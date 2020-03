Von Heiko P. Wacker

Dresden. Jeder zweite in Deutschland verkaufte Subaru soll in diesem Jahr ein Forester sein, so plant es die japanische Traditionsmarke. Und jeder einzelne wird von einem elektrifizierten Motor angetrieben, mit dem e-Boxer orientieren sich auch die Allradspezialisten am Zeitgeist. Offiziell spricht man von einem "Mildhybrid", theoretisch sind 1,6 rein elektrisch gefahrene Kilometer drin, es geht also eher um eine unterstützende E-Maschine. Der Permanentallradler startet ab 34.990 Euro.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN SUV, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4625/1815/1115-1730/2670 mm; Kofferr.: 509-1779 l; Leergew.: 1656-1692 kg. [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN SUV, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4625/1815/1115-1730/2670 mm; Kofferr.: 509-1779 l; Leergew.: 1656-1692 kg. 4-Zyl.-Benziner-Boxer mit 2 l: 110kW/150 PS, 194 Nm + integrierter E-Motor mit 16,7 PS, 66 Nm, CVT-Automatikgetriebe, permanenter Allradantrieb mit elektronisch-hydraulisch geregelter Kupplung, Preise: ab 34.990 Euro.

Den Forester gibt es bei uns seit 23 Jahren, und vor allem als sicheres Fahrzeug hat er sich einen Namen gemacht. Dass dieses Thema im Mittelpunkt der Neuauflage stand, das erkennt man auch an den Ergebnissen aktueller Crashtests, hier brillierte die fünfte Modellgeneration als das sicherste Fahrzeug seiner Klasse, die unabhängige Prüforganisation Euro NCAP führt den Forester in der Rubrik "Small Off-Road/MPV". Fünf von fünf Sternen und ein überzeugender Auftritt in allen Belangen, beim Insassenschutz der Kinder erzielt das Allradmodell gleich mal die höchste Klassen-Punktzahl, bringen als Lohn die höchste Euro-NCAP-Auszeichnung. Für Subaru übrigens keine Neuigkeit, bereits der XV und der Impreza erhielten 2017 einen "Best in Class"-Award.

Die beiden bauten als erste auf der "Subaru Global Plattform" auf, die natürlich auch dem Forester als Fundament dient, wobei in diesem stets der selbe Antriebsstrang für Schub sorgt. Hier sind der 150 PS leistende 2,0-Liter-Boxer und ein kleiner E-Motor kombiniert, der ins Getriebe integriert wurde, und eher überschaubare 16,7 PS zusteuert. Versorgt wird die E-Maschine aus einer 13,5 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie, die das klassische Reserverad verdrängte, und nun den Raum unterm Kofferraumboden einnimmt. Das Ladevolumen liegt auf üppigem Niveau und bei 509 bis 1779 Litern, klappt man die im Verhältnis 60:40 teilbaren Rücksitze um, wobei nun eben ein Reifenkit als Pannenhelfer herhalten muss. Das sehr ordentliche Gepäckvolumen verdankt sich in gewisser Weise auch den veränderten Außenabmessungen, der neue Subaru geriet nämlich länger, breiter und zugleich flacher als der Vorgänger, das sorgt zudem für eine dynamischere Optik, die auch vom Hexagonal-Kühlergrill profitiert.

Hinter diesem wird ein nicht unerheblicher Aufwand betrieben, um die Verbrauchswerte zu zügeln, laut Datenblatt sank der Verbrauch von 7,4 auf 6,7 Liter, hier macht sich zumindest auf dem Papier der Effekt der Elektrifizierung bemerkbar, wobei Subaru die Leistungswerte der beiden Antriebsmotoren nicht stumpf addiert. Wie gesagt, es geht um Unterstützung durch den integrierten E-Motor, der nicht nur das flüsterleise Rollen durchs Wohngebiet und unter 40 Stundenkilometer erlaubt, sondern vor allem zusätzliches Drehmoment aufbaut.

Das war bei ersten Testfahrten im Gelände spürbar, der Forester kletterte schlammige Rampen auch mit zaghaftem Gasfuß nach oben, das als Lineartronic bekannt CVT-Getriebe und der permanente Allradantrieb mit seiner elektronisch-hydraulisch geregelten Kupplung verteilen die Kraft mustergültig an die Pneus. Selbst mit Straßenreifen macht der Forester deutlich, dass er sich nicht als weichgespülter SUV versteht, sondern zu seinen Rauhbeingenen steht. Als zusätzliches Schmankerl wurde das Allradmanagement-System verbessert, Subaru nennt das via Drehknopf in der Mittelkonsole steuerbare Helferein "X-Mode": Zwei Fahrmodi für kniffliges Geläuf wie Schnee und Matsch werden geboten, der Normalmodus, eigentlich sind es also drei Modi, wird nicht durch drehen, sondern durch Drücken aktiviert. Nun darf auch wieder schnöder Asphalt unter die Räder genommen werden, dank des um fünf Millimeter gesunkenen Schwerpunkts geht das durchaus dynamisch, wobei es keine Rolle spielt, ob man die Schaltarbeit der etwas jauligen CVT überlässt, die sieben definierte Schaltkennlinien besitzt, oder ob man via Schaltwippen am Lenkrad das Kommando übernimmt.

Unterdessen informiert ein buntes Mäusekino im oberen Bereich des Armaturenbretts über die jeweiligen Energieflüsse zwischen den beiden Motoren und dem Batterie-Puffer.

An den Start geht der neue Subaru Forester ab 34.990 Euro und in vier Ausstattungslinien. Bereits die Einstiegsversion bietet eine Alu-Pedalerie, ein LED-Geleucht, die Zwei-Zonen-Klimaautomatik oder ein Audiosystem mit Acht-Zoll-Touchscreen. In den höheren Ausstattungslinien kommen dann diverse Assistenten, eine Seitensichtkamera, deren Bild in besagtes Mäusekino eingespielt wird, sowie das Fahrer-Erkennungssystem hinzu.