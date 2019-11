Von Daniel Hund

Heidelberg. Das Design? Aufregend. Die Power unter der Haube? Imposant. Gut, es geht akustisch vielleicht nicht mehr ganz so emotional zu, wenn man beim Audi S7 den Startknopf drückt, aber immer noch schnell, die Hügel und Wiesen im vorderen Odenwald fliegen nur so an einem vorbei. 349 Diesel-PS und ein Mega-Drehmoment von 700 Newtonmetern pressen einen förmlich in die schicken Ledersessel.

Ein Dieselmotor im S7? Ja, richtig gehört. Während bei vielen Herstellern die Selbstzünder so langsam aber sicher ausgedient haben, setzen die Ingolstädter ganz bewusst auf einen Diesel der neusten Generation. S7 Sportback TDI nennt sich das Ganze bei Audi. Als Benzin-Variante ist der S7 in Deutschland gar nicht mehr erhältlich.

Hubraum (ccm): 2967

Getriebe: Quattro Tiptronic

Maximale Leistung (PS): 349

Maximales Drehmoment (Nm): 700

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 5,1

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250

Leergewicht (kg): 2085

Testverbrauch (l): 6,9

CO2-Emission (g/km): 170

Emissionsklasse: Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Preis (Euro): 82 750

Startpreis (Euro): 58 350

Doch wer braucht schon einen Benziner, wenn er solch einen TDI, der ein echter Spaßmacher ist, im Programm hat? Der Dreiliter-Diesel hat einen elektrischen Verdichter mit an Bord. Im Klartext: Bewegt man sich im niedrigen Drehzahlbereich, schaltet sich der Verdichter, der sieben kW leistet, mit ein, unterstützt den Turbolader. Das so genannte Turboloch ist für diesen S7 ein Fremdwort. Hat es der Denker und Lenker eilig und freie Fahrt, erfreut er sich in jeder Situation an einem perfekten Ansprechverhalten.

Gleichzeitig aber auch an einem geringen Verbrauch. Denn ein kurzer Blick auf die Tanknadel trügt den Fahrspaß nicht. Die rund zwei Tonnen schwere Audi-Rakete begnügte sich während der Testfahrten mit 6,9 Litern im Durchschnitt. Was für ein derart potentes Fahrzeug, das sich in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h schiebt, ein Topwert ist.

Doch der S7 ist nicht nur schnell und günstig im Verbrauch, nein, er lässt sich auch prima fahren. Selbst auf tückischen und verschachtelten Passagen im hintersten Odenwald, lässt sich das knapp fünf Meter lange Flaggschiff souverän und sicher ums Eck steuern. Adaptive Dämpfer sorgen für einen stabilen Seitenhalt.

Und scharfe Linien sicher auch für den einen oder anderen neidischen Blick. Denn auch optisch ist die zweite Generation des A7 mehr als nur ein Facelift. Es wurde kräftig Hand angelegt. Vor allem das Heck verzückt. Die Rückleuchten vermitteln einen 3D-Effekt, stehen für LED-Technik at its best. Inklusive durchgängigem Leuchtband – wie man es mittlerweile auch vom Porsche 911 oder dem Panamera kennt. Kurzum: Erweckt man den S7 bzw. auch den herkömmlichen A7 im Dunkeln per Funkfernbedienung zum „Leben“, gibt es zur Begrüßung ein wahres Lichterfeuerwerk auf die Augen.

Im guten Stück wird Übersichtlichkeit groß geschrieben. Über die zwei großen Bildschirme in der Mittelkonsole lässt sich so gut wie alles steuern.

Und was kostet der Spaß nun? Für den S7 Sportback TDI werden mindestens 82 750 Euro fällig. Viel Geld, für viel Auto.