Heidelberg. (csw) Der Duft von Curry, die Aromen Italiens – vegane Gerichte haben weit mehr zu bieten als den klischeehaften geschmacksneutralen Tofu und vermeintlich bröselige Grünkernbratlinge. Die hier ausgewählten Rezepte sind der Beleg dafür.

Doch es gibt noch so viele mehr zu entdecken. Die indische und ostasiatische Küche haben viel Veganes für Einsteiger zu bieten, aber auch bewährte Lieblingsgerichte lassen sich in veganen Varianten zubereiten. Und noch ein Plus: Etliche vegane Rezepte benötigen nicht viel Zeit für die Zubereitung, wie auch das Rezept für Brokkoli-Lauch-Curry auf der Service-Seite vom 24. August beweist.

>>> Mehr zum Thema "Vegan essen" finden Sie hier <<<

Gemüse-Bolognese

Zutaten für 4 Portionen: 2 bis 3 Karotten, 300 g Sellerieknolle oder Stangensellerie, 200 g Zucchini, 1 Paprika, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1½ Dosen stückige Tomaten, 1 EL Tomatenmark, 125 ml Rotwein, Oregano, Basilikum, Thymian, Öl, Salz und Pfeffer.

Das Gemüse in einen halben Zentimeter kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Zwiebeln in Öl anschwitzen, dann das übrige Gemüse dazugeben. Solange anbraten, bis es etwas Farbe angenommen hat. Dann das Tomatenmark dazugeben und kurz anrösten. Mit Rotwein ablöschen. Wenn er stark reduziert ist die Dosentomaten hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Alles kurz aufkochen lassen und anschließend 20 bis 25 Minuten simmern lassen, bis das Gemüse weich ist. Dann die Kräuter hinzufügen und noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Tagliatelle servieren.

Würzige Bolognese lässt sich auch mit Gemüse zaubern. Und sogar für Parmesan gibt es rein pflanzliche Alternativen. Fotos: Getty

Indisches Linsen-Dal mit Spinat

Zutaten für 4 Portionen: 300 g geschälte und halbierte rote Linsen (in gut sortierten Supermärkten oder im Asia-Laden), 1 größere Zwiebel, 1 Stück Ingwer, 1 grüne Chili, 200 g Baby-Spinat, 250 ml Kokosmilch, Öl, 1½ TL Kurkuma, 1 TL Kreuzkümmel, 1 TL Garam Masala (die Gewürzmischung gibt es inzwischen in vielen Supermärkten, auf jeden Fall aber auch im Asia-Laden), Salz.

Zwiebel und Ingwer fein würfeln. Chili mit einem Messer ein paar mal einstechen. Zwiebeln und Ingwer in Öl anschwitzen, bis die Zwiebeln schön weich sind. Dann Kurkuma hinzufügen und anschwitzen, bis es duftet. Anschließend die Linsen dazugeben und mit 350 ml Wasser auffüllen. Die Linsen zum Kochen bringen, anschließend köcheln lassen, bis sie beginnen suppig zu zerfallen – das ist nach etwa 15 Minuten der Fall. Dann das Ganze mit der Kokosmilch aufgießen, die Chili dazugeben und weitere zehn Minuten sanft köcheln lassen. Wird das Dal zu dick, einfach etwas Wasser oder Kokosmilch dazugeben.

Mit Kreuzkümmel und Salz würzen. Dann den Spinat unterheben. Ist er zusammengefallen, das Garam Masala hinzufügen. Mit Basmatireis und – wer will – ein paar Cashewkernen servieren.

Kartoffel-Gulasch

Zutaten für 4 Portionen: 800 g festkochende Kartoffeln, 450 g Zwiebeln, 2 Paprika, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 2 EL Tomatenmark, 600 ml Gemüsebrühe, Öl, 1 EL Paprikapulver edelsüß, 1 TL Paprikapulver rosenscharf, Thymian, ½ TL Kümmel, Salz und Pfeffer.

Zwiebeln halbieren und anschließend in feinere Streifen schneiden, Knoblauch hacken. Zwiebeln in Öl anbraten, bis sie Farbe angenommen haben. Immer mal wieder den Deckel auflegen, damit sie schön weich werden. In der Zwischenzeit Kartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden. Paprika putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Kümmel sowie Tomatenmark dazugeben und anrösten. Mit der Brühe aufgießen. Mit Paprikapulver, Thymian, Salz und Pfeffer würzen. Den Deckel auflegen und das Kartoffelgulasch etwa zehn Minuten köcheln lassen. Dann die Paprikastücke dazugeben. Das Kartoffel-Gulasch etwa eine Viertelstunde weiter sanft köcheln lassen. Bei Bedarf mit etwas Brühe aufgießen. Vor dem Servieren noch einmal mit Salz abschmecken.