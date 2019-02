Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. An das erfolgreiche Jahr 2018 wird man sich bei Mitsubishi noch lange erinnern, die knapp 16 Prozent Zuwachs sind vor allem Neuheiten wie dem Eclipse Cross oder dem frisch gemachten Outlander zu verdanken. Doch auch den klassischen Pick-up gibt es zum Glück noch, für den L200 entschieden sich im vergangenen Jahr exakt 1701 deutsche Kunden: Am Start ist das kernige Arbeitstier ab 26.990 Euro.

Und ein Arbeitstier ist er wahrhaftig, der L200, vor allem in der Einstiegsversion mit "Schmetterlingstüren": Im Interesse einer ordentlichen Ladefläche schrumpft die Kabine zur "Club Cab" mit zwei Notsitzen in der "eineinhalbten" Reihe, die aber dank gegenläufig öffnenden Türen immerhin gut zugänglich sind. Als "Single" Cab wird der L200 bei uns nicht angeboten.

TECHNISCHE DATEN Pick-up mit 4/5 Sitzplätzen und 2 Karosserieformen (Doppelkabine; "Club Cab"), L/B/H/Radst.: 5195-5285/1785-1815/1775-1780/3000 mm; Leergew.: 1895-1950 kg, Zuladung: 935-960 kg, Sechs-Gang-Schaltgetr., el. gesteuerte 5-Stufen-Automatik INVECS II (auch mit Lenkrad-Schaltwippen), perm. Allradantrieb; Allradantrieb "Easy Select 4WD" (Vorderachsantrieb zuschaltbar bis 100 km /h); je nach Variante sperrbares Hinterachsdifferenzial (100 %); el. Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle und Gespannstabilisierung serienmäßig, 2,4-l-Vierzylinder-Turbodiesel mit 154/181 PS und 380/430 Nm., CO2: 180-196 g/km, Vmax: 169-179 km/h, Testverbrauch "Club Cab" 2.4 DI-D+ 4WD mit 181 PS: 8,7 Liter. Preise: 26.990.( L200 Club Cab "Basis" mit 154 PS) bis 40.790 Euro.

Die 1,85 Meter lange und an den Radhäusern noch immer 1,09 Meter breite Ladefläche des Club Cab erfreut natürlich gerade die Gewerbetreibenden, auf die ohnedies 90 Prozent der Kundschaft entfallen, wobei die besondere Türkonstruktion auch dem Normalsterblichen Freude macht, zumal das hintere Türdrittel sehr weit nach hinten aufschwingt. In Sachen Aufmerksamkeit sticht man mit einem Club Cab noch den dicksten SUV aus, ein Auto für "echte Kerle", wie man auch sagen könnte, für Leute eben, auf deren Ladefläche eher Kettensägen oder Motorblöcke aus alten US-Schlitten durch die Gegend gefahren werden als Golfschläger. Was jetzt aber nicht heißen soll, der aktuelle L200 würde sich nicht auch vor dem Golfclub blicken lassen dürfen. Seitdem das Design wieder Kante zeigen darf, passt das Äußere zum Inneren.

Denn auch das Innere zeigt Kante, für Schub sorgen zwei Diesel mit 154 und 181 PS aus stets 2,4 Litern Hubraum, die von einem kernigen Sechsgang-Schaltgetriebe oder einer Automatik an alle vier Räder verteilt werden. Der schwächere der beiden Selbstzünder verfügt dabei über einen zuschaltbaren Allradantrieb, der im Jargon der japanischen Traditionsmarke als "Easy Select 4WD" gelistet ist, und ein zu 100 Prozent sperrbares Hinterachsdifferenzial besitzt. In der 181-PS-Variante, der Motor bleibt den beiden höheren Ausstattungsversionen "Plus" und "Top" vorbehalten, kommt das ursprünglich aus dem Pajero bekannte, permanente Allradsystem "Super Select 4WD-II" zum Einsatz, das eine ebenfalls zu 100 Prozent sperrbare Hinterachse hat. Zusätzlich bietet das System weitere Antriebsmodi: Heckantrieb, Allradantrieb mit gesperrtem Mitteldifferenzial und Allrad mit gesperrtem Mitteldifferenzial samt Geländeuntersetzung. So manch einer im Odenwald oder in den Alpen wäre in der verschneiten Januarmitte froh um solche Offroad-Helferlein gewesen.

Und auch in Sachen Anhängerlast zeigt sich das wahre Wesen des L200, der von 70 Jahren Erfahrung im Pick-up-Segment profitiert: 3,1 Tonnen darf man an die fünfsitzigen Doppelkabiner unter den L200 hängen, Besitzer eines viersitzigen Club Cab müssen sich mit 100 Kilo weniger bescheiden, haben dafür aber eine um 33 Zentimeter längere Ladefläche, für die beispielsweise Road Ranger ein abschließbares Hardtop für rund 2600 Euro bietet.

Dass es so viel Nutzwert nicht zum Nulltarif gibt, liegt auf der Hand, im Schnitt gönnt sich der 181 PS starke Vierender trotzdem nur überschaubare 8,7 Liter, wobei wir auf unserer Runde auch Autobahnetappen nicht scheuten, die man angesichts einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 180 Stundenkilometern flott abzuspulen vermag, wenn es denn mal sein muss. Doch eigentlich gehört der 5,3 Meter lange L200 nicht auf die Rennpiste - und in die Innenstadt oder ins Parkhaus eigentlich auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Dafür ist ein Nutzfahrzeug wie dieser ehrliche Pick-up nicht gedacht, und das muss einem beim Kauf auch klar sein.

Wer jedoch ein Gewerbe betreibt, gerne mal deftigere Hänger an den Haken nimmt, oder in seiner Freizeit eine Crossmaschine oder besagten V8-Block durch die Gegend fährt, der sollte sich den L200 vielleicht einmal ganz genau anschauen. Denn gerade der "Schmettleringsvariante" ist es gegeben, auf dem Parkplatz zum Hingucker schlechthin zu avancieren: Es kann ja so viel Spaß machen, die hinteren Türen eines Autos zu öffnen …