlöcherten Plastikbeutel gegeben werden", erklärt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung. So bleiben sie im Kühlschrank noch einige Tage frisch.