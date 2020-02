Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Tief in den 1980er-Jahren beginnt sie, die Geschichte des Ibiza, für nicht wenige war der kleine Seat der erste Begleiter ins eigene Autoleben. Inzwischen rollt die fünfte Generation des pfiffigen Katalanen durch die Welt, den es mit Diesel, Erdgas- und natürlich Benzinmotoren gibt. Los geht’s ab 14.990 Euro.

Als Fundament des Ibiza dient die Konzernplattform, auf der unter anderem auch der Kompakt-SUV Seat Arona basiert: Intern wird vom "Modularen Querbaukasten", kurz MQB, gesprochen, der hier mit der genauen Bezeichnung A0 versehen ist. Anders als der in die Höhe strebende Arona huldigt der Ibiza jedoch dem Ideal eines feschen Stadtautos, das mit seinen 406 Längenzentimetern gleichwohl schon in erwachsenen Dimensionen unterwegs ist. Gegenüber den Anfängen legte der Ibiza um mehr als 30 Zentimeter zu, und auch ein Golf der ersten Generation war deutlich kürzer. Allerdings steht der Ibiza da nicht alleine auf weiter Flur, allenthalben wachsen unsere Autos.

TECHNISCHE DATEN Fünftürer, Subkompaktklasse, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4059/1780/1444/2638; 2564 mm; Kofferr.: 355-1165 l; Leergew.: 1149 kg. Motor: 3-Zyl.-Benziner mit 999 ccm, 115 PS, Normverbrauch: 5,4-6,0 l, CO2: 123-135 g/km Testverbrauch: 6,7 l/100 km; Preise Seat Ibiza: ab 14.990, TGI: ab 17.620, Diesel: ab 20.705 Euro.

Die Aufbaulänge hat Vorzüge, und damit ist nicht nur die gelungene Silhouette gemeint, die ganz klar die Schokoladenseite des wendigen Spaniers ist. Auch im Innern, und vor allem vorne, sitzt man erstaunlich gut, das Gestühl gibt sich sportlich und straff, die Sitzflächen sind angenehm lang geraten. In der zweiten Reihe thront es sich naturgemäß nicht gar so opulent, aber immer noch angemessen. Ganz hinten schließlich das Gepäckabteil, das sich durch Umlegen der Rückbank von 355 auf 1165 Liter erweitern lässt, dann reisen auch mehr als drei Wasserkästen mit.

Bleiben wir beim Volumen, und schauen mal unter die Fronthaube: Neben dem 95 PS starken Diesel und dem Erdgasmotor mit 90 PS stehen vier verschiedene Benzinvarianten in der Liste, die ihre Kraft stets aus 999 Kubikzentimetern schöpfen. Los geht’s ab 80 PS, darüber rangiert ein 95 PS leistender Turbo, diese beiden Maschinen arbeiten generell mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe. 20 PS und einen Gang mehr offeriert der potente TSI mit seinen 115 PS, den gibt es dann auch mit einem Siebengang-DSG.

Zum Charakter des Stadtflitzers passt die knackig kurze Schaltkulisse mit sechs Fahrstufen besser, zumal der Motor einen herrlich knurrigen Sound serviert, der so richtig gut zum zügigen Galopp durch den Odenwald passt. Die Abstufung ist ebenso gelungen wie die Schaltpräzision, diesen 1149 Kilo wiegenden Ibiza dirigiert man mit Freude. Der Durchschnittsverbrauch lag am Ende bei 6,7 Litern auf 100 Kilometer, in Kombination mit dem 40 Liter messenden Tank sind Reichweiten von rund 600 Kilometern drin. Wer es sparsamer mag, der muss zum Diesel oder Gas-Ibiza greifen.

Der hat dann aber einen kleineren Kofferraum und ist auch längst nicht so spritzig wie die von uns gefahrenen 115 TSI-PS: Spätestens ab 2000 Touren grollen diese überraschend souverän voran, im mittleren Bereich, so zwischen 3000 und 5000 Umdrehungen, wird das Aggregat richtig bissig, und der rote Bereich beginnt erst bei der Marke von 6000. Den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100, das noch am Rande, hakt der TSI in 9,3 Sekunden ab. Indes muss man nicht ständig auf der Drehorgel spielen, auch moderate Niveaus absolviert der Seat ebenso klag- wie problemlos, Tempo 70 beispielsweise schnuffelt der Ibiza im sechsten Gang mit rund 1400 Touren weg, anschließend beschleunigt der kleine Spanier komplett ohne Schalten oder Verschlucken auf Landstraßentempo. Und falls doch mal zu niedertourig gefahren wird? Nun, die Schaltempfehlung ist ein erster Optik-Hinweis, notfalls pfeift einen die Elektronik auch mal zur Ordnung.

Überhaupt ist der Seat sehr opulent mit technischen Helferlein bestückt, auch hier lugt er vernehmlich aus dem Kleinwagensegment hinaus. Das Umfeldbeobachtungssystem namens "Front Assist" samt City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung beispielsweise haben alle Varianten serienmäßig an Bord, und auch Parksensoren oder eine opulente Rückfahrkamera, deren Bild in den acht Zoll messenden Bildschirm gesendet wird, sind je nach gewählter Ausführung gegen Aufpreis verfügbar.

An den Start geht der Ibiza in fünf Ausführungen. Den Einstieg markieren der "Reference" und der "Style" ab 14.990 und 17.025 Euro. Das Duo aus "Excellence" und "FR" liegt genau 1515 Euro drüber, ganz oben auf der Leiter schaut das bestens ausgestattete Sondermodell "Black Edition" in die Lande, hier liegen die Preise zwischen 21.270 und 24.950 Euro, auch in dieser Hinsicht lugt der Ibiza frech aus dem Segment heraus. Zudem kann immer noch die Aufpreisliste ins Spiel gebracht werden, wobei unserem Testkandidaten vor allem das Panorama-Glas-Schiebedach zu 790 Euro gut zu Gesicht stand.