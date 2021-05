Von Daniel Hund

Heidelberg. Tiger. Leguan. Tiguan. Stimmt, den letzteren gibt’s nicht. Zumindest nicht in der Tierwelt – dafür aber in der Autowelt. Dort startet er seit 2007 durch. Kraftvoll wie ein Tiger und wendig wie ein Leguan – so soll er sein, der Tiguan.

Beim Bestseller von Volkswagen macht’s die Mischung. Und die kommt an. Mittlerweile wurden weit über sechs Millionen Autos produziert. Wen wundert’s? Mit dem Tiguan trifft VW den Zahn der Zeit: Nicht zu groß, nicht zu klein und ganz wichtig: hoch. Die Fangemeinde ist groß, reicht vom Rentner bis zum Führerschein-Neuling.

Hintergrund VW Tiguan 2.0 TDI DSG Hubraum (ccm): 1968; Zylinder: 4; maximales Drehmoment (Nm) bei min−1: 360 Nm/1600 – 2750; [+] Lesen Sie mehr VW Tiguan 2.0 TDI DSG Hubraum (ccm): 1968; Zylinder: 4; maximales Drehmoment (Nm) bei min−1: 360 Nm/1600 – 2750; maximale Leistung (PS) bei min−1: 150 PS/3500 – 4000; Antrieb: Front; Getriebe: Sieben-Gang-DSG; Leergewicht (kg): 1640; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 9,3; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 200; Testverbrauch (l): 5,6; CO2-Emission (g/km): 119; Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM; Preis (Euro): ab 36.410

Die zweite Generation düst seit 2016 über die Straßen. 2020 wurde sie nochmals leicht nachgeschärft. Das Ergebnis: Ein Touareg in klein. Die Ähnlichkeit zum großen Bruder ist riesig. Was vor allem mit der Front zusammenhängt: Auch beim Tiguan fährt im Kühlergrill jetzt eine vierte, seitlich leicht abgeschrägte Lamelle mit. Nimmt man die LED-Leuchten dazu, entsteht ein Gesicht. Ein freundlich lächelndes, keines mit bösem Blick wie bei so manchem Hobby-Tuner.

Ansonsten hat sich beim Facelift im letzten Jahr optisch nicht viel getan. Unter der Haube dafür umso mehr. Hier hat der Kunde die Qual der Wahl. Selbst Fahrern, die gerne mal etwas zügiger unterwegs sind, wird geholfen. Die landen beinahe zwangsläufig beim Tiguan R, der vor allem über Tiger-Gene verfügt, vor Kraft nur so strotzt. 320 PS stark, 250 km/h schnell und von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden. Ein SUV für die Rennstrecke.

Die RNZ entschied sich für ein anderes Modell und ging der Frage nach: Kann der Baby-Touareg auch sparsam? Gecheckt wurde das im 2.0 TDI, der in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich ist. Die RNZ wählte die goldene Mitte, hatte die 150-PS-Variante unter dem Hintern. Ein Turbo-Diesel, dem ein glänzender Ruf vorauseilt: Dank doppeltem SCR-Katalysator und zweifacher Ad-Blue-Einspritzung soll er ein echter Saubermann sein.

Zum Fahrgefühl: Dank DDC, der adaptiven Dämpferregelung, kann der Denker und Lenker zwischen verschiedenen Fahrmodis hin und her switchen. Stimmt, das kennt man auch von anderen Autos und Herstellern. Das Problem: Nicht immer ist der Unterschied zwischen "Sport" oder "Komfort" auch wirklich spürbar.

An Bord des Tiguan ist das anders. Gerade im Komfort-Modus bügelt der höhergelegte Wolfsburger Bodenwellen gekonnt aus. Selbst auf einschlägig bekannten "Buckelpisten" im vorderen Odenwald scheint man mitunter förmlich zu schweben.

Ein weiteres Highlight ist die serienmäßige Progressiv-Lenkung. Sie sorgt für entspanntes Fahren, verringert den Lenkaufwand beim Abbiegen oder kniffligen Rangier-Manövern. Gerade in scharfen Kurven macht sie sich bemerkbar, das Auto fährt dann quasi fast von selbst.

Ausbaufähig ist das Ansprech-Verhalten des Getriebes. Es dauert eine Weile, bis sich der Tiguan in Bewegung setzt. Selbst, wenn man beim Anfahren voll aufs Gaspedal steigt, tut sich zunächst nichts. Poser, die sich gerne von Ampel zu Ampel heiße Duelle liefern, kommen im 150 PS Diesel also nicht auf ihre Kosten.

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Kann der Tiguan sparsam? Er kann. Während der RNZ-Testrunden, die ihn durch Heidelberg, den Odenwald und über die Autobahn führten, pendelte er sich bei 5,6 Litern ein. Das ist kein Spitzenwert, im Vergleich zur Konkurrenz aber ein sehr guter.

Wem das noch nicht genug ist, weil er nach noch etwas mehr Vernunft strebt, der könnte sich den Tiguan eHybrid mal ein wenig genauer anschauen. Er rollt mit einer System-Leistung von 245 Pferdestärken an und soll bis zu 50 Kilometer rein elektrisch unterwegs sein können.