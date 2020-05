(dpa). Konjaknudeln bestehen aus dem Mehl der Konjakwurzel. Sie werden häufig als "Schlankmacher-Nudeln" beworben. Denn sie enthalten den Ballaststoff Glucomannan, den der Körper nicht verwerten kann. "Dadurch sind die Nudeln sehr energiearm, sie liefern aber auch kaum andere Nährstoffe", sagt Sabine Hülsmann von der Verbraucherzentrale Bayern. Glucomannan kann die 50-fache Menge seiner eigenen Masse an Wasser aufnehmen. Durch das Aufquellen im Magen machen die Nudeln länger satt. Das kann laut Hülsmann dabei helfen, weniger zu essen und dadurch Kalorien einzusparen. Konjaknudeln passen gut zu asiatischen Gerichten. Sie sind in Asia-Läden oder gut sortieren Supermärkten zu finden. Sie werden in Flüssigkeit verpackt, die leicht fischig riecht. Das ist der natürliche Geruch der Konjakwurzel. Nach gründlichem Abspülen mit Wasser verschwindet er.

Thai-Curry mit Konjaknudeln

Zutaten für 2 bis 3 Portionen:

2 Paprika

2 Karotten

2 Frühlingszwiebeln

2 Handvoll frischer Spinat

400 ml Kokosmilch

1 bis 2 EL rote Currypaste (Asia- Laden)

1 EL Öl

2 EL Sojasoße

Zitronensaft

1 Pck. Konjaknudeln (Asia-Laden)

Paprika waschen, putzen und in einen halben Zentimeter breite Streifen schneiden, Karotten schälen und anschließend stifteln. Frühlingszwiebeln in nicht zu schmale diagonale Ringe schneiden. Spinat grob hacken. Konjaknudeln abspülen und abtropfen lassen. Öl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse – bis auf den Spinat – anschwitzen. Dann die Currypaste dazugeben, kurz anbraten, anschließend die Kokosmilch unterrühren. Nun die Konjaknudeln und den Spinat in die Pfanne geben und unterheben. Zwei Minuten sanft köcheln lassen. Mit Zitronensaft und Sojasoße abschmecken.