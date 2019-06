Von Daniel Hund

Heidelberg. Neu ist er nicht. Er stammt aus einer Zeit, in der der SUV-Boom erst so langsam Fahrt aufgenommen hat. 2006 war’s, als Nissan den Qashqai ins Rennen schickte, benannt nach einem Nomadenvolk im Iran. Anfangs löste der Name noch ein wenig Kopfschütteln aus, war fast eine Art Zungenbrecher.

Mittlerweile ist Qashqai in der Automobilbranche längst zum geflügelten Wort geworden. Über drei Millionen Exemplare wurden bereits verkauft - und die Nachfrage ist nach wie vor groß. Im Wettstreit der kompakten Crossover-Modelle genießt der erhöhte Japaner einen sehr guten Ruf.

Erst recht nach dem letzten Facelift. Denn in der aktuellen zweiten Generation, die im November 2013 in London präsentiert und im Sommer 2017 nochmals etwas aufgepimpt wurde, rollt der Qashqai selbstbewusst an. Ist praktisch und stylish zugleich. Seit Anfang 2019 wurde nun auch in Sachen Motoren nochmals Hand angelegt.

TECHNISCHE DATEN: Hubraum (ccm):

Maximale Leistung (PS): 150

Maximales Drehmoment (Nm): 340

Antrieb: Allrad

Leergewicht (kg): 1552

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 9,5

Testverbrauch (l): 5,7

CO2-Emission (g/km): 123

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 29.665

Seit Januar ist ein 150 PS starker Diesel erhältlich. Das maximale Drehmoment liegt bei 340 Newtonmetern, die Höchstgeschwindigkeit bei 192 km/h. In Verbindung mit der Ausstattungslinie Acenta und einem Schaltgetriebe ist der 1.7 dCi ab 29.665 Euro erhältlich. Die RNZ durfte ihn kürzlich testen, war vor allem auf der Autobahn unterwegs. Und da interessiert natürlich vor allem eines: Wie durstig ist er denn? Nissan spricht auf der eigenen Homepage von 4,8 Litern Dieselkraftstoff. Zu knacken war dieser Wert während der Ausfahrten nicht. Hier pendelte sich der Qashqai bei 5,7 Litern ein, was für ein knapp 1,7 Tonnen schweres Auto aber immer noch ein guter Wert ist.

Erfreulich: In Bezug auf den Geräuschpegel, der bei der ersten Generation - gerade bei höheren Geschwindigkeiten - doch recht hoch war, hat Nissan gekonnt gegengesteuert. Die Dämmung ist deutlich besser, selbst bei Geschwindigkeiten jenseits der 160 km/h kann man ungestört seinem Lieblingssender im Radio lauschen. Das Platzangebot ist gut. Auch größere Menschen können die Beine ausstrecken. In der zweiten Reihe müssen sie hingegen ein wenig den Kopf einziehen. Das hängt mit der Karosserie-Bauweise zusammen und ist ein flächendeckendes Problem im Segment der Kompakten. Aber wie heißt es doch so schön: Wer schön sein will, muss leiden.

Das Kofferraum-Volumen pendelt sich zwischen 430 und 1585 Litern ein. Meckern kann man auch da nicht. Ein wenig störend ist jedoch die vergleichsweise hohe Ladekante, die für das Einladen von sperrigen und schweren Gegenständen hinderlich ist.

Als durchweg gelungen kann hingegen das Fahrwerk der aktuellen Modelle bezeichnet werden. Sportlich, zugleich aber auch ungemein komfortabel - das trifft es im Fall des getesteten Diesel-Variante mit 150 PS ganz gut.