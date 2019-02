Liegt voll im Trend: Mit dem Arona hat Seat ein Mini-SUV im Angebot, das auch in der Stadt eine gute Figur macht. Foto: dh

Von Daniel Hund

Heidelberg. Mit dem Ibiza hat Seat ein Erfolgsmodell im Programm. Seit 1984 rollt der kleine Flitzer schon vom Band. Ist quadratisch, praktisch, gut. Also haben die Spanier vor noch gar nicht allzu langer Zeit einen neuen Plan ausgeheckt: Ein Ibiza in Hoch, im SUV-Style - das wär’s.

Gesagt, getan. Seit Ende 2017 wird der Plan in die Realität umgesetzt. Das Ergebnis heißt Arona. Ein Knirps, der erhöhtes Fahrvergnügen mit einem spielend leichten Handling verbindet. Erschwinglich ist er noch dazu. Los geht das Arona-Abenteuer, der im Boom-Segment der Crossover-Modelle am Start ist, ab 16.290 Euro. Die RNZ war mit einem 1,6er TDI mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe unterwegs. 115 PS setzte der frei. Angerollt kam er in der Ausstattungslinie Xcellence, die sich eine Stufe unter der Topversion FR einreiht.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Hubraum(ccm): 1598 Zylinder: 4 Maximale Leistung (PS): 115 Maximales Drehmoment (Nm): 250 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 185 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,5 Leergewicht(kg): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum(ccm): 1598 Zylinder: 4 Maximale Leistung (PS): 115 Maximales Drehmoment (Nm): 250 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 185 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,5 Leergewicht(kg): 1228 Antriebsart: Vorderradantrieb Gepäckraumvolumen (l): 400 - 1280 Testverbrauch (l): 5,5 CO2-Emissionen (g/km): 106 Emissionsklasse: Euro 6 Preis (Euro): 24.320 Einstiegspreis (Euro): 16.290

[-] Weniger anzeigen

Gerade mal 4,14 Meter misst der Arona von der Front bis zum Heck. Damit ist er knapp neun Zentimeter länger als der Ibiza. Die Frontscheibe ist steil angelegt, was für ein gutes Raumgefühl sorgt. Gerade in der ersten Reihe ist das Platzangebot sehr gut, dahinter geht es etwas beengter zu, aber immer noch komfortabel genug, um sich zu viert auf eine längere Autobahn-Tour begeben zu können. Selbst der wöchentliche Großeinkauf im benachbarten Supermarkt wird im Arona zum Kinderspiel. Der Kofferraum schluckt 400 Liter.

Punkten kann das spanische Min-SUV auch in Sachen Farbgebung. Denn irgendwie scheint nichts unmöglich zu sein. Was auch mit dem Dach zusammenhängt, das lässt sich nämlich farblich vom Rest des Fahrzeugs abheben. Sage und schreibe 68 Farbkombinationen sind so realisierbar.

Und wie liegt er so auf der Straße? Gut. Seine 115 PS sorgen für einen flotten Auftritt. In 10,5 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 185 km/h. Im Stich lässt er einen auch auf kurvigem Terrain nicht. Passgenau zirkelt sich der Arona auch um noch so spitze Kehren. Wanken und Schwanken sind für ihn Fremdwörter.

Und das alles bei guten Verbrauchswerten. Während der RNZ-Testfahrten pendelte sich der Arona bei 5,5 Litern ein. Richtig, meckern kann man da nicht.

Neben dem 115-PS-starken Selbstzünder hat Seat auch noch eine Variante mit 95 Pferdestärken im Angebot. Und für all die Autofahrer, die wegen des ganzen Diesel-Abgas-Wirrwarrs der vergangenen Monate nur noch auf Benziner schwören - auch denen wird geholfen. Vier verschiedene Versionen hat Seat im Programm. 90, 95, 115 und 150 PS leisten die.

Bei einem Auto, das vor allem junge Käufergruppen anziehen soll, darf heutzutage natürlich auch eins nicht fehlen: eine perfekte Handyanbindung. Android Auto oder Apple Car-Play machen es im Arona möglich.

Assistenzsysteme gibt es je nach Ausstattungsvariante wie Sand am Meer. Eine tolle Erfindung ist der hydraulische Bremsassistent. Auf der A5 zwischen Heidelberg und Darmstadt machte er sich während der RNZ-Fahrten bezahlt. Er hatte entscheidenden Anteil daran, dass ein Crash mit einem LKW, der unvermittelt und ohne zu blinken die Spur wechselte, vermieden werden konnte.

Im Zentrum der Mittelkonsole befindet sich ein acht Zoll großer Touchscreen. Und der sieht nicht nur gut aus, der ist auch überaus praktisch. Über ihn lässt sich so gut wie alles regeln.

Fazit: Mit dem Arona hat Seat ein kleines SUV im Angebot, das schick und günstig zugleich ist. Die Platzverhältnisse sind sehr gut und auch der Fahrkomfort kommt nicht zu kurz.