Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Skoda rundet seine SUV-Familie nach unten ab, und bringt mit dem Kamiq einen neuen Mitspieler ins stark wachsende Segment der City-SUV. Dabei ist das Hochbeinchen sofort als kleiner Bruder von Karoq und Kodiaq erkennbar, das zeigt schon die Nomenklatur. Los geht’s ab 17.950 Euro.

Als Basis dient die MQB-A0-Plattform aus dem VW-Konzernbaukasten, wobei der Radstand des 4251 Millimeter langen Kamiq mit immerhin 2651 Millimetern sogar noch den größeren Karoq um 1,3 Zentimeter übertrifft. So viel zum Thema "kleiner Bruder". Die Länge wird freilich nicht für schnöde Transportzwecke vergeudet, sondern erlaubt opulente Platzverhältnisse im Inneren. Gerade auch hinten sitzt es sich äußerst bequem. Gönnt man sich parallel das für 630 Euro in der Aufpreisliste stehende Panoramadach, dann wird aus dem sympathischen Tschechen ein Lichtdom. Und falls doch einmal Transportvolumina gefragt sind, so lässt sich das Ladeabteil durch Umklappen der im Verhältnis 60:40 gestalteten Rückbank von 400 auf maximal 1395 Liter vergrößern. Eine andere Teilung des hinteren Gestühls oder eine Durchreiche sind indes nicht vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN Fünftürer-SUV, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4241/1793/1553 (inkl. Dachreeling)/2651 mm; Kofferr.: 400-1 395 l; Leergew.: 1 364 kg. Motor: 4-Zyl.-Diesel, 1598 ccm, 115 PS bei 3250 – 4000 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 1500 – 3250 u/min, Testverbrauch 6,2 Liter/100 km; Preise Kamiq: 17.950 (1 l, 95 PS-Benziner, Fünfgang-Schaltgetriebe) bis 28.700 Euro (1,6 l TDI 7-Gang-DSG), Diesel ab 22.100 Euro.

Apropos sehen: Mit dem Geleucht sticht der neue Kamiq, dessen Design sich an den beiden größeren Brüdern orientiert, wahrlich aus der automobilen Masse hervor. Als erster Skoda überhaupt verfügt er über geteilte LED-Frontscheinwerfer mit oben liegendem Tagfahrlicht sowie, freilich nur in der Voll-LED-Ausführung, über dynamische Blinker vorne und hinten.

An anderer Stelle zeugt der Kamiq von der sprichwörtlichen Clerverness eines echten Skoda, Details wie der Eiskratzer im Tankdeckel, die Halteklammer fürs Parkticket, der Regenschirm in der Fahrertür oder der Deckel des Wischwassertanks, der sich zu einem Trichter umstülpt, sind wunderbare Beispiele, wie sich mit kleinen Details der Alltagsnutzen eines Autos massiv steigern lässt.

In diese Rubrik fallen auch die ausklappbaren Kunststoffleisten, die sich beim Öffnen der Türen so fix als Schutz um die Kanten legen, dass es eine wahre Freude ist. Übrigens wohl auch für die Nachbarparker, der Schutz funktioniert in beide Richtungen. Leider kostet das feine Feature 150 Euro Aufpreis, eine blitzschnelle Überraschung für alle erstmals einsteigenden Mitfahrer ist dann aber garantiert.

Alles andere als mechanisch gibt sich das Cockpit, die beiden Infotainmentsysteme Bolero und Swing stammen aus der neuesten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens. Mr. Bolero bietet ein 8-Zoll-Glasdisplay sowie eine Bluetooth-Verbindung und SmartLink, im Falle des "swingenden" 6,5-Zoll-Displays ist das optional verfügbar. Auch das induktive Laden des Smartphones ist heute möglich, das Auffinden einer normalen USB-Steckdose hingegen ist unmöglich. Der gesamte Konzern stellt auf die kleineren USB-C-Anschlüsse um, Neuheiten wie der VW Transporter 6.1 oder eben der Kamiq sind Vorboten der neuen Zeit, der Griff zum Adapterkabel ist also Pflicht, so man die bisher üblichen USB-Stecker nutzt.

Für Schub sorgen drei TSI-Benziner mit 1,0 oder 1,5 Litern Hubraum, die für 95 bis 150 PS gut sind, sowie ein in diesen Tagen an den Start rollender 1,0 G-TEC. Der Erdgasantrieb ist ein Novum in der SUV-Welt der tschechischen Traditionsmarke, seine Leistung liegt bei 90 PS, und damit derer 25 unter der des bislang einzigen Selbstzünders im Feld.

Der wiederum ist ein angenehmer Geselle, und kommt auch bei flotter Gangart im Schnitt mit 6,3 Litern auf 100 Kilometer aus. Auch geringere Werte sind machbar, ohne dass man zur Wandergurke würde. Im Gegenteil kann der Diesel-Kamiq auch richtig fesch zur Tat schreiten, den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 drückte unser mit einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe ausgestatteter Kamerad in 10,3 Sekunden in den Asphalt, den im Alltag fast noch relevanteren Durchzug von 80 auf 120 hakt der maximal 192 Stundenkilometer schnelle Kamiq in 7,5 Sekunden ab. All dies sind Werte, mit denen sich der jüngste Skoda keineswegs verstecken muss.

An den Start geht dieser in den Ausstattungsversionen "Active", "Ambition" und "Style", die Preise reichen bis maximal 28.700 Euro. Der Modellname übrigens, hier unterscheidet er sich nicht von seinen beiden Brüdern Karoq und Kodiaq, stammt ebenfalls aus der Sprache der im Norden Kanadas und Grönland lebenden Inuit. Dort steht "kamiq" für etwas, das in jeder Situation perfekt passt. Wie fein, dass der Begriff zudem mit einem K beginnt und mit Q endet. Allerdings wird der erfrischend charakterstarke Neuzugang im Hause Skoda seiner Bezeichnung auch tatsächlich gerecht, die Abrundung ist folglich gelungen.