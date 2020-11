Heidelberg. (RNZ) Unter www.check-u.de finden Jugendliche heraus, welche Studienfelder und Ausbildungsberufe zu ihnen passen. Der Test besteht aus mehreren Modulen.

Es geht dabei um Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, Interessen und berufliche Vorlieben.

In welcher Reihenfolge die einzelnen Module absolviert werden, entscheiden sie selbst. Als Ergebnis erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Übersicht über Studienfelder und Ausbildungsberufe, die zu ihnen passen könnten.

Die Auswertung bietet eine gute Basis, sich selbst klarer zu werden, was man machen will. Auch als Vorbereitung für ein persönliches Gespräch mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit ist sie hilfreich.

"Check-U bietet Jugendlichen die Möglichkeit sich mit ihrer Berufswahl auseinanderzusetzen und eine Idee davon zu bekommen, in welche Richtung es gehen kann. Das Ergebnis ist einen optimalen Einstieg für ein vertiefendes Beratungsgespräch bei der Berufsberatung", sagt Elke Bach, Teamleiterin der Heidelberger Berufsberatung.

Check-U: Mit vier Modulen zu deinem beruflichen Weg. Worin bin ich gut und was passt zu meinen Stärken? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Fähigkeiten-Moduls, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem textbezogene, mathematische und räumliche Aufgaben meistern müssen. Beim Modul soziale Kompetenzen geht es um persönliche Eigenschaften, die im Beruf wichtig sind. Das Interessen-Modul widmet sich den Fragen: Welche Inhalte finde ich spannend? Wofür interessiere ich mich? Und beim Modul berufliche Vorlieben beschäftigen sich die Jugendlichen etwa damit, was ihnen für ihre berufliche Zukunft wichtig ist und was am besten zu ihnen passt.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet eine telefonische Sprechstunde an. Dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr können sich Jugendliche und Eltern unter der Rufnummer 06221/524-777 beraten lassen.

Auch individuelle Beratungstermine von Jugendlichen und Eltern können unter der genannten Rufnummer vereinbart werden.

Telefon: 06221/524-720

www.arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Heidelberg - Pressestelle

Kaiserstraße 69-71

69115 Heidelberg