Von Daniel Hund

Heidelberg. Das schönste Cabrio der Welt? Ganz schwierige Frage, da hat jeder einen anderen Favoriten.

Dann probieren wir es mal so: Der offene Lexus LC 500 gehört definitiv zu den schöneren Cabrios. Eines, nach dem sich gefühlt jeder Zweite umdreht. Irgendwie sieht dieser Lexus aus wie ein Raumschiff. So anders wie die anderen. Futuristisch ohne Ende. Eben wie einer dieser Prototypen, die jeder Hersteller immer wieder mal vorstellt. Sie dann so aber nie auf den Markt bringt.

Taucht der schnittige Japaner im Rückspiegel auf und lässt auf der Autobahn noch ein wenig auf sich warten, könnte man ihn geografisch auch anders verorten. Nämlich nach Bella Italia, wo man seit vielen Jahren ein Herz für außergewöhnliche Sportwagen hat. Das LC-Cabrio liegt ähnlich flach auf der Straße, wirkt fast wie eine Raubkatze, die sich weg duckt, um sich auf den nächsten Sprung vorzubereiten.

TECHNISCHE DATEN Lexus LC 500 Cabrio Zylinder: 8; Hubraum (ccm): 4969; max. Leistung (PS): 464 bei 7100 U/min; max. Drehmoment (Nm): 530 bei 4800 U/min; Antrieb: Hinterradantrieb; Getriebe: 10-Gang-Automatik; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 270 (abgeregelt); Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 5,0; Länge x Breite x Höhe (mm): 4770 x 1920 x 1350; Leergewicht (kg): 2110; CO2-Ausstoß (g/km): 288; Abgasnorm: Euro 6d; Preis (Euro): 117.950

Optik ist das eine, was zählt, befindet sich bei so einem Auto aber vor allem unter der Haube. Und hier wird deutlich: Lexus-like ist das nicht. Der Nobel-Ableger von Toyota hat sich über die Jahre mit Hybrid- und Elektromotoren einen Namen gemacht. Geht es um die Kraft der zwei Herzen, kann man dem Toyota-Konzern durchaus eine Vorreiterrolle einräumen.

Und dann kommt dieses Cabrio um die Ecke. Es ist der Rebell im Fuhrpark. Elektro-Unterstützung? Nicht in diesem Lexus. Dort arbeitet etwas, das mittlerweile fast schon wie ein Relikt aus einer längst vergessenen Zeit wirkt: Ein Fünf-Liter-V8-Sauger. 464 PS stark und 270 km/h schnell.

Dieser Lexus kennt nur eine Richtung: Vorwärts, immer weiter nach vorne.

Für alle, die nun den Finger heben und auf die Hybrid-Version des LC 500 hinweisen: Nicht im Cabrio, diesen Mix kann man bislang nur fürs Coupé ordern.

Und wie fährt er sich so? Erstaunlich sportlich für einen knapp 2,2 Tonnen schweren Brocken. Selbst auf kurvigem Terrain kann im LC 500 zackig um die Ecken gewedelt werden. Möglich macht das ein neu entwickelter Kurven-Assistent, ACA (Active Cornering Assist) genannt. Der Kniff: Die Räder, die sich im Kurveninneren-Bereich befinden, werden der Querbeschleunigung entsprechend abgebremst.

Sind mal keine Kurven in Sicht und die Verkehrslage lässt es zu, kann das gute Stück in fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultiert werden. Aber ist das auch erstrebenswert? Denn eines kann das LC 500 Cabrio noch viel besser: gleiten. Einfach so dahin schippern, den Wind spüren, die Sonne genießen und die acht Zylinder vor sich hinsäuseln lassen.

Das Stoffdach verschwindet in rund 15 Sekunden im Kofferraum und kann bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h eingeholt werden. Angst um die Frisur? Nicht in diesem Flitzer. Ein kleines und ein großes Windschott sorgen für eine sturmfreie Zone in der ersten Reihe. Und in der zweiten? Da wird wohl so gut wie nie jemand sitzen. Beim LC 500 handelt es sich um einen klassischen 2+2-Sitzer, der hinten nur, na ja, nennen wir sie mal Notsitze, zu bieten hat.

Und was kostet der Spaß? Viel: Knapp 118.000 Euro wechseln den Besitzer. Immerhin: Im Gegensatz zu so manchem Konkurrenz-Anbieter, der dann noch mit einer langen Liste an aufpreispflichtigen Extras zum Verkaufsgespräch kommt, ist das Lexus-Cabrio damit nahezu komplett ausgestattet.

Doch so schön dieser Oben-Ohne-Dino auch ist, lange wird ihn Lexus so nicht mehr produzieren können. Die Zeit der Fünf-Liter-V8-Maschinen ist vorbei, ein CO2-Ausstoß von 288 g/km deutlich zu viel.

Schade wäre es um dieses Gefährt trotzdem. Klar, leisten kann es sich ohnehin kaum jemand. Doch als wirklicher Auto-Fan kann man sich auch schon daran erfreuen, wenn ab und an mal eines dieser Cabrios vorbei rauscht. Vielleicht findet man bei Lexus ja einen Kompromiss, macht es wie Porsche beim Taycan und spendiert dem LC 500 bald auch einen Elektromotor.

Am nötigen Know-how dürfte es bei Lexus nicht scheitern.