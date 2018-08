Bad Rappenau. (RNZ) "Frau Doktor hat einen Vogel" heißt eine Comedy-Lesung für Kinder ab vier Jahre, Eltern und Großeltern. In ihrem Nachtdienst lernt die freundliche Kinderärztin Frau Dr. Modeling den vorlauten, aber wissbegierigen Vogel Cora kennen und erzählt ihm Gesundmachgeschichten zu den häufigsten Kinderbeschwerden. Die genannten Hausmittel und Tipps verpackt Cora in lustige Merkverse: So erfahren Kinder spielerisch, welcher Bauchzaubertrank bei Durchfall und Erbrechen hilft oder was man gegen Halsweh und Schnupfen tun kann. Risiken und Nebenwirkungen der Veranstaltung: kann zu Überbeanspruchung der Lachmuskeln und zu Selbstsicherheit in Gesundheitsfragen führen.

Fi Info: Bad Rappenau, Donnerstag, 24. Oktober, 15 Uhr, Bürgerhaus. Der Eintritt zur Lesung kostet 3 Euro, Kartentelefon 0 72 64/92 23 21.