Von Constanze Werry

Wenn man sie lässt, können sich viele Kinder stundenlang mit chatten, spielen und dem Anschauen von Videos beschäftigen. Stellt sich die Frage: Ab wann sollten Kinder frühestens in Kontakt mit Internet und Co. kommen und wie ist das mit Regeln, damit der Konsum nicht aus dem Ruder läuft?

Wann sind Kinder alt genug für Handy oder Smartphone? "Wann ein Kind ,online’ gehen kann, hängt von seiner Reife ab und weniger vom Alter", erklärt Thomas Feibel, Autor unter anderem von "Endlich offline 2021 – mehr Zeit für Familie und Schule" und Coach zum Thema. Die Nutzung eines Tastenhandys, um erreichbar zu sein, hält Feibel bereits in der Grundschule für möglich. "Dann kann das Kind zu Hause auch schon mal gemeinsam mit den Eltern das Tablet in die Hand nehmen." Eltern sollten zu dieser Zeit auf jeden Fall entsprechende Grundkenntnisse vermitteln, rät der Experte.

"Sobald es darum geht, dass das Kind ein Smartphone bekommt, sollten Eltern mit ihrem Nachwuchs ehrlich über Gefahren wie Pädophilie sprechen", rät Feibel. Außerdem ist eine gute Vertrauensbasis wichtig. "Kinder sollten sich bei Dingen, die ihnen online Angst machen, an ihre Eltern wenden."

Von Verfolgungsapps und ähnlichen Überwachungsprogrammen hält Feibel nichts. "Das ist gruselig. Es geht um Vertrauen." Auch Kinder brauchten Privatsphäre. Dennoch lehnt er regelmäßige Kontrollen nicht rundheraus ab, wenn diese in Absprache mit dem Kind stattfänden.

Brauchen Kinder für die Nutzung von Smartphone und Internet klare Regeln? "Die Selbstregulation funktioniert bei Kindern nur sehr eingeschränkt", erklärt Feibel. Ein zu viel führe – wie bei Erwachsenen auch – zu einer Überforderung. Er empfiehlt daher einen Mediennutzungsvertrag.

"Man kann zum Beispiel Bildschirmzeiten von 30, 45 oder 60 Minuten vereinbaren", empfiehlt der Kindermedien-Experte. Diese Zeit könnten sich Kinder dann selbst einteilen. "Bei manchen Spielen gibt es längerer Spielphasen – da kann man sich dann durchaus auch mal auf längere Spielzeiten einigen, dafür wird am nächsten Tag dann weniger gespielt", so Feibel. Wichtig sei, dass Eltern die Zeiten kontrollierten. "Kinder haben im Umgang mit Medien kein Zeitgefühl."

Wie viel Zeit sollten Kinder maximal täglich mit Medienkonsum verbringen? Iren Schulz, Mediencoach der Initiative "Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht", gibt folgende Anhaltspunkte: Bis fünf Jahre eine halbe Stunde Bildschirmzeit pro Tag, bis neun Jahre eine Stunde. Ab neun Jahren kann und muss man flexibler sein, da kann man sagen: Zehn Minuten pro Lebensjahr und Tag oder eine Stunde pro Lebensjahr und Woche." Natürlich sei das in den Ferien oder bei schlechtem Wetter auch mal mehr, da müsse man kein schlechtes Gewissen haben.

Experten empfehlen das Abschließen eines Mediennutzungsvertrags. Was muss man sich darunter vorstellen? Gemeint ist eine Vereinbarung, die Eltern und Kinder gemeinsam aushandeln und festklopfen und die unter anderem dabei helfen kann, täglich wiederkehrende Diskussionen wie "Nur noch ein bisschen...." zu vermeiden. Wie lange darf ferngeschaut werden? Welche Internetseiten dürfen besucht werden? Wie ist das mit In-App-käufen? Wie gehe ich mit meinen persönlichen Daten um oder verhalte mich bei Cybermobbing? Für diese und weitere Fälle werden Regeln festgelegt. Muster kann man sich zum Beispiel im Internet unter www.mediennutzungsvertrag.de oder klicksafe.de herunterladen.

"Wichtig ist, die Kinder zu beteiligen – Regeln mit den Kindern gemeinsam auszumachen", sagt Feibel. Im Zusammenhang mit dem Mediennutzungsvertrag empfiehlt Feibel außerdem Kindern und Eltern, ihre Bedürfnisse aufzuschreiben. Dazu könne zum Beispiel gehören, dass nach dem Heimkommen das Smartphone erst mal für eine bestimmte Zeit beiseite gelegt wird und Zeit miteinander verbracht. Eine Regel, an die sich natürlich auch die Erwachsenen halten müssen, wie Feibel fordert.

Nach einem halben Jahr empfiehlt Feibel die Vereinbarungen und deren Einhaltung einem Check zu unterziehen. "Einiges wird schiefgehen – das ist klar – aber einfach, weil es Kinder sind", so Feibel. "Das ist auch okay so." Und er gibt noch etwas zu bedenken: "Oft verbringen Kinder viel Zeit vor Smartphone, Tablet oder dem Fernseher, weil die Erwachsenen keine Zeit für sie haben. Wenn sich das ändert, hat das in aller Regel auch Einfluss auf den Medienkonsum."