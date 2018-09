Von Axel F. Busse

Heidelberg. Man könnte es als eine Art Trotzreaktion deuten, denn Volkswagen bringt sein neues Flaggschiff zunächst nur mit Dieselmotor auf den Markt: "Schaut her, wir können auch sauber" möchte man den Verantwortlichen in den Mund legen, aber der wahre Grund liegt bei den Kunden selbst. Nahezu alle seit 2015 in Deutschland neu zugelassenen Touaregs sind mit einem Selbstzünder unterwegs.

Hintergrund Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4Motion Motor: V6-Zylinder-Diesel, 2967 ccm; Leistung: 210 kW / 286 PS bei 5250 U/min; Drehmoment: max. 600 Nm bei 2250 - 3250 U/min; Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,1 Sek.; ECE-Durchschnittsverbrauch: 6,6 Liter; Testverbrauch: 8,8 Liter; CO2-Emissionen (Normverbrauch): 173 g/km; Effizienzklasse: C, (Euro 6d-temp); Leergewicht Testwagen: 2290 kg; Anhängelast: max. 3500 kg; Kofferraumvolumen: 810 - 1800 Liter; Basispreis: 60.675 Euro.

Stolze 286 PS hat das Dreiliter-Triebwerk jetzt, drückt 600 Newtonmeter Drehmoment an die Achsen und soll nach der aktuellen Euro 6D-temp-Norm 6,6 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer konsumieren. Im RNZ-Praxistest ließ sich dies erwartungsgemäß nicht bestätigen. Nach rund 800 Kilometern errechnete der Bordcomputer 8,8 Liter im Schnitt, wofür nicht etwa sorgloser Umgang mit dem Gaspedal ursächlich war. Der üppig ausgestattete Testwagen ist nämlich ein Paradebeispiel dafür, wie Kunden selbst durch großzügiges Ordern aus der Optionsliste den künftigen Verbrauch ihres Kraftfahrzeugs beeinflussen können.

Der Hersteller gibt das Gewicht des Basisfahrzeugs mit 2070 Kilogramm an. Der Testwagen brachte 2290 kg auf die Waage - mit halbvollem Tank. Kein Wunder also, dass mit dem Normwert nicht auszukommen war. Um 106 Kilo, sagt Volkswagen, habe man die Karosserie gegenüber dem Vorgänger erleichtert, und das, obwohl sie in Länge (+ 77 mm) und Breite (+ 44 mm) gewachsen ist. Doch wer zum Beispiel auf eine elektrisch anklappbare Anhängevorrichtung (+1300 Euro), Adaptivfahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung (+5900 Euro), 20-Zoll-Felgen (+2200 Euro), Standheizung und -lüftung (+1640 Euro) oder Head-Up-Display (+1300 Euro) und Offroad-Paket (+650 Euro) nicht verzichten will, verteuert seinen Touareg nicht nur erheblich, sondern erhöht auch die zu bewegende Masse in enormem Umfang.

Am Ende steht ein SUV, das zu Recht das Flaggschiff-Siegel der VW-Modellplatte für sich in Anspruch nimmt. Die Luftfederung mit der Möglichkeit, die Bodenfreiheit zu variieren, verleiht größtmögliche Bewegungsfreiheit jenseits befestigter Straßen. Gleichzeitig bietet dieser Geländewagen einen Fahr- und Reisekomfort, wie er sonst nur bei Luxuslimousinen anzutreffen ist. Ergänzt wird das Paket durch eine Vielseitigkeit, die bei einer verschiebbaren Rückbank (um bis zu 16 Zentimeter) anfängt, und bei einem Gepäckmanagementsystem mit Fixierstangen und Verzurrösen noch nicht aufhört. Der bis zu 1800 Liter große Stauraum ist mittels einer bis auf 70 Zentimetern absenkbaren Ladekante leichter zu befüllen. Bis zu 1,80 Metern Tiefe lassen sich sperrige Stücke verstauen, ohne dass die vorderen Passagiere Einschränkungen in ihrer Beinfreiheit hinnehmen müssten.

Was der Konzern zu den Themen Infotainment, Konnektivität und Dienstleistungen und lernfähiger Programmierung bei Anzeige, Bedienung und Fahrerassistenz zu bieten hat, findet Platz im Touareg. Das Top-Informationssystems "Discover Pro" glänzt mit einer 15-Zoll-Touchscreen, das entspricht dem Format eines gängigen Laptops. Die Google-Earth-Grafik ist von bestechender Klarheit, beinhaltet aber gerade deswegen auch ein ansehnliches Ablenkungspotenzial für den Neuling. Der Parklenkassistent (+1350 Euro), der ebenfalls über die Touchscreen gesteuert wird, bietet Lösungen für alle erdenklichen Situationen des Längs-, Quer-, Links-, Rechts- und sonstigen Einparkens.

Über Land ist der Touareg ein angenehm zurückhaltender Begleiter. Das Dämmkonzept erweist sich als so wirksam, dass bei 100 km/h auf normaler Fahrbahn ein Innengeräusch von nicht mehr als 63 dB gemessen werden konnte. Wer den entsprechenden Assistenten aktiviert, kann sein Fahrzeug im Tempomat-Modus dazu bringen, auf nahende Geschwindigkeitsbeschränkungen selbstständig hinzuweisen und beim Passieren des entsprechenden Verkehrszeichens die Fahrt zu mindern. Anschließend wird ebenfalls selbstständig beschleunigt

Fazit: Die dritte Touareg-Generation versammelt enorme Fortschritte in Handhabung, Fahrassistenz, Komfort und Variabilität. Das hat natürlich seinen Preis, der leicht zu 50 Prozent Aufschlag oder mehr in der Endabrechnung führen kann. Als Gegenwert erhält man einen geländetauglichen Allzweckwagen für Familie und Hobby, der auf der Langstrecke limousinenartige Bequemlichkeit bietet. Und wer partout dem Diesel abschwören will, wartet einfach noch ein bisschen auf die Hybrid-Version.