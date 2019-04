Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist eines dieser Autos, mit denen es schwer fällt, unerkannt durch den Stadtverkehr zu cruisen. Denn egal, wo der Peugeot 508 auch aufkreuzt, die Blicke sind ihm sicher. Das liegt daran, dass sein Design anders ist. So erfrischend, so schick, so aufregend. Andererseits aber natürlich auch daran, dass ihn noch die wenigsten kennen. Erst seit Januar 2019 steht die Neuauflage bei den Händlern. Die RNZ hatte kürzlich einen 508er, den es auch als Kombi gibt, als Testwagen zur Verfügung. Es war der BlueHDi 180, der Top-Diesel mit 177 Pferdestärken unter der Haube.

Leergewicht (kg): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1997

Maximale Leistung (PS): 177

Maximales Drehmoment (Nm): 400

Beschleunigung 0-100 km/h (s): 8,3

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 235

Antrieb: Front

Leergewicht (kg): 1610

Kofferraumvolumen (l): 487 - 1537

RNZ-Testverbrauch (l): 5,8

Getriebeart: Acht-Gang-Automatik

CO2-Emission (g/km): 124

EU-Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 46.850

Einstiegspreis Peugeot 508 (Euro): 26.900

Und der hat Eindruck hinterlassen. Ein Kollege aus dem Tennisklub war angetan von der Optik. "Super schönes Auto", sagte er, "wenn es den noch mit ein paar PS mehr geben würde, wäre das einer für mich." Ein paar PS mehr? Die 177 PS im Testwagen waren mehr als zufriedenstellend. Auf Landstraßentempo geht es in 8,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 235 km/h. Langsam ist sicher anders. Zudem haben die Franzosen auch noch einen 225-PS-Benziner im Angebot, der knackt die 250-km/h-Marke.

Es ist eben auch immer die Frage, was man will. Wem es Spaß macht, mit 300 Sachen die linke Spur entlang zu brettern, der muss sich woanders umschauen - und häufig die benachbarte Tankstelle ansteuern. Der von der RNZ getestete Diesel war genügsam. Im Durchschnitt pendelte sich der 508er bei 5,8 Litern ein. Das ist ein sehr guter Wert, bei dem viele Konkurrenz-Modelle nicht mithalten können.

Zurück zur Optik, was macht ihn denn so schön? Von vorne ist er eine Wucht. Da stechen vor allem die Tagfahrleuchten sofort ins Auge. Die ziehen sich bis weit nach unten, erinnern nachts irgendwie ein wenig an einen Säbelzahntiger. Das Heck besticht durch schwarz getönte Rückleuchten und eine durchgezogene schwarze Blende. Abgerundet wird das Ganze durch die extrem flache Karosserie.

Stylishes Heck: Die schwarz getönten Rückleuchten stechen ins Auge.

Zum Fahrgefühl: Mit seinen knapp 180 PS geht es in allen Fahrlagen ordentlich vorwärts. Selbst kurviges Terrain meistert er problemlos und auch recht zügig, wenn man es mal ein wenig eilig hat. Doch letztlich ist der 508er keiner zum Rasen, eher einer zum Cruisen, zum Dahingleiten. Komfortabel reist es sich noch dazu. Das Fahrwerk bügelt alles aus.

Zum Wohlfühlen ist auch das Ambiente im guten Stück. Das Platzangebot ist sehr gut. Egal, ob hinten oder vorne, Beinfreiheit wird groß geschrieben. Im Mittelpunkt steht in der ersten Reihe ein zehn Zoll großer Bildschirm. Über ihn lässt sich so gut wie alles steuern. Die Bedienung ist einfach. Auch das Navi erklärt sich von selbst. Einzig kleiner Minuspunkt: Wie bei anderen Herstellern auch, hat der 508er mittlerweile keinen Drehschalter mehr an Bord, mit dem die Innenraumtemperatur reguliert werden kann. Auch die muss per Pfeiltaste über den Touchscreen gesteuert werden. Mit etwas dickeren Fingern - auch Wurstfinger genannt - ist man hier klar im Nachteil.

Fazit: Der Peugeot 508 ist ein Auto, das sich von der Maße abhebt. Es hat einen extravaganten Touch und besticht durch eine sehr gute Verarbeitung. Entscheidet man sich für den schnittigen Franzosen, ist das sicher kein Fehler. Ob sich der 508er durchsetzen wird, bleibt dennoch fraglich. Denn die Konkurrenz ist groß.