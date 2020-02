Von Heiko P. Wacker

Basel. Nein, ein Ladenhüter ist der Grandland X nicht, seit der Weltpremiere 2017 haben sich in Europa 180.000 Kunden für das Hochbein entschieden. Damit surft der Rüsselsheimer gekonnt auf der SUV-Welle, zwischen 2014 und 2019 steigerten sich die Verkäufe in diesem Segment mal eben um 100 Prozent. Surfen darf der Grandland gerne auch in der Zukunft, jetzt auch zum Teil elektrisch, und zum Teil auch mit Allrad. Los geht’s in diesem Fall ab 51.165 Euro. Damit liegt der Allradler ein gutes Stück über dem reinen Hybrid-Fronttriebler, der ab 44.190 Euro erhältlich ist, in der Nomenklatur macht alleine die Ziffer "4" am Ende des Modellnamens den Unterschied. Unter dem schicken Blech kommt dann freilich eine ganze Menge an zusätzlicher Technik ins Spiel.

Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4477/1906-2098 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1609/2675 mm, Leergewicht: 1875 kg, Gepäckraum: 390 – 1528 l. Antrieb: 1,6-l-Turbo-Direkteinspritzer mit 147 kW/200 PS + 2 E-Motoren, mit 81,2 kW/110 PS (vo.) + 83 kW/113 PS (hi.), Achtstufen-Automatik. Normverbrauch: 1,3-1,4 l/100 km (WLTP). Preise: 51.165 (Ausführung "Innovation") bis 53.830 (Ausführung "Ultimate" Allrad) Euro. Opel Grandland X Hybrid (Frontantrieb): ab 44.190 Euro.

Doch der Reihe nach, beginnen wir sowohl vorne wie auch bei den gewohnten Bauteilen des Plug-in-Hybrids, der von einem 200 PS starken Turbobenziner befeuert wird, der seine Kraft, und gleich auch noch beachtliche 300 Newtonmeter, aus vier Töpfen und 1,6 Litern schöpft. Im Fronttriebler liegt derselbe Motor 20 PS schwächer. Und auch eine E-Maschine weniger ist dann verbaut, im Grandland X Hybrid leistet das im Getriebe integrierte E-Aggregat 110 PS, die Systemleistung liegt bei 224 Pferdchen. Im Opel Grandland X Hybrid4, Achtung, jetzt geht’s um den Allrad, summiert sich die gesamte Power auf 300 PS, hier gesellt sich zum Duo aus E-Motor und Turbo noch ein 113 PS starker Elektriker an der neu entwickelten Mehrlenker-Hinterachse.

Versorgt wird die Elektromaschinerie aus einer 13,2 Kilowattstunden fassenden Lithium-Ionen-Batterie, die platzsparend unter den Rücksitzen verpresst wurde, das Kofferraumvolumen liegt bei 390 bis 1528 Liter, und damit im Maximalfall etwa hundert unter dem des "normalen" Grandland X, dessen Gepäckraum 514 bis 1625 Liter misst. Die Batterie allerdings erlaubt es, theoretisch bis zu 59 Kilometer Reichweite rein elektrisch abzuhaken, in der Realität bleiben runde 40, sofern man die Akkus – und das sollte man tun, wann immer es irgend möglich ist – voll geladen hat. An der Schukosteckdose dauert das im Höchstfall rund sieben Stunden, eine Wallbox reduziert die Zeit auf 110 Minuten, wobei die Montage vom Fachmann und in Rücksprache mit dem Energieversorger realisiert werden sollte. Interessanterweise kann man die Box nun auch direkt beim Opelhändler bestellen, die Installation freilich, und auch die Kosten, hängen immer von den gegebenen Möglichkeiten ab. Mit einem vierstelligen Betrag muss gerechnet werden, das ist aber sehr grob geschätzt.Fürs Stromtanken unterwegs empfiehlt sich die Installation einer entsprechenden, vom Opel-Mutterkonzern PSA entwickelten App auf dem Mobiltelefon. Diese erlaubt nicht nur die Suche nach einer freien Ladesäule, sondern auch das Einstellen der Ladezeiten und die Vortemperierung. Gerade im Moment, so es ja doch nicht so kuschelig ist draußen, ist ein vorgewärmtes und dann auch eisfreies Vehikel eine feine Sache, zumal auch die Batterie unterm Rücksitz vortemperiert wird. Denn Auto-Akkus fühlen sich bei den selben Temperaturen wohl wie wir Menschen. Und genau deshalb wird bei Bedarf auch gekühlt, der Grandland Hybrid verfügt also nicht nur über eine Standheizung, sondern auch über eine Standkühlung.

Fahren kann man natürlich auch im Grandland X Hybrid4, und das wahrlich nicht schlecht. Klar, schon der Blick auf die 300 PS lassen ein gewisses Potenzial erahnen, welches der Opel in der freien Wildbahn dann auch tatsächlich mobilisiert. Wenn es drauf ankommt, schiebt der 448 Zentimeter lange Rüsselsheimer mit Wucht voran.

Die Kraftübertragung wird dabei grundsätzlich von einer Achtstufen-Automatik besorgt, wobei die rein elektrische Reichweite der Allradversion auf dem Papier zwei Kilometer höher liegt als beim Fronttriebler. An die Idee eines effizienteren Allradantriebs muss man sich gewöhnen: Allerdings ist es eben so, dass der reine Heckantrieb, und die Technik schaut stets nach der aktuell sparsamsten Antriebsart, effizienter ist, im Alltag schiebt also zumeist nur die Hinterachse wie zu seligen Zeiten eines Manta. Darüber hinaus bietet Opels erster Hybrid vier Fahrmodi: Der reine E-Modus lässt sich bis Tempo 135 nutzen, zusätzlich leuchtet ein blaues Licht in der Frontscheibe – als deutlicher Hinweis auf die aktuell gegebene, lokal emissionsfreie Fortbewegung in einer dereinst zur Null-Emissions-Zone degradierten Innenstadt. Mag sich gruselig anhören, ist aber angesichts aktueller Diskussionen ein denkbares Szenario auch hierzulande. Indes dürfte es ohnehin nicht lange dauern, bis sich jemand eine Idee einfallen lässt, um das blaue Licht stets leuchten zu lassen. Für alle Fälle kann man per "e-Save" Strom für zehn oder 20 Kilometer vorhalten oder sich die Batterien unterwegs vom Verbrenner gleich ganz vollballern lassen, was indes nicht gerade effizient ist.