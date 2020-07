(csw). Die ursprünglich aus Asien stammende Eierfrucht wird inzwischen auch in Europa kultiviert und hat derzeit Saison. Mit einem Wassergehalt von rund 90 Prozent ist die Aubergine kalorienarm. Abgesehen davon liefert sie laut dem Bundeszentrum für Ernährung unter anderem Folsäure, B-Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium. Auberginen harmonieren gut mit Tomaten oder auch Hackfleisch – Klassiker sind Ratatouille oder Moussaka (s. Rezept). Wer Auberginen solo anbraten will, sollte sie in Scheiben schneiden, diese mit Zitronensaft beträufeln und salzen – und etwa 30 Minuten ziehen lassen. Bitterstoffe und überschüssiges Wasser werden so entfernt und die Aubergine saugt sich beim Braten nicht so sehr mit Fett voll.