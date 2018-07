Zutaten für 4 Personen: 4 mittelgroße Hähnchenbrüste, 1 TL Curry, je 1 Msp Abrieb von einer unbehandelten Orange und einer Zitrone, 1 EL Ras el-Hanout (marokkanische Gewürzmischung), 6 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, 150 g Crème fraîche, 1 TL Zucker, 1 TL Zitronensaft



Zubereitung: Hühnchenfleisch abwaschen und trocken tupfen. Für die Marinade Curry, Orangen- und Zitronenabrieb und die Gewürzmischung Ras el-Hanout mit dem Olivenöl vermischen. Die Fleischstücke darin einlegen, mit Folie oder einem Deckel bedecken und mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.



Den Grill anheizen. Die Marinade etwas abtrocknen und die Fleischstücke mit Salz würzen. Von beiden Seiten scharf angrillen und bei schwacher Hitze in 5-7 Minuten garziehen lassen. In der Zwischenzeit die Crème fraîche mit Salz, Zucker und Zitronensaft verrühren. Hähnchen mit Crème und Brot servieren.



Tipp: In die Hähnchenbrust vor dem Grillen eine Tasche schneiden und diese mit Kräutern und Gewürzen füllen. So bekommt das Fleisch auch von innen Aroma.



(Zubereitungszeit: 15 Minuten, Marinierzeit: 1 Stunde)