Auf keinen Fall zu nah am Hals: Die Höhe des Sicherheitsgurtes lässt sich an der B-Säule einstellen. Foto: Thinkstock

csw/tmn. Der Gurt im Auto ist ein Lebensretter. Doch optimal schützt er nur, wenn die Insassen ihn korrekt anlegen.

Erwachsene: Der Gurt muss auf der richtigen Höhe sitzen. "Die Höhenverstellung an der B-Säule muss auf die entsprechende Körpergröße angepasst sein, sagt Thorsten Rechtien, Sachverständiger beim Tüv Rheinland. Der Gurt sollte dabei in Schulterhöhe anliegen und weder zu hoch - etwa am Hals - noch zu niedrig sitzen. Der Gurt muss immer über die Schulter geführt werden und niemals unter der Achsel durch. Außerdem sollte er so angelegt werden, dass der Beckengurt möglichst tief unten auf den Hüftknochen sitzt und nicht über dem Bauch.

"Das körpernahe Anliegen ist wichtig, damit der Körper bei einem Unfall nicht unnötig viel Weg zurücklegen muss, bis der Gurt ihn fängt", so Rechtien. Daher verzichten Autofahrer auch besser auf zu stark auftragende Kleidung wie etwa wattierte Jacken. Der Gurt sollte aber auch nicht über harte Gegenstände wie das Handy, Kugelschreiber oder Schlüssel laufen. Bei einem Unfall besteht sonst erhöhte Verletzungsgefahr.

Korrekt sitzen die Autofahrer mit möglichst aufrechter Rückenlehne. "Das vermeintlich coole Liegen im Auto ist Mist", sagt Rechtien.

Schwangere: Auch hier sollte der Beckengurt tief um den Bauch herumführen und auf den Hüftknochen aufliegen. Der Schultergurt liegt eng an der Schulter an und verläuft zwischen den Brüsten. Der Sitz sollte möglichst weit nach hinten geschoben werden. ADAC-Experten empfehlen einen Abstand von 25 bis 30 Zentimeter zwischen Babykugel und Lenkrad. Das ist wichtig, damit auch von einem auslösenden Airbag keine Gefahr ausgeht. Deshalb sollten Schwangere auch auf dem Beifahrersitz möglichst weit hinten sitzen.

Kinder: Kinder unter einer Körpergröße von 1,50 Meter und unter zwölf Jahren müssen mit einem geeigneten Kindersitz angeschnallt werden. Dieser sollte so befestigt sein, dass er nicht verrutschen kann. Der Gurt muss dem ADAC zufolge möglichst straff anliegen. Es darf nur noch eine flache Hand zwischen den Körper des Kindes und den Gurt passen. Wie bei den Erwachsenen gehört der Gurt mittig über die Schulter, der Beckengurt in die Leiste.