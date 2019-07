Auch optisch macht der Renault Scénic etwas her. Fotos: Weber

Von Claus Weber

Heidelberg. Der Renault Scénic ist ein ideales Reisegefährt. Wir testeten den praktischen Van auf unserem Trip über die Alpen an die Adria. In Sachen Komfort, Übersicht, Fahreigenschaften, Platzangebot und auch Verbrauch hat er gut abgeschnitten. Auch längere Anstiege im Gebirge schafft der Renault locker und leicht.

Vor allem die erhöhte Sitzposition macht das Fahren angenehm. Man hat einen guten Überblick über das Verkehrsgeschehen, vor allem nach vorne durch die große Frontscheibe sowie zur Seite. Nur die Sicht nach hinten wird durch die schmale Heckscheibe etwas behindert. Die Rückfahr-Kamera, die man optional dazu bestellen kann, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Park-Sensoren vorne und hinten sind serienmäßig eingebaut, man kann sie gegen Aufpreis um einen Park-Assistenten erweitern.

Hubraum (ccm): 1330

Maximale Leistung (PS): 140

Maximales Drehmoment (Nm): 240

Antrieb: Front

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 201

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,4

Testverbrauch (l): 6,2

CO2-Emission (g/km): 136

Abgasnorm: Euro6d-Tempo

Preis (Euro): 28.590

[-] Weniger anzeigen

Mit 58 Zentimetern befinden sich die vorderen, sehr bequemen Sitze auf angenehmer Höhe. Ein- und Ausstieg fallen leicht. Die Bose-Edition ist auf der Fahrerseite sogar serienmäßig mit einer Massagefunktion ausgestattet. Man gönnt sich ja sonst nichts…

Die Sitze im Fonds lassen sich zweigeteilt verschieben und umklappen, nicht aber ausbauen. Größere und kleinere Ablagen bieten viele Möglichkeiten, Kleinzeug unterzubringen.

Die Mittelkonsole ist verschiebbar, das große Handschuhfach ist sogar klimatisiert und hält Getränke und Proviant kühl.

Das schlüssellose Zugangssystem bietet Licht und Schatten. Das Fahrzeug schließt automatisch und klappt auch die Spiegel ein, wenn man sich mit der Chipkarte entfernt, aber die ist nicht so dünn, dass sie in jedes Portemonnaie passt.

Das Infotainment-System mit seinem 8,7 Zoll großen Touchscreen-Bildschirm bietet allen Schnickschnack, das Navi beinhaltet Kartenmaterial für Europa und Echtzeit-Verkehrsinformationen. Damit lassen sich Verkehrsbehinderungen gut umfahren - wenn man nicht gerade am Wochenende in den Ferien in Tirol oder Salzburg im Stau steht. Es ist allerdings etwas umständlich zu bedienen, mehrere Schritte sind notwendig, weil Schnellwahl- oder Favoritentasten fehlen. Dennoch ist die technische Ausstattung beachtlich. Man kann zwischen USB, SD-Karte, Blue-tooth und Klinkenstecker wählen, um Audio- oder Videodateien abzuspielen.

Das Platzangebot ist üppig. Der Gepäckraum unter der Kofferraum-Abdeckung fasst 400 Liter - drei bis vier Koffer passen locker rein. Klappt man die Rücksitze um und stapelt bis unters Dach, so erhöht sich das Volumen auf bis zu 1 380 Liter. Unter dem Kofferraum ist ein kleiner Unterboden eingebaut, der noch einmal 75 Liter fasst.

Die Heckklappe ist zwar nicht elektrisch zu bedienen, lässt sich aber leicht öffnen und schließen. Die Ladekante liegt auf gleicher Höhe. Das erleichtert das Be- und Entladen.

Der Scénic lässt sich in zwei Zonen sehr gut klimatisieren. Ein Pollen- und Aktivkohlefilter hält Feinstaub und unangenehme Gerüche aus dem Wageninneren fern.

Fahrleistung und -komfort sind sehr zufriedenstellend. Mit 140 PS ist der Scénic gut motorisiert. In 10,4 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100 km/h, in 5,8 Sekunden von 60 auf 100 km/h. Langsamere Verkehrsteilnehmer lassen sich damit zügig überholen.

Schon ab 50 Stundenkilometern kann man in den sechsten Gang schalten. Schaltfaule Fahrer haben an ihm seine Freude. Beim Anfahren und an Steigungen unterstützt eine Berg-Anfahrhilfe.

Unterschiedliche Fahrmodi kann man einstellen, natürlich regt auch ein Öko-Programm zu umweltschonender Fahrweise an. Bei unserer Testfahrt hat der Scénic im Schnitt 6,2 Liter auf 100 km verbraucht. Ein Partikelfilter im neuen Motor reduziert Emissionen erheblich. Auch die C02-Emissionen wurden gesenkt.

Auch in Sachen Sicherheit bietet der Scénic einigen Komfort. Müdigkeitserkennung, Spurhalte-Warner und Verkehrszeichen-Erkennung mit Geschwindigkeitswarner sind in der Bose-Version serienmäßig eingebaut. Die wichtigsten Fahrdaten werden auf eine ausfahrbare Glasscheibe auf dem Armaturenbrett projiziert.

Mit 28.590 Euro Anschaffungskosten bietet der Wagen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.