Von Daniel Hund

Heidelberg. Steht man das erste Mal vor ihm, ist das Urteil schnell gefällt: ein SUV. Doch das ist beim T-Roc von Volkswagen nur die halbe Wahrheit. So spricht man beim Automobil-Riesen aus Wolfsburg selbst von einem CUV (Crossover Utility Vehicle). Abkürzungs-Wirrwarr hin oder her, eines ist der T-Roc auf alle Fälle: Ein erhöhter Sportwagen im schnittigen Coupé-Look. In der R-Version sowieso. Die hat nämlich noch ein paar Extra-Argumente auf Lager: 300 um genauer zu sein. So viele Pferdchen hat der T-Roc R unter der Haube. Dazu gibt es Stoßfänger im R-Design und Lufteinlässe mit in schwarz gehaltenen Lamellen.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1984 Motor: Vierzylinder-Reihe, Turbolader Maximale Leistung (PS): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1984 Motor: Vierzylinder-Reihe, Turbolader Maximale Leistung (PS): 300 Drehmoment (Nm): 400 zw. 2000 und 5200 U/min Antrieb: Allrad Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 4,8 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 Leergewicht (kg): 1575 CO2-Emission (g/km): 171 Preis (Euro): 43.995 Einstiegspreis T-Roc (Euro): 21.435

[-] Weniger anzeigen

300 PS machen in der Regel aber noch lange keinen Sportwagen. Schon gar nicht, wenn es sich um ein SUV handelt. Die Skepsis ist da berechtigt: Der Schwerpunkt ist hoch, die Masse beträchtlich. Eigentlich ein No-Go, wenn es darum geht, einen Flitzer auf vier Räder zu stellen.

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Ein Sprichwort, das jeder kennt – und das im Falle des T-Roc R auch mal wieder herausgekramt werden kann. Es ist nämlich beeindruckend, wie nah der T-Roc R am Golf R, der aktuell noch auf der siebten Generation des Golf basiert, dran ist. Die Zutaten sind ohnehin größtenteils dieselben: Beide setzen auf den 2,0-Liter-Turbobenziner, haben jeweils das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe verbaut und erfreuen sich an 300 PS und 400 Newtonmetern.

Selbst Kurven kann der T-Roc R im Sturm nehmen. Wackeln oder gar Wanken sind für ihn Fremdwörter. Wie an der Schnur gezogen lässt er sich auch über verwinkelte Bergstraßen lenken. Zu Gute kommt ihm dabei sein Fahrwerk, das ihn um satte 20 Millimeter tiefer legt als den normalen T-Roc. Was im Umkehrschluss natürlich recht widersprüchlich ist, schließlich ist doch gerade das erhöhte Fahren einer der Hauptgründe für den aktuellen SUV-Hype. Doch R-Kunden von Volkswagen haben eher anderes im Sinn. Sie wollen in erster Linie Rennsport-Feeling für die Straße.

Im T-Roc R bekommen sie das, aber eben nicht nur. Denn im Gegensatz zu manch anderem ähnlich motorisierten Gefährt, ist dieser Volkswagen voll alltagstauglich und kann auch recht sparsam bewegt werden. Lässt man es eher gemütlich angehen und verzichtet auf ausgedehnte Abstecher in die Stadt, pendelt er sich bei 8,5 Litern ein, was für ein Auto mit diesen Leistungsdaten ein guter Schnitt ist. Drückt man auf der Autobahn und aufgehobener Geschwindigkeits-Begrenzung hingegen permanent und ganz bewusst auf die Tube, muss mit einem Verbrauch um die zehn Liter gerechnet werden.

Fahrprogramme gibt es ein paar. Vom Komfort- bis hin zum Race-Modus. Unterschiede sind klar auszumachen. Steht die Anzeige auf Komfort, wird jede noch so kleine Bodenwelle ausgebügelt, selbst Löcher im Asphalt werden sanft ausgeglichen. Im Renn-Modus sieht die Sache ein wenig anders aus. Deutlich härter liegt der Über-T-Roc nun auf der Straße. Und auch die Akustik ist plötzlich eine völlig andere. Geht es ansonsten wirklich flüsterleise von A nach B, erwacht die Auspuffanlage von Tuning-Spezialist Akrapovic nun zum Leben. Laut und kernig gibt er sich jetzt, der T-Roc. Nimmt man den Fuß abrupt vom Gas, wird das mit einem Geblubber beantwortet.

Schnell fahren ist das eine, schnell bremsen das andere. Und auch das haben die Ingenieure von VW beherzigt. Die sogenannte R-Performance-Bremsanlage bietet eine optimal getimte Verzögerung und einen sehr guten Bremspunkt. Auch hier ist man nah dran am Motorsport.

> Fazit: Der T-Roc R verbindet sportliches Fahren mit den Vorzügen eines SUVs - und das auf beeindruckende Art und Weise. Die Fahrleistungen sind top. Ein paar Abstriche muss man beim Innenraum machen. Auffällig viel Hartplastik wurde verbaut. Ein Makel, den auch die gewohnt erstklassigen Sportsitze, nicht ganz wegmachen können.