Von Rolf Kienle

Der Brennstoff, der uns am Laufen hält, wird gern unterschätzt: Mikronährstoffe. Das sind jene Stoffe, die im Körper nicht selbst hergestellt werden können: Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und essenzielle Fette.

Es tut nicht gleich weh, wenn wir sie heute mal vernachlässigen, wogegen der Verzicht auf Makronährstoffe – Kohlenhydrate, Fette, Proteine – eine schnellere Reaktion zeigt: Wir bekommen Hunger. Und darauf ist unsere Standardernährung weitgehend ausgerichtet, die Vermeidung von Hunger. Der gesamte Stoffwechsel und die Zellerneuerung aber kommen ohne Mikronährstoffe nicht aus. Fehlen sie uns, drohen Autoimmunerkrankungen, Rheuma, Diabetes, Bluthochdruck, Arthritis und mehr.

"Ohne sie läuft nichts in unserem Körper", sagt die Mannheimer Präventivmedizinerin Barbara Hufnagel, die mit einer weiteren Autorin auch ein Buch zum Thema geschrieben hat. Dass sich viele Menschen zu wenig bewegen, rauchen, trinken und unter psychischem Stress stehen, ist freilich längst bekannt. Die größere Rolle spielt laut den Autorinnen jedoch die Ernährung.

Die Frage, zu welchen Lebensmitteln wir greifen sollten, kann Barbara Hufnagel schnell beantworten: "Alles, was keine Inhaltsangabe hat." Gemeint sind unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse, Salat, Obst, Beeren und Nüsse. Auch die ungesättigten Fettsäuren des Olivenöls tragen zur Gefäßgesundheit bei.

Als Ärztin hat Hufnagel die Folgen von jahrelanger Fehlernährung gesehen. Zu viele Kohlenhydrate, zu viel Fett, zu wenige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Gleichzeitig gehe die Standardmedizin aber nur auf jene Patienten ein, die schon krank sind, ein schwaches Immunsystem oder Diabetes haben. Denn: Die lebenswichtige Bedeutung von Vitaminen wird schon den kleinsten Kindern erklärt, auch schon mal so intensiv, dass ihnen die Sache fortan suspekt vorkommt. Aber: Vitamine regulieren unseren gesamten Stoffwechselprozess und sind an der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen beteiligt. Sie haben einen Anteil am Aufbau von Hormonen und Blutzellen. "Spezielle Vitamine wirken auch antioxidativ." Und: Je naturbelassener wir die Vitamine zu uns nehmen, umso besser. Mineralstoffe und Spurenelemente nehmen Einfluss auf unsere Nerven- und Muskelfunktionen. Unsere Knochen und Zähne sind abhängig von der Versorgung mit Mineralstoffen.

Eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren fährt die kleinen Entzündungen herunter und stabilisiert die Zellwände. "Und sie sind Bausteine fürs Gehirn." Jeder weiß, dass fetter Fisch ein guter Omega-3-Lieferant ist, aber er steht seit geraumer Zeit auch im Verdacht, schwermetallbelastet zu sein. Deshalb rät die Expertin, beim Hausarzt die individuellen Werte von Omega-3 und Magnesium ermitteln zu lassen und nur dann zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen.

Magnesium räumt die Ärztin ohnehin eine wichtige Rolle ein. Es ist an mehr als 300 Stoffwechselschritten beteiligt, schützt das Herz, entspanne die Muskulatur und steigere die Belastbarkeit. Bei Magnesiummangel helfe womöglich bereits ein anderes Mineralwasser mit einem hohen Magnesiumgehalt.

Die Frage, wie gesunde Ernährung aussieht, treibt die Menschen schon lange um. Mit Rohkost oder Diäten hat sie jedenfalls wenig zu tun. "Gesunde Ernährung hat einen möglichst geringen Kohlenhydratanteil." Das ist laut Hufnagel Stand wissenschaftlicher Untersuchungen, weil die Kohlenhydratmengen zu stillen Entzündungen führen können, die ursächlich seien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz.

Man müsse nicht auf Kohlenhydrate verzichten, was wären wir auch ohne eine gelegentliche Portion Spaghetti oder Bratkartoffeln? Aber wir können den Anteil reduzieren. Der ist ohnehin sehr hoch: 90 Prozent unserer Kalorienzufuhr besteht aus Kohlenhydraten. "Das sind 80 Prozent zu viel." Zum Rohköstler müsse man deshalb noch lange nicht werden. "Es gibt Leute, die vertragen es gar nicht." Dann kommt noch ein wesentlicher Aspekt hinzu: Essen muss immer Genuss sein, "es muss einem guttun und was Schönes sein. Sonst funktioniert es nicht."