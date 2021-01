Von Daniel Hund

Heidelberg. Denkt man an die Automarke Subaru, schießen einem sofort zwei Dinge in den Kopf. Allradantrieb und Boxermotor. Auf beiden Gebieten macht den Japanern so schnell niemand etwas vor. Hier gelten sie als Spezialisten, als Pioniere.

Eines der Subaru-Aushängeschilder ist der Forester. Seit 1997 wühlt der sich nun schon durchs Gelände, kreuzt aber auch mal in der Innenstadt auf. Und das seit Anfang 2020 auch als e-Boxer. Der Boxermotor wird dann von einem Elektromotor und einem Starter-Generator unterstützt. Reine Benzin- oder Diesel-Varianten sucht man beim Forester mittlerweile vergebens.

TECHNISCHE DATEN Forester 2.0ie Platinum Motorbauart: 4-Zylinder Boxermotor Hubraum (ccm): 1995 Maximale Leistung (PS): 150 Max. Drehmoment (Nm): 194 Nm bei 4000 U/min E-Motor Leistung (kW): 12 E-Motor maximales Drehmoment (Nm): 66 Antriebsart: Allrad Getriebe: stufenloses Getriebe Außenmaße (mm): 4625 x 1815 x 1730 Kofferraumvolumen (l): 509 - 1779 CO2-Emission (g/km): 154 Testverbrauch (l): 7,8 Preis (Euro): 43.490 Einstiegspreis Forester (Euro): 34.990

[-] Weniger anzeigen

Der e-Boxer im Detail: Der Zwei-Liter-Benziner setzt 150 PS und 194 Newtonmeter frei, hinzu kommt der Elektromotor mit 12,3 kW, was in etwa 16,7 Pferdestärken entspricht. Letzterer schöpft seine Power aus einer Lithium-Ionen-Batterie über der Hinterachse. Rein elektrisch sind theoretisch 1,6 Kilometer drin.

Elektrisches Fahren? Spürbar ist das im e-Boxer nicht wirklich. Der Verbrenner gibt den Ton an. Ein kurzes Surren und Schnurren ist nur dann zu vernehmen, wenn man im Schritt-Tempo einen Parkplatz ansteuert und den Fuß vom Gaspedal nimmt.

Fahrspaß kommt im e-Boxer durchaus auf. Recht geschmeidig lässt er sich von A nach B bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 188 km/h erreicht, der Sprint auf Landstraßen-Tempo soll laut Subaru in 11,8 Sekunden gelingen. Dass ein Elektromotor an Bord ist, macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn man im unteren Drehzahlbereich auf die Tube drückt. Dann schiebt die E-Maschine ordentlich mit an.

Womit wir wieder beim Sprint von 0 auf 100 km/h wären: Subaru gibt den mit 11,8 Sekunden an. Schwer zu glauben, dachten wir uns und haben einfach mal mehrfach nachgemessen. Das Ergebnis: Das RNZ-Testfahrzeug knackte die 100-km/h-Marke in 9,8 Sekunden, was für einen Geländegänger dieser Kategorie, der rund 1,7 Tonnen auf die Waage bringt, ein guter Wert ist.

Und was schluckt er so? Schließlich soll der Forester e-Boxer gerade hier seine Vorteil haben. Die Wahrheit liegt hier bekanntlich auf der Straße: Während der Testfahrten, die den Neuen durch den Vorderen Odenwald und die Heidelberger Innenstadt geführt haben, pendelte sich der Forester bei 7,8 Litern ein.

Einen prestigeträchtigen Preis hat der "Förster" im Jahr 2020 abgeräumt. Im Rahmen einer Leserumfrage der Fachzeitschrift Off Road landete er in der Kategorie SUVs mit einem Listenpreis von bis zu 50.000 Euro auf dem ersten Platz. Es standen 248 Fahrzeuge in 13 Kategorien zur Wahl. 41.538 Stimmen wurden abgegeben.

> Fazit: Die Vorzüge bleiben. Das Platzangebot, die Robustheit, das Unverwüstliche. Auch der neue Motor kann was, ist kein Sparwunder, aber allemal ein Schritt in die richtige Richtung.