Von Daniel Hund

Heidelberg. Ist die Rede von Business-Limousinen, drängen sich einige Modelle auf. Von BMW, Audi und Mercedes zum Beispiel. Premium-Gleiter, die höchsten Ansprüchen genügen. Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang aber auch noch eine andere Marke. Nein, keine deutsche, eine aus Schweden: Volvo. Der S90.

Zeitlos schönes Interieur

Früher waren die Fahrzeuge aus dem Land der Elche vor allem eins: Eckig und kantig. Wirkten teilweise wie ein Kasten auf Rädern. Ein Design, das nicht jedem gefallen hat – aber Zeiten ändern sich. Der S90 dient hier als Paradebeispiel. Er besticht durch eine klare Linienführung, die selbst so ein langes Geschoss wie die Drei-Kronen-Limo, die rund fünf Meter von der Stoßstange bis zum Heck misst, irgendwie grazil und geschmeidig erscheinen lässt. Anerkennende Blicke sind ihr sicher, wenn sie in den Häuserschluchten der Großstädte aufkreuzt, wenn sie zielsicher über die Landstraße cruist. Die RNZ war mit dem S90 D5 unterwegs. Einem Diesel mit 235 Pferdestärken und 500 Newtonmetern.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Hubraum (ccm): 1969

Zylinder: 4

Maximale Leistung (PS): 235

Maximales Drehmoment (Nm): 480

[+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN

Hubraum (ccm): 1969

Zylinder: 4

Maximale Leistung (PS): 235

Maximales Drehmoment (Nm): 480

Getriebe: 8-Gang-Geartronic

Antrieb: Allrad

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 240

Beschleunigung 0 auf 100 km/h(s): 7,0

Leergewicht (kg): 1904

Testverbrauch (l): 7,7

CO2-Emission (g/km): 127

Abgasnorm: Euro 6d-TEMP

Preis (Euro): ab 54.950

[-] Weniger anzeigen

Dank Allrad bringt er seine volle Power auch auf die Straße. Von 0 auf 100 km/h geht’s in sieben Sekunden – wer es wirklich mal ganz eilig hat und noch dazu freie Fahrt, der kann den schicken Schweden mit bis zu 240 km/h über die Autobahn jagen. Während der RNZ-Testfahrten waren knapp 200 km/h aber das höchste der Gefühle. Mehr ließ der dichte Verkehr zwischen Karlsruhe und Frankfurt nicht zu. In Sachen Verbrauch pendelte sich der S90 dabei bei 7,7 Litern ein, was für ein rund 1,9 Tonnen schweres Auto, das noch dazu sehr potent motorisiert ist, ein guter Wert ist.

Dass unter der Haube „nur“ ein Vierzylinder am Werkeln ist, hat den einen oder anderen Mitfahrer übrigens überrascht. „Also unten raus marschiert der ja mal richtig vorwärts“, nickte der Nachbar bei einem kurzen Abstecher über die A5.

Möglich wird das durch ein ausgeklügeltes Motorenmanagement. Volvo verbaut beim S90 ausschließlich aufgeladene Vierzylinder-Motoren – mit einem vergleichsweise bescheidenen Hubraum von zwei Litern. Ihre Stärke: Bereits im unteren Drehzahlbereich steht reichlich Drehmoment zur Verfügung.

Vier Zylinder in einem Auto, das sich ganz bewusst mit den Großen messen will, das Audi, Mercedes oder BMW die Nobel-Kunden streitig machen möchte – vor ein paar Jahren wäre das noch unvorstellbar gewesen. Doch der Wind hat sich – auch wenn’s nicht jedem gefällt – gedreht.

Der Umwelt zuliebe. Die Epoche, in der man teilweise mit zehn oder zwölf Zylindern auf Kundenfang ging, gehört wohl bald endgültig der Vergangenheit an.

Genug philosophiert, weiter mit dem Innenraum. Auch der kann sich sehen lassen. Schnörkellos kommt er daher, der lange Schwede. Volvo hat dem S90 ein zeitlos schönes Interieur verpasst. Vor allem das Touchdisplay sticht sofort ins Auge. Über diesen Bildschirm lässt sich so gut wie alles steuern.

Die Soundanlage ist ein Genuss: Die Boxen von Bowers und Wilkins erzeugen einen Super-Klang. Egal, ob Hip Hop oder Klassik – es ist ein Erlebnis. Ebenfalls hoch im Volvo-Kurs: Echt-Leder und Natur-Holz.

Weiter mit dem Platzangebot: Das ist mächtig. Egal, ob vorne oder hinten, lang machen kann man sich überall. Es gehört auch nicht viel Fantasie dazu, um sich den knapp fünf Meter langen S90 mit Chauffeur und Star-Gast in der zweiten Reihe vorzustellen. Sein Gepäck passt in den Kofferraum, der 500 Liter schluckt.

> Fazit: Limousinen-Fans aufgepasst, dieser S90 lässt kaum Wünsche offen. Tolles Fahrverhalten, ansprechende Verarbeitung und ein schnörkelloses Design – all das ist beim großen Gleiter von Volvo Programm.