Von Barbara Klauß

Heidelberg. Jammern ist leicht: über das stressige Leben, über den anstrengenden Job, über die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über die wenigen Frauen in Chefetagen, die ungleiche Bezahlung. Das mag berechtigt sein, alles könnte immer noch besser werden. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es der Mehrheit der Menschen - zumindest hier bei uns - heute deutlich besser als je zuvor. Wir leben in materiellem Wohlstand und sind ausgestattet mit Freiheiten, von denen frühere Generationen nur träumen konnten. Höchste Zeit, unser Leben und Arbeiten einmal positiv zu betrachten - und über die Work-Life-Balance nachzudenken.

Die Idee, dass Arbeit und Freizeit, private und soziale Verpflichtungen einigermaßen gleichberechtigt nebeneinanderstehen und in eine Balance gebracht werden können, ist neu. Sie allein zeugt schon davon, wie gut es vielen von uns in der heutigen Arbeitswelt geht. Menschen in der vorindustriellen Zeit, die geprägt war von Landwirtschaft und Handwerk, richteten ihren Arbeitsalltag eher an Tages- und Jahreszeiten aus denn am Beginn des Yogakurses oder der Einschulungsfeier des Sohnes. Auch später, zu Zeiten der Industrialisierung, fragte keiner danach, wann die schlecht bezahlten Arbeiter sich wohl erholen könnten. Wer nicht mehr funktionierte, wurde ausgetauscht. Die Warteschlangen der Arbeitslosen waren lang.

Viele Arbeitskämpfe und Streiks später wurde 1918, also vor gut 100 Jahren, mit dem Acht-Stunden-Tag so etwas wie eine verbriefte Freizeit eingeführt. In den 1950er Jahren machte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund für eine 40-Stunden-Woche stark und kämpfte mit dem Slogan "Samstags gehört Vati mir" für ein arbeitsfreies Wochenende.

Die Zeit für die Familie, für Freizeit und Erholung wurde immer wichtiger. Wo früher Karriere und Leistung alles galt, gewann die Lebenszufriedenheit an Bedeutung. Wer heute einen gut dotierten Managerjob hinschmeißt, um sich selbst zu verwirklichen, wird eher bewundert als verachtet. Und diese Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Vor einem Jahr erst setzte die IG Metall in einem Tarifabschluss durch, dass vor allem belastete Gruppen wie Schichtarbeiter, Eltern kleiner Kinder und Leute, die Angehörige pflegen, statt einer Zahlung acht zusätzliche freie Tage beantragen können. Allein in Baden-Württemberg entschieden sich im Laufe des vergangenen Jahres 50.000 Metaller für die Zeit statt für das Geld.

Auch das ist Ausdruck des materiellen Wohlstands, der guten wirtschaftlichen Lage - und der Stärke der Arbeitnehmer. Die Menschen in Deutschland werden im Schnitt immer älter, die Wirtschaft klagt von Jahr zu Jahr mehr über fehlende Fachkräfte. Selten hatten Arbeitnehmer eine solche Macht, ihre Interessen durchzusetzen. Heute messen - zumindest große - Unternehmen die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter und überlegen, was sie ihnen anbieten können, um qualifiziertes Personal zu halten. Sport- und Gesundheitskurse sind Standard. Manche Firma kümmert sich für ihre Angestellten sogar um die Betreuung des Hundes. Es gibt Teilzeit- und Jobsharing-Modelle und Möglichkeiten, Zuhause zu arbeiten.

Selbstverständlich findet man solche Angebote bei großen Unternehmen eher als bei kleineren. Doch strahlen sie aus. Irgendwann kann hoffentlich kein Arbeitgeber mehr den Wunsch nach Jobsharing einfach beiseitewischen.

Die Vorzeichen haben sich geändert. Nicht die Arbeitnehmer sollen um Hilfe kämpfen müssen. Konsens ist, dass sie Unterstützung bekommen - etwa bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Regelungen zur Teilzeit, Rechtsanspruch auf Krippenplätze: all das erleichtert die Rückkehr in den Beruf und macht es selbstverständlicher, dass auch Frauen arbeiten. Gingen im Jahr 2007 noch rund 12 Millionen Frauen einer Beschäftigung nach, waren es 2017 bereits knapp 15 Millionen (und 17 Millionen Männer). Die Zahl der Frauen in Chefetagen steigt. Allein im vergangenen Jahr legte ihr Anteil in den Vorständen von 160 börsennotierten Unternehmen in Deutschland von gut 7 auf 8,6 Prozent zu.

Natürlich ist noch nicht alles gut. Natürlich sind Frauen weder gleichgestellt noch gleich bezahlt, natürlich gibt es Menschen, die prekär beschäftigt sind, die zu viel arbeiten, zu wenig verdienen, die kaum Unterstützung erhalten. Dennoch: Der Weg geht in die richtige Richtung.